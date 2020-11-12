Рассказываем о признаках и лечении пневмонии во Всемирный день борьбы с пневмонией 12 ноября 2020

Стартовым импульсом развития пневмонии становится прикрепление (адгезия) микробных агентов к поверхностной мембране клеток эпителия бронхов, особенно при предшествующей дисфункции реснитчатого мерцательного эпителия и изменении мукоцилиарного клиренса.

Пневмония поражает легкие

Пневмония - это болезнь, при которой происходит воспаление различных структур лёгкого и которая развивается как первичное заболевание или как осложнение другой патологии. При этом заболевании вовлекаются в процесс нижние дыхательные пути (бронхи, бронхиолы, альвеолы).

Проблема пневмоний по-прежнему остаётся одной из самых актуальных. Несмотря на большие достижения в лечении этого заболевания, пневмония является одной из основных причин смертности у детей. Отчётливо проявляется увеличения чистоты пневмоний вызванных вирусной и стафилококковой инфекцией, а также вирусно-бактериальными возбудителями.

Вызывает тревогу отсутствие желаемого эффекта от лечения антибиотиками, особенно при пневмонии вызванной сразу несколькими видами бактерий.

Заболеваемость пневмониями у детей первого года жизни составляет 15-20 на 1000 детей, старше 3 лет 5-6 на 1000, у взрослых 10-13 на 1000 взрослого населения. Большая частота пневмоний у детей раннего возраста связана с анатомо-физиологическими особенностями органов дыхания.

Анатомия и физиология лёгких

Пневмония- это очень серьёзное заболевание и чтобы лучше понять, что же происходит в лёгких и в организме в целом, обратимся к анатомии и физиологии лёгких.

Лёгкие находятся в грудной полости. Каждое легкое подразделяют на части (сегменты), правое лёгкое состоит из трёх сегментов, левое легкое из двух, так как прилежит к сердцу, поэтому и объём у левого лёгкого меньше чем у правого примерно на 10%.

Лёгкое состоит из бронхиального дерева и альвеол. Бронхиальное дерево в свою очередь состоит из бронхов. Бронхи бывают различной величины (калибра). Ветвление бронхов от большого калибра к более мелким бронхам, вплоть до терминальных бронхиол и есть так называемое бронхиальное дерево. Оно служит для проведения воздуха при вдохе и выдохе.

Бронхиолы всё уменьшаясь в диаметре, переходят в дыхательные бронхиолы и в конечном итоге заканчиваются альвеолярными мешочками. Стенки альвеол очень хорошо кровоснабжены, что позволяет осуществлять газообмен.

Альвеолы изнутри покрыты особым веществом (сурфактантом). Он служит для защиты от микробов, препятствует спаданию легкого, участвует в выведении микробов и микроскопической пыли.

Особенности органов дыхания у детей раннего возраста

1. Гортань, трахея и бронхи у грудных детей узкие. Это приводит к задержке мокроты в дыхательных путях и размножении в них микроорганизмов.

2. У новорожденных горизонтальное положение рёбер и недостаточно развиты межрёберные мышцы. Дети в этом возрасте длительно находятся в горизонтальном положении, что приводит к застою кровообращения.

3. Несовершенная нервная регуляция дыхательной мускулатуры, что приводит к дыхательной недостаточности.

Основные формы пневмоний

Виды пневмоний Острые пневонии сопровождаются выраженными симптомами которые разрешаются выздоровлением в течение не более чем четырёх недель Хронические пневмонии Вялотекущий воспалительный процесс длительностью более четырёх недель без позитивной динамики это уже затяжная пневмония.

Так же, в зависимости от вовлеченности легких выделяют одностороннюю (когда воспалено одно лёгкое) и двухстороннюю (когда оба лёгких вовлечены в процесс).

Причины пневмонии

Пневмония - это инфекционное заболевание, которое вызывается различными микроорганизмами.

По данным многих ученых, у 50% всех больных пневмонией причина остаётся неизвестной.

Возбудитель пневмонии Частота встречаемости пневмококк 30-40% микоплазма 15-20% вирусы 10%

Возбудители пневмоний в раннем детском возрасте является чаще всего стафилококк, микоплазма, микровирусы, аденовирусы.

Опаснее всего смешанная вирусно-микробная инфекция. Вирусы поражают слизистую дыхательных путей и открывают доступ микробной флоре, которая отягощает проявления пневмонии.

Хочется отметить и другие причины пневмонии

Факторы риска для развития пневмонии среди взрослых: 1. Постоянные стрессы, которые истощают организм.

2. Неполноценное питание. Недостаточное употребление фруктов, овощей, свежей рыбы, нежирного мяса.

3. Ослабленный иммунитет. Приводит к снижению барьерных функций организма.

4. Частые простудные заболевания, приводящие к формированию хронического очага инфекции.

5. Курение. При курении стенки бронхов и альвеол покрываются различными вредными веществами, не давая сурфактанту и другим структурам лёгкого нормально работать.

6. Злоупотребление алкогольными напитками.

7. Хронические заболевания. Особенно пиелонефрит, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца.

Факторы риска для развития пневмонии у детей: 1. Хронические очаги инфекции в ЛОР - органах (ангины)

2. Охлаждение или перегревание ребёнка.



4. Недостаточное физическое воспитание и закаливание.

5. Несоблюдение эпидемиологического режима. В детских коллективах при заболевании нескольких детей инфекция рассеивается во время кашля, чихания, разговора, крика и передаётся здоровым детям. Поэтому, больные дети должны находиться дома во время болезни.

Симптомы пневмонии (проявления)

Симптомы пневмонии складывается из «легочных жалоб», симптомов интоксикации, признаков дыхательной недостаточности.

Начало заболевания может быть как постепенным, так и внезапным.

Признаки интоксикации.

1. Повышение температуры тела от 37.5 до 39.5 градусов Цельсия.

2. Головная боль различной интенсивности.

3. Ухудшение самочувствия в виде вялости или беспокойства, снижения интереса к окружающему, нарушения сна, ночное потение.

Из «легочной симптоматики» можно отметить кашель. Его характер в начале сухой, а через некоторое время(3-4 дня) становится влажным с выделение обильной мокроты. Обычно мокрота ржавого цвета из-за присутствия в ней эритроцитов.

У детей кашель с ржавой мокротой бывает в основном в старшем возрасте. Кашель возникает в результате воспаления слизистой бронхов и трахеи под действием медиаторов воспаления, или механическом (мокротой) раздражении.

Отек мешает нормальной работе легкого и поэтому с помощью кашля организм пытается, очистить его. Когда кашель длится 3-4 дня, происходит стойкое увеличение давления во всех структурах легкого, поэтому эритроциты переходят из сосудов в просвет бронхов, образуя вместе со слизью мокроту ржавого цвета.

Помимо кашля появляется боль в груди на стороне поврежденного лёгкого. Боль обычно усиливается при вдохе.

К признакам легочной недостаточности относится такие симптомы как: одышка, цианоз (посинение) кожных покровов особенно носогубного треугольника.

Одышка появляется чаще при обширной пневмонии (двухсторонней) особенно затруднён вдох. Этот симптом появляется из-за выключения из функции пораженной части легкого, что приводит к недостаточному насыщению тканей кислородом. Чем больше очаг воспаления, тем сильней одышка.

Учащенное дыхание, например, у детей старше года (более 40 в минуту) это один из главных признаков воспаления легких. Посинение носогубного треугольника особенно хорошо заметно у маленьких детей (во время кормления грудью), но и взрослые не исключение. Причина цианоза опять-таки в недостатке кислорода.

Течение пневмонии: длительность заболевания зависит от эффективности назначенного лечения и реактивности организма. До появления антибиотиков высокая температура понижалась на 7-9 день.

При лечении антибиотиками падение температуры может быть в ранние сроки. Постепенно состояние больного улучшается, кашель становится более влажным.

Если инфекция смешанная (вирусно-микробная), заболевания сопровождается поражением сердечнососудистой системы, печени, почек.

Диагностика пневмонии

Если вы подозреваете что у вас пневмония, нужно обязательно обратиться к врачу (терапевту или педиатру). Без медицинского обследования выставить диагноз пневмонии невозможно.

Что же вас ждёт у врача?

1. Беседа с врачом На приёме врач расспросит вас о жалобах и различного рода факторах, которые могли вызвать заболевание. 2. Осмотр грудной клетки Для этого вас попросят раздеться до пояса. Врач осмотрит грудную клетку, особенно равномерность участия её в дыхании. При пневмонии пораженная сторона часто отстаёт при дыхании от здоровой стороны. 3. Простукивание легких Перкуссия необходима для диагностики пневмонии и локализации пораженных областей. При перкуссии производится пальцевое простукивание грудной клетки в проекции легкого. В норме звук при простукивании звонкий как коробчатый (из-за наличия воздуха) при пневмонии звук притуплен и укорочен, так как вместо воздуха в лёгком накапливается патологическая жидкость называемая экссудатом. 4. Выслушивание легких Аускультация (выслушивание легкого) производится с помощью специального прибора названого стетофонедоскопом. Этот простой прибор состоит из системы пластиковых трубок и мембраны, которая усиливает звук. В норме слышен чистый легочной звук, то есть звук нормального дыхания. Если же в лёгких присутствует воспалительный процесс, то дыханию мешает экссудат и появляется звук затрудненного, ослабленного дыхания и различного рода хрипы. 5. Лабораторные исследования Общий анализ крови: где будет повышение количества лейкоцитов - клеток отвечающих за наличие воспаления, и повышенное СОЭ то же, как показатель воспаления. Общий анализ мочи: осуществляется, чтобы исключить инфекционный процесс на уровне почек. Анализ мокроты при откашливании: чтобы установить, какой микроб вызвал заболевание, а также скорректировать лечение. 6. Инструментальные исследования Рентгенологическое исследование

Что бы понять в какой области лёгкого находится очаг воспаления, какого он размера, а также наличие или отсутствие возможных осложнений (абсцесс). На рентгеновском снимке доктор видит на фоне тёмного цвета лёгких светлое пятно названое в рентгенологии просветление. Это просветление и есть очаг воспаления.Бронхоскопия

Также иногда проводят бронхоскопию - это исследование бронхов с помощью гибкой трубки с камерой и источником света на конце. Эту трубку через нос проводят в просвет бронхов для исследования содержимого. Это исследование делают при осложнённых формах пневмонии.

Бывают заболевания похожие по симптомам на пневмонию. Это такие заболевания как острый бронхит, плеврит, туберкулез и чтобы правильно поставить диагноз, а потом и вылечить, врач всем больным с подозрением на пневмонию назначает рентгенологическое исследование грудной клетки.

У детей рентгенологические изменения характерные для пневмонии могут развиться до появления симптомов пневмонии (хрипы, ослабленное дыхание). У детей при поражении нижней доли лёгкого приходится дифференцировать пневмонию даже с аппендицитом (дети жалуются на боли в области живота).

Эффективное лечение пневмонии

Гигиена, режим и питание при пневмонии

1. Рекомендуется постельный режим в течение всего острого периода.

Дети первых месяцев жизни укладываются в положении полуоборота для предупреждения захлёбывания рвотными массами. Пеленание грудной клетки не допускается. При одышке следует обеспечить правильное положение ребёнка в кровати с приподнятой верхней части туловища.

Когда состояние ребёнка улучшается, следует чаще менять положение ребёнка в кровати и брать его на руки

2. Рациональное питание: увеличение потребляемой жидкости 1.5-2.0 литра в сутки, желательно тёплой. Можно использовать морсы, соки, чай с лимоном. Не употреблять жирную пищу (свинина, гусь, утка), кондитерские изделия (торты, пирожное). Сладкое усиливает воспалительные и аллергические процессы.

3. Очищение дыхательных путей от мокроты, путём отхаркивания.

У детей до года очищение дыхательных путей от слизи и мокроты в домашних условиях производится мамой (полость рта очищается салфеткой). В отделении производят отсасывание слизи и мокроты электроотсосом из ротовой полости и носоглотки.

4. Регулярное проветривание и влажная уборка в комнате, при отсутствии в комнате больного.



Какие медикаменты применяются при пневмонии?

При температуре воздуха на улице более 20 градусов в комнате постоянно должно быть открыто окно. При более низкой температуре на улице, комнату проветривают не менее 4 раз в день, так чтобы за 20-30 минут температура в комнате снижалась на 2 градуса.Зимой во избежание быстрого охлаждения комнаты форточку закрывают марлей.

Основной вид лечения пневмонии это медикаментозное. Оно направлено на борьбу с инфекцией.

В острый период пневмонии это лечение антибиотиками.

Адекватное лечение пневмонии возможно только под контролем лечащего врача!

Чаще используются антибиотики широкого спектра действия. Выбор группы антибиотиков и пути их введения (внутрь, внутримышечно, внутривенно) зависит от тяжести пневмонии.

При легкой форме пневмонии, как правило, применяют антибиотики в таблетированной форме и в форме внутримышечных инъекций. Используются такие препараты как: Амоксицилин 1.0-3.0 грамма в сутки в 3 приёма (внутрь), цефотаксим 1-2 грамма через каждые 6 часов внутримышечно.

Лечение пневмонии в лёгкой форме возможна в домашних условиях, но под обязательным контролем врача.

Тяжёлые формы пневмоний лечится в больнице в отделении пульмонологии. Антибиотики в стационаре вводятся либо внутримышечно или внутривенно.

Длительность применения антибиотиков должна составлять не менее 7 дней (по усмотрению лечащего врача)

Кратность введение и дозировки так же подбираются индивидуально. В качестве примера приводим стандартные схемы применение препаратов.

Цефазолин 0.5-1.0 грамм внутривенно 3-4 раза в день.

Цефепим 0.5-1.0 грамм внутривенно 2 раза в день.

На 3-4 день приёма антибиотиков (или одновременно с началом приема антибактериальных препаратов) назначается противогрибковый препарат (флуконазол 150 миллиграмм 1 таблетку), для профилактики грибковой инфекции.

Антибиотик уничтожает не только патогенную (вызывающую болезнь) флору, но и естественную (защитную) флору организма. Поэтому может возникнуть грибковая инфекция, или кишечный дисбактериоз. Потому проявление дисбактериоза кишечника может проявляться жидким стулом, вздутием живота. Это состояния лечится такими препаратами как бифиформ, субтил после окончания курса антибиотиков.

При применении антибиотиков также необходим приём витаминов C и группы B в лечебных дозах. Также назначаются отхаркивающие и разжижающие мокроту препараты.

При нормализации температуры назначается физиопроцедуры (УВЧ) для улучшения рассасывания очага воспаления. После окончания УВЧ проводят 10-15 сеансов электрофореза с йодидом калия, платифилином, лидазой.

Фитотерапия при пневмонии

Лечение травами применяется в остром периоде. Используют сборы с отхаркивающим действием (корень девясила, корень солодки, шалфей, мать-и-мачеха, чабрец, багульник репешок) и противовоспалительным действием (исландский мох, листья берёзы, зверобой).

Эти растения смешивают в равных частях, растирают и 1 столовую ложку сбора заливают 1 стаканом кипятка, томят 10-20 минут (кипящая баня), настаивают в течение 1 часа, пьют по 1 столовой ложке 4-5 раз в день.

Физиотерапия обязательная часть лечения больных с острой пневмонией. После нормализации температуры тела можно назначать коротковолновую диатермию, электрическое поле УВЧ. После окончания курса УВЧ проводят 10-15 сеансов электрофореза с калий йодом и лидазой.

Лечебная физкультура при пневмонии

Обчно начинают массаж грудной клетки и гимнастику сразу же после нормализации температуры. Задачами ЛФК при пневмонии является:

1. Укрепление общего состояния больного

2. Улучшение лимфо - и кровообращения



3. Предупреждение формирования плевральных спаек4. Укрепление сердечной мышцы

В исходном положении лёжа 2-3 раза в день проделывают дыхательные упражнения с простейшими движениями конечностей. Затем включают медленные повороты туловища и наклоны туловища. Продолжительность занятий не более 12-15 минут.

Для детей дошкольного возраста используется гимнастика частично по игровой методике. Например, ходьба в различных вариантах. Используя рассказ «прогулка по лесу» - охотника, зайчика, косолапого медведя. Дыхательные упражнения (каша кипит, дровосек, мячик лопнул). Дренажные упражнения - из положения, стоя на четвереньках и лёжа на боку (кошечка сердится и добрая). Упражнения для мышц грудной клетки (мельница, крылышки). Заканчивается ходьбой с постепенным замедлением.

Чтобы окончательно вас убедить, что лечение нужно проводить под контролем врача приведу несколько возможных осложнений пневмонии.

Абсцесс (накопление гноя в лёгком), который, кстати, лечится хирургической операцией.

Отёк лёгких – который, если вовремя не принять меры, может привести к смерти.

Сепсис (попадание микробов в кровь) и соответственно распространение инфекции по всему организму.

Профилактика пневмонии

Самая лучшая профилактика это ведение рационального образа жизни:

Правильное питание (фрукты овощи, соки), прогулки на свежем воздухе, избежание стрессов.

В зимнее и весеннее время чтобы избежать снижения иммунитета можно принимать комплекс поливитаминов, к примеру, Витрум.

Отказ от курения.

Лечение хронических заболеваний, умеренное употребление алкоголя.

Для детей важно исключение пассивного курения, консультации у врача отоларинголога, если ребёнок часто болеет простудными заболеваниями, своевременное лечение рахита, анемии.

Приводим несколько рекомендации с дыхательными упражнениями, полезную для людей болеющих часто простудными заболеваниями. Эту дыхательную гимнастику нужно делать каждый день. Она помогает не только улучшить оксигенацию (насыщение клеток кислородом) тканей, но обладает и расслабляющим и успокоительным эффектом. Особенно когда во время выполнения упражнений думать только о хорошем.

Дыхательные упражнения по технике йога для профилактики заболеваний дыхательной системы

1. Встать прямо. Вытянуть руки вперёд. Глубокий вдох и на задержке руки в стороны и вперёд несколько раз. Руки опустить, энергично выдохнуть открытым ртом.

2. Встать прямо. Руки вперёд. Вдох: на выдержке махать руками, как мельница. Энергичный выдох открытым ртом.

3. Встать прямо. Взять себя за плечи кончиками пальцев. На выдержке вдоха соединить локти на груди и широко развести несколько раз. Энергичный выдох широко открытым ртом.

4. Встать прямо. Вдохнуть тремя энергичными постепенными вдохами- ступенями. На первой трети вытянуть руки вперёд, на второй в стороны, на уровне плеч, на третьей-вверх. С силой выдохнуть, широко открыв рот.

5. Встать прямо. Вдохнуть, поднявшись на носки. Задержать дыхание, стоя на носках. Медленный выдох через нос, опускаясь на пятки.

6. Встать прямо. На вдохе подняться на носки. Выдыхая, присесть. Затем встать.

Как проявляется пневмония у детей?

Пневмония у детей проявляется по-разному, в зависимости от площади воспалительного процесса и инфекционного агента (микроорганизма, вызвавшего воспаление).

Обычно развитие пневмонии происходит на фоне острых дыхательных инфекций, таких как бронхит (воспаление слизистой оболочки бронхов), ларинготрахеит (воспаление слизистой оболочки гортани и трахеи), ангина. При этом симптомы пневмонии накладываются на картину первичного заболевания.

В большинстве случаев пневмония у детей проявляется в виде трех основных синдромов.

Главными синдромами пневмонии у детей являются:

общий интоксикационный синдром;

синдром специфического воспаления легочной ткани;

синдром дыхательной недостаточности.

Общий интоксикационный синдром

Воспаление легочной ткани на небольшой площади редко вызывает выраженные симптомы интоксикационного синдрома. Однако, когда в процесс вовлечены несколько сегментов легких или целые доли, признаки интоксикации выступают на первый план.

Дети малого возраста, которые не могут выразить свои жалобы, становятся капризными либо апатичными.

Признаками общего интоксикационного синдрома являются:

повышенная температура тела;

озноб;

учащенный пульс (более 110 – 120 ударов в минуту для детей дошкольного возраста, более 90 ударов в минуту для детей старше 7 лет);

усталость;

быстрая утомляемость;

сонливость;

бледность кожных покровов;

сниженный аппетит вплоть до отказа от еды;

головная боль;

редко потливость;

редко рвота.

При поражении небольших зон легких температура тела держится в пределах 37 – 37,5 градусов. Когда воспалительный процесс охватывает несколько сегментов или долю легкого, температура тела резко повышается до 38,5 – 39,5 градусов и более. При этом она сложно сбивается жаропонижающими препаратами и быстро повышается вновь. Лихорадка может персистировать (сохранятся) 3 – 4 дня и более без адекватного лечения.

Синдром специфического воспаления легочной ткани

Наиболее характерными признаками пневмонии у детей являются признаки, указывающие на органическое поражение легких, инфекцию и воспаление.

Признаками специфического воспаления легочной ткани при пневмонии являются:

кашель;

мокрота;

болевой синдром;

аускультативные изменения;

рентгенологические признаки;

отклонения от норм в гемолейкограмме (общем анализе крови).

Особенностью кашля при пневмонии у детей является его постоянное присутствие независимо от времени суток. По характеру кашель приступообразный. Любые попытки глубокого вдоха приводят к появлению очередного приступа. Кашель постоянно сопровождается мокротой. У детей дошкольного возраста родители могут не заметить появления мокроты при кашле, потому что дети часто заглатывают ее. У детей в возрасте 7 – 8 лет и старше отмечается выделение слизисто-гнойной мокроты в различном количестве. Оттенок мокроты при пневмонии красноватый или ржавый.

Обычно пневмония у детей проходит без болезненных ощущений. Болевые ощущения в виде ноющих болей в животе могут появиться при поражении нижних сегментов легких.

Когда воспалительный процесс с легких переходит на плевру (оболочку легких), дети жалуются на боли в груди при дыхании. Боль особенно усиливается при попытках глубоко вдохнуть и при кашле.

На рентгенограммах при пневмонии у детей отмечаются более темные участки легочной ткани, которые соответствуют пораженным зонам легких. Участки могут охватывать несколько сегментов либо целые доли. В общем анализе крови при пневмонии наблюдается повышенный уровень лейкоцитов за счет нейтрофилов (лейкоцитов с гранулами) и повышение СОЭ (скорости оседания эритроцитов).

Синдром дыхательной недостаточности

В результате поражения легочной ткани при пневмонии уменьшается площадь «дышащей» поверхности легких. В результате этого у детей появляется синдром дыхательной недостаточности. Чем меньше ребенок, тем быстрее у него развивается дыхательная недостаточность. На выраженность этого синдрома также влияют сопутствующие патологии. Так, если ребенок слаб и часто болеет, то симптомы дыхательной недостаточности будут быстро нарастать.

Признаками дыхательной недостаточности при пневмонии являются:

одышка;

тахипноэ (учащение дыхательных движений);

затрудненный вдох;

подвижность крыльев носа при дыхании;

цианоз (синюшная окраска) носогубного треугольника.

С первых дней болезни пневмония у детей характеризуется появлением одышки как на фоне повышенной температуры тела, так и при субфебрилитете (длительное удержание температуры в районе 37 - 37,5 градусов). Одышка может наблюдаться даже в состоянии покоя. Тахипноэ или частое поверхностное дыхание является обязательным симптомом пневмонии у детей. При этом отмечается учащение дыхательных движений в состоянии покоя до 40 и более. Дыхательные движения становятся поверхностными и неполными. В результате гораздо меньшее количество кислорода проникает в организм, что, в свою очередь, ведет к нарушению газообмена в тканях.

При пневмониях у детей отмечается затрудненное, неритмичное дыхание. Попытки глубокого вдоха сопровождаются большими усилиями с вовлечением всех групп мышц грудной клетки. Во время дыхания у детей можно увидеть втяжение кожи в подреберной или надключичной области, а также в промежутках между ребрами.

Во время вдоха наблюдается подвижность крыльев носа. Ребенок будто пытается вдохнуть больше воздуха, раздув крылья носа. Это еще один отличительный признак, который говорит о дыхательной недостаточности.

В чем особенности пневмонии у новорожденных детей?

Пневмония у новорожденных детей характеризуется рядом особенностей. В первую очередь, это очень быстро нарастающая симптоматика. Если у взрослых в клинике заболевания можно условно выделить стадии, то для пневмонии новорожденных характерно почти молниеносное течение. Заболевание прогрессирует не по дням, а по часам, быстро нарастает дыхательная недостаточность.

Еще одной особенностью пневмонии у новорожденных является преобладание симптомов общей интоксикации. Так, если у взрослых пневмония большей проявляется легочными симптомами (кашлем, одышкой), то у новорожденных преобладает интоксикационный синдром (отказ от кормления, судороги, рвота).

Пневмония у новорожденных детей может иметь следующие проявления:

отказ от кормления грудью;

частые срыгивания и рвота;

одышка или стонущее дыхание;

судороги;

потеря сознания.

Первое на что обращает внимание мама, так это то, что ребенок отказывается от еды. Он хнычет, беспокоен, бросает грудь. При этом высокая температура может и не наблюдаться, что будет затруднять диагностику заболевания. Незначительное повышение температуры или же ее снижение, как правило, наблюдается у недоношенных детей. Высокая же температура характерна для детей, родившихся в нормальные сроки.

У новорожденных сразу появляются признаки дыхательной недостаточности. При этом состоянии в организм ребенка поступает недостаточное количество кислорода, а ткани организма начинают испытывать кислородное голодание. Поэтому кожные покровы ребенка приобретают синюшный оттенок. Первыми начинают синеть кожные покровы лица. Дыхание становится поверхностным, прерывистым и частым. Частота дыхательных экскурсий достигает 80 – 100 в минуту при норме 40 – 60 в минуту. При этом дети как бы стонут. Ритм дыхания также прерывается, а на губах у детей нередко появляется пенистая слюна. На фоне температуры больше чем в половине случаев возникают судороги. Так называемые фебрильные судороги возникают на высоте температуры и носят клонический или тонический характер. Сознание детей в такие моменты редко сохранено. Часто оно спутанное, дети при этом сонные и вялые.

Еще одним отличием пневмоний у новорожденных является наличие так называемой внутриутробной пневмонии. Внутриутробная пневмония – это та, которая развилась у ребенка, когда он находился еще в утробе матери. Причиной тому могут служить различные инфекции, которые перенесла женщина во время беременности. Также внутриутробная пневмония характерна для недоношенных детей. Эта пневмония проявляется сразу после рождения ребенка и характеризуется рядом симптомов.

Внутриутробная пневмония у новорожденного ребенка может иметь следующие особенности:

первый крик ребенка слабый или же вовсе отсутствует;

кожные покровы младенца синеватого оттенка;

дыхание шумное, с множественными влажными хрипами;

снижение всех рефлексов, ребенок слабо реагирует на раздражители;

ребенок не берет грудь;

возможна отечность конечностей.

Также такой вид пневмонии может развиться при прохождении ребенка по родовым путям, то есть во время самих родов. Происходит это вследствие аспирации околоплодных вод.

Внутриутробная пневмония у новорожденных чаще всего бывает вызвана бактериальной флорой. Это могут быть пептострептококки, бактероиды, кишечная палочка, но чаще всего это стрептококки группы В. У детей после полугода пневмония развивается на фоне вирусной инфекции. Так, сначала развивается вирусная инфекция (например, грипп), к которой впоследствии присоединяются бактерии.

Наиболее часто встречаемые возбудители пневмонии у детей первого года жизни

С момента рождения

до 1 месяца стрептококк группы В;

цитомегаловирус;

грамотрицательные бациллы. С 1 месяца до 3 месяцев вирус гриппа и парагриппа;

синцитиальный вирус;

пневмококк;

золотистый стафилококк;

хламидия. С трех месяцев до года стрептококк группы А;

пневмококк;

аденовирусы;

риновирусы.

Для детей первого месяца жизни (то есть для новорожденных) характерно развитие мелкоочаговых пневмоний или же бронхопневмоний. На рентгенограмме такая пневмония выглядит в виде небольших очагов, которые могут быть в пределах одного легкого или же двух. Односторонняя мелкоочаговая пневмония характерна для доношенных детей и отличается она относительно доброкачественным течением. Двусторонняя бронхопневмония отличается злокачественным течением и в основном встречается у преждевременно родившихся детей.

Для новорожденных детей характерны следующие формы пневмонии:

мелкоочаговая пневмония – на рентгенологических снимках мелкие зоны потемнения (на пленке выглядят белым цветом);

– на рентгенологических снимках мелкие зоны потемнения (на пленке выглядят белым цветом); сегментарная пневмония – очаг воспаления занимает один и более сегментов легкого;

– очаг воспаления занимает один и более сегментов легкого; интерстициальная пневмония – поражаются не сами альвеолы, а интерстициальная ткань между ними.

Какая температура может быть при пневмонии?

Учитывая, что пневмония – это острое воспаление легочной ткани, то для нее характерно повышение температуры. Повышенная температура (выше 36,6 градуса) – является проявлением синдрома общей интоксикации. Причиной высокой температуры является действие жаровызывающих веществ (пирогенов). Эти вещества синтезируются либо патогенными бактериями, либо самим организмом.

Характер температуры зависит от формы пневмонии, от степени реактивности организма и, конечно же, от возраста пациента.

Тип пневмонии Характер температуры Крупозная пневмония 39 – 40 градусов, сопровождается ознобом, мокрым потом. Держится 7 – 10 дней. Сегментарная пневмония 39 градусов, если пневмония вызвана бактериальной флорой;

38 градусов, если пневмония вирусного происхождения. Интерстициальная пневмония в пределах нормы (то есть 36,6 градуса) – у пациентов старше 50 лет, а также в случаях, когда пневмония развивается на фоне системных заболеваний;

37,5 – 38 градусов, при острой интерстициальной пневмонии у лиц среднего возраста;

выше 38 градусов - у новорожденных детей. Пневмония вирусного происхождения 37 – 38 градусов, а при присоединении бактериальной флоры поднимается выше 38. Пневмония у ВИЧ-инфицированных людей 37 – 37,2 градуса. Так называемый субфебрилитет может держаться на протяжении всего периода болезни, лишь в редких случаях температура становится фебрильной (более 37,5 градусов). Госпитальная пневмония

(та, которая развивается в течение 48 часов после нахождения в стационаре) 38 – 39,5 градусов, плохо реагирует на прием жаропонижающих средств, длится более недели. Пневмония у людей, больных сахарным диабетом. 37 – 37,5 градусов, при тяжелых декомпенсированных формах сахарного диабета;

выше 37,5 градусов – при пневмониях, вызванных золотистым стафилококком и микробными ассоциациями. Внутриутробная пневмония недоношенных детей менее 36 градусов при выраженном дефиците массы;

36 – 36,6 градуса при пневмоцистной пневмонии;

при остальных формах пневмонии температура либо в пределах нормы, либо снижена. Ранние неонатальные пневмонии

(те, которые развиваются в течение первых недель жизни) 35 – 36 градусов, сопровождается расстройствами дыхания (остановки дыхания).

Температура является зеркалом иммунной системы человека. Чем слабее у человека иммунитет, тем атипичнее у него температура. На характер температуры влияют сопутствующие заболевания, а также прием медикаментов. Бывает так, что при вирусной пневмонии человек самостоятельно начинаете принимать антибиотики. Поскольку антибактериальные препараты неэффективны в этом случае, то температура продолжает держаться длительное время.

Как протекает пневмония, вызванная клебсиеллой?

Пневмония, вызванная клебсиеллой, протекает намного тяжелее, чем другие виды бактериальных пневмоний. Ее симптоматика сходна с признаками пневмонии, вызванной пневмококками, однако, она более выражена.

Главными синдромами, которые доминируют в клинической картине пневмонии, вызванной клебсиеллой, являются интоксикационный синдром и синдром поражения ткани легких.

Интоксикационный синдром

Одной из важных особенностей клебсиеллезной пневмонии является острое, внезапное начало за счет действия микробных токсинов на организм человека.

Основными проявлениями интоксикационного синдрома являются:

температура;

озноб;

общая слабость;

повышенная потливость;

головокружение;

головная боль;

тошнота и рвота;

диарея;

снижение аппетита;

бредовое состояние;

прострация.

В первые 24 часа у пациента отмечается температура тела 37,5 – 38 градусов. Одновременно с этим появляются первые признаки заболевания – озноб, общая усталость и недомогание. По мере накопления клебсиеллезных токсинов в организме лихорадка нарастает до 39 – 39,5 градусов. Общее состояние резко ухудшается. Появляются однократная рвота и диарея. Гипертермия (высокая температура) отрицательно влияет на работу головного мозга. Головная боль сменяется прострацией и бредовым состоянием, снижается аппетит. У некоторых пациентов отмечаются галлюцинации.

Синдром поражения ткани легких

Клебсиеллы являются довольно агрессивными по отношению к легочной ткани, вызывая деструкцию (разрушение) паренхимы легкого. По этой причине течение клебсиеллезной пневмонии является особо тяжелым.

Симптомами поражения ткани легких при пневмонии, вызванной клебсиеллами, являются:

кашель;

мокрота;

болевой синдром;

одышка;

цианоз (синюшная окраска).

Кашель

На начальных этапах заболевания пациенты жалуются на постоянный сухой кашель. Спустя 2 – 3 дня на фоне высокой температуры появляется упорный продуктивный кашель. Из-за высокой вязкости мокрота трудно отделяется, и кашель становится мучительно-болезненным.

Мокрота

Мокрота при клебсиеллезной пневмонии содержит частички разрушенной легочной ткани, поэтому она имеет красноватый цвет. Ее можно сравнить со смородиновым желе. Иногда в мокроте присутствуют прожилки крови. Также мокрота обладает резким специфическим запахом, напоминающим пригорелое мясо. На 5 – 6 день от начала заболевания выделяется кровянистая мокрота в большом количестве.

Болевой синдром

Во-первых, появляются постоянные боли в горле и в загрудинной области из-за упорного кашля. Во-вторых, появляются плевральные боли. Воспалительный процесс с легких быстро перекидывается на плевральные листки (оболочки легких), которые обладают большим количеством нервных окончаний. Любое раздражение плевры вызывает сильные боли в области груди, особенно в нижних отделах. Боль усиливается при кашле, ходьбе, наклонах туловища.

Одышка



Из-за разрушения легочной ткани клебсиеллами уменьшается площадь альвеол, участвующих в процессе дыхания. По этой причине появляется одышка. При поражении нескольких долей легких одышка становится выраженной даже в состоянии покоя.

Цианоз

Выраженная дыхательная недостаточность приводит к появлению синюшной окраски носогубного треугольника (область, охватывающая нос и губы). Особенно выражено это на губах и языке. Остальная часть лица становится более бледной с сероватым оттенком. Также выделяется синюшная окраска кожи под ногтями.

При особо тяжелом течении клебсиеллезной пневмонии с выраженным интоксикационным синдромом нередко поражаются другие органы и системы. При несвоевременном лечении в 30 – 35 процентов случаев болезнь заканчивается летальным исходом.

В чем особенности течения крупозной пневмонии?

Из-за особой тяжести течения крупозной пневмонии и особенностей ее развития эту форму принято рассматривать как отдельное заболевание. При крупозной пневмонии поражается целая доля легкого, а в крайних случаях - несколько долей. Возбудителем является пневмококк. Пневмококк отличается особой патогенностью, ввиду чего пневмония, вызванная им, протекает крайне тяжело.

Основные особенности течения крупозной пневмонии

Основные характеристики Крупозная пневмония Дебют заболевания Начало заболевания начинается с озноба и резкого подъема температуры до 39 градусов. У крупозной пневмонии самый резкий дебют заболевания. Постепенное развитие исключается. Основные симптомы Кашель, сопровождающийся колющей болью в грудной клетке. В первые два дня он сухой.

Лихорадка длится 7 – 11 дней.

Мокрота появляется на 3 день. В мокроте присутствуют прожилки крови, из-за чего она приобретает ржавый оттенок («ржавая мокрота» является специфическим симптомом крупозной пневмонии).

Частое, поверхностное и затрудненное дыхание.

Боль в грудной клетке, особенно при дыхании. Развитие болевого синдрома обусловлено поражением плевры (крупозная пневмония всегда протекает с поражением плевры).

Если пневмония затрагивает нижние сегменты легких, то боль локализуется в различных сегментах брюшной полости. Это нередко имитирует картину острого аппендицита, панкреатита, желчной колики. Изменения со стороны внутренних органов Чаще всего страдает нервная система, печень, сердце.

Нарушается газовый состав крови – развивается гипоксемия и гипокапния.

Дистрофическое изменение печени - она увеличивается, становится болезненной, а в крови появляется билирубин. Кожные покров и склеры становятся желтушными.

Нередки дистрофические изменения сердечной мышцы. Стадийность заболевания Патологический процесс крупозной пневмонии проходит в несколько стадий: Стадия прилива – легочная ткань наполняется кровью, отмечается застой крови в капиллярах. Длится первые 2 – 3 дня.

– легочная ткань наполняется кровью, отмечается застой крови в капиллярах. Длится первые 2 – 3 дня. Стадия красного опеченения – альвеолы легких наполняются выпотом. Из кровеносного русла в легкие проникают эритроциты, фибрин, что делает ткань легких плотной. Фактически этот участок легких (где скапливается выпот) становится нефункциональным, так как перестает принимать участие в газообмене. Длится с 4 по 7 день.

– альвеолы легких наполняются выпотом. Из кровеносного русла в легкие проникают эритроциты, фибрин, что делает ткань легких плотной. Фактически этот участок легких (где скапливается выпот) становится нефункциональным, так как перестает принимать участие в газообмене. Длится с 4 по 7 день. Стадия серого опеченения – к выпоту присоединяются лейкоциты, которые придают легкому серый оттенок. Длится с 8-го по 14 день.

– к выпоту присоединяются лейкоциты, которые придают легкому серый оттенок. Длится с 8-го по 14 день. Стадия разрешения – из легких начинает уходить выпот. Длится несколько недель. Изменения в крови, моче, в сердечной деятельности В общем анализе крови отмечается лейкоцитоз 20 x 10 9 , уменьшение числа эозинофилов и увеличение нейтрофилов, скорость оседания эритроцитов (СОЕ) повышается до 30 – 40 мм в час и более.

, уменьшение числа эозинофилов и увеличение нейтрофилов, скорость оседания эритроцитов (СОЕ) повышается до 30 – 40 мм в час и более. Биохимический анализ крови выявляет повышение уровня остаточного азота.

Пульс 120 ударов в минуту и более, признаки ишемии на кардиограмме, снижение артериального давления.

В моче белок, эритроциты. Все эти изменения обусловлены высокой токсичностью пневмококка и его разрушающим действием на ткани организма.

Необходимо отметить, что классическая крупозная пневмония в наши дни встречается все реже.

В чем отличие вирусной пневмонии от бактериальной?

Вирусная пневмония имеет ряд особенностей, которые отличают ее от бактериальной пневмонии. Однако часто вирусная пневмония осложняется бактериальной инфекцией. В таких случаях диагностика становиться затруднительной. «Чистая» вирусная пневмония более чем в 85 процентов случаев наблюдается у детей. У взрослых чаще всего диагностируется пневмония смешанного типа – вирусно-бактериальная.

Отличия вирусной пневмонии от бактериальной

Критерий Вирусная пневмония Бактериальная пневмония Контагиозность

(заразность) Является заразной, как и любое острое респираторное вирусное заболевание (ОРЗ). В эпидемиологическом плане не считается заразной. Инкубационный период Короткий инкубационный период – от 2 до 5 суток. Длительный инкубационный период – от 3 суток до 2 недель. Предшествующее заболевание Пневмония всегда появляется как осложнение острого респираторного вирусного заболевания, чаще всего в результате гриппа. Не характерно предшествующее заболевание. Продромальный период Длится около 24 часов. Особо выражен. Основными симптомами являются: выраженная мышечная боль;

ломота в костях;

заложенность носа;

насморк. Практически незаметен. Начало болезни Ярко выраженный дебют болезни, при котором быстро нарастает температура тела до 39 – 39,5 градусов. Обычно начинается постепенно, с температурой, не превышающей 37,5 – 38 градусов. Интоксикационный синдром Слабо выражен. Наиболее частыми симптомами общего интоксикационного синдрома являются: лихорадка;

озноб;

мышечные и головные боли;

общая усталость;

диспепсические расстройства в виде тошноты, рвоты, диареи. Выражен. Наиболее частыми симптомами интоксикационного синдрома являются: высокая температура;

озноб;

головная боль;

общая слабость;

потеря аппетита;

учащенное сердцебиение (более 90 ударов в минуту). Признаки поражения легочной ткани Симптомы поражения легких слабо выражены в начале болезни. На первый план выходят симптомы общего недомогания организма. Легочная симптоматика выражена с первых дней заболевания. Кашель Длительное время отмечается умеренный непродуктивный кашель. Постепенно начинает выделяться небольшое количество слизистой мокроты. Мокрота имеет прозрачный или белесоватый цвет, без запаха. Иногда в мокроте появляются прожилки крови. Если мокрота становится гнойной, значит, присоединилась бактериальная инфекция. Сухой кашель быстро переходит в мокрый. Изначально выделяется небольшое количество слизистой мокроты. Объем мокроты увеличивается, и она становится слизисто-гнойной. Цвет мокроты может быть разным – зеленоватым, желтоватым либо ржавым с примесью крови. Признаки дыхательной недостаточности В запущенных стадиях болезни появляется острая дыхательная недостаточность с выраженной одышкой и цианозом губ, носа и ногтей. Основными симптомами дыхательной недостаточности являются: выраженная одышка, даже в состоянии покоя;

синюшность губ, носа и пальцев рук;

учащенное дыхание – более 40 дыхательных движений в минуту. Болевой синдром Отмечаются умеренные боли в грудной клетке. Боль усиливается при кашле и глубоком вдохе. В груди появляются выраженные болевые ощущения при кашле и глубоком вдохе. Аускультативные данные

(прослушивание) На протяжении всей болезни прослушивается жесткое дыхание с редкими единичными хрипами. Выслушивается множество влажных хрипов различного размера и интенсивности.

Воспаление листков плевры выслушивается в виде крепитаций. Рентгенологические данные Наблюдается картина интерстициальной (межклеточной) пневмонии. Основными характеристиками рентгеновского снимка вирусной пневмонии являются: утолщение междолевых перегородок, что придает легочной ткани вид пчелиных сот;

умеренное уплотнение и затемнение ткани вокруг бронхов;

увеличение перибронхиальных узлов;

подчеркивание сосудов в области корней легких. Не существует высокоспецифичных признаков бактериальной пневмонии. Основными характеристиками рентгеновского снимка являются: затемненные участки легкого различных размеров (очаговые либо диффузные);

контуры очага размыты;

легкое затемнение легочной ткани (уменьшение воздушности);

выявление уровня жидкости в плевральной полости. Общий анализ крови Наблюдается снижение числа лейкоцитов (белых кровяных телец). Иногда появляется лимфоцитоз (увеличение числа лимфоцитов) и/или моноцитоз (увеличение числа моноцитов). Выявляется выраженный лейкоцитоз и увеличение скорости оседания эритроцитов (СОЭ). Реакция на антибиотикотерапию Отрицательная реакция на антибиотики. Эффективным является противовирусная терапия в первые дни болезни. Положительная реакция на антибиотики видна с первых дней начала лечения.

Что такое внутрибольничная пневмония?

Внутрибольничная (синонимы нозокомиальная или госпитальная) пневмония – эта та пневмония, которая развивается в течение 48 - 72 часов (2-х или 3-х суток) после поступления больного в стационар. Этот вид пневмонии выделен в отдельную форму, ввиду особенностей развития и крайне тяжелого течения.

Термин "госпитальная" означает то, что пневмония вызывается бактериями, живущими в стенах больниц. Эти бактерии особо устойчивы и обладают полирезистентностью (резистентны сразу к нескольким препаратам). Также нозокомиальная пневмония в большинстве случаев вызывается не одним микробом, а микробной ассоциацией (несколькими возбудителями). Условно выделяют раннюю госпитальную пневмонию и позднюю. Ранняя пневмония развивается в течение первых 5 суток с момента госпитализации. Поздняя госпитальная пневмония развивается не ранее шестого дня с момента попадания пациента в больницу.

Таким образом, течение госпитальной пневмонии осложняется и полиморфизмом бактерий, и их особой устойчивостью к медицинским препаратам.

Наиболее часто встречаемые возбудители госпитальной пневмонии

Название возбудителя Характеристика Pseudomonas Aeruginosa Является наиболее агрессивным источником инфекции, обладает полирезистентностью. Enterobacteriaceae Встречается очень часто, также быстро формирует резистентность. Часто встречается в комбинации с P.aeruginosa. Acinetobacter Как правило, является источником инфекции вместе с другими видами бактерий. Обладает природной резистентностью ко многим антибактериальным препаратам. S.Maltophilia Также обладает природной резистентностью к большинству антибиотиков. В то же время этот вид бактерий способен развивать резистентность на вводимые препараты. S.Aureus Обладает способностью мутировать, в результате чего постоянно появляются новые штаммы этого вида стафилококка. Различные штаммы встречаются с частотой от 30 до 85 процентов. Aspergillus Fumigatus Вызывает пневмонию грибковой этиологии. Встречается гораздо реже, чем вышеперечисленные возбудители, однако в последние десятилетия отмечается рост грибковых пневмоний.

Нозокомиальная пневмония – это инфекция с высоким риском летальности. Также ввиду резистентности к лечению она часто осложняется развитием дыхательной недостаточности.

Факторами риска развития нозокомиальной пневмонии являются:

преклонный возраст (более 60 лет);

курение;

предшествующие инфекции, в том числе и дыхательной системы;

хронические заболевания (особенную значимость приобретает хроническая обструктивная болезнь легких);

бессознательное состояние с высоким риском аспирации;

питание через зонд;

длительное горизонтальное положение (когда пациент долго находится в лежачем положении);

подключение пациента к аппарату искусственной вентиляции легких.

Клинически нозокомиальная пневмония протекает очень тяжело и с многочисленными последствиями.

Симптомами госпитальной пневмонии являются:

температура более 38,5 градусов;

кашель с мокротой;

гнойная мокрота;

частое поверхностное дыхание;

перебои в дыхании;

изменения со стороны крови - может наблюдаться как повышение числа лейкоцитов (более 9 x 10 9 ), так и их снижение (менее 4 x 10 9 );

), так и их снижение (менее 4 x 10 ); снижение уровня кислорода в крови (оксигенации) менее 97 процентов;

на рентгенограмме видны новые очаги воспаления.

Также госпитальная пневмония часто осложняется развитием бактериемии (состояния, при котором бактерии и их токсины выходят в кровеносное русло). Это, в свою очередь, влечет за собой токсический шок. Летальность такого состояния очень высока.

Что такое атипичная пневмония?

Атипичная пневмония – это пневмония, которая вызывается нетипичными возбудителями и проявляется нетипичными симптомами.



Если типичная пневмония чаще всего вызывается пневмококком и его штаммами, то возбудителями атипичной пневмонии могут быть вирусы, простейшие, грибки.

Возбудителями атипичной пневмонии являются:

микоплазма;

легионелла;

лептоспира;

коксиелла;

коронаровирусы (вызывают тяжелый острый респираторный синдром - ТОРС).

Все эти возбудители обладают «нетипичными» характеристиками. Так, у некоторых из них отсутствует клеточная стенка, другие же паразитируют исключительно внутриклеточно. Такая неоднородность среди возбудителей пневмонии формирует не совсем типичную клиническую картину. В отличие от типичной пневмонии, для которой больше характерна легочная симптоматика (кашель, мокрота, одышка), для атипичной характерно преобладание общего интоксикационного синдрома.

Симптомами атипичной пневмонии являются:

высокая лихорадка - более 38 градусов, а при пневмонии, вызванной легионеллой – 40 градусов;

преобладают симптомы общей интоксикации, такие как мучительные головные боли, мышечные боли;

стертая легочная симптоматика - умеренный, непродуктивный (без мокроты) кашель, а если и появляется мокрота, то ее количество незначительное;

наличие внелегочных симптомов, свойственных возбудителю (например, сыпи);

слабовыраженные изменения со стороны крови - нет лейкоцитоза, который характерен для пневмококковой пневмонии.

на рентгенограмме нетипичная картина - нет выраженных очагов затемнения;

отсутствует реакция на сульфаниламидные препараты.

Особой формой атипичной пневмонии является тяжелый острый респираторный синдром. Этот синдром в англоязычной литературе носит название SARS (severe acute respiratory syndrome). Вызывается он мутированными штаммами из семейства коронаровирусов. Эпидемия этой формы пневмонии была зарегистрирована в 2000 – 2003 году в странах Юго-Восточной Азии. Переносчиками этого вируса, как выяснилось впоследствии, были летучие мыши.

Особенностью этой атипичной пневмонии также является стертая легочная симптоматика и выраженный интоксикационный синдром. Также при пневмонии вызванной коронаровирусом, отмечаются множественные изменения со стороны внутренних органов. Происходит это, потому что, проникая в организм, вирус очень быстро распространяется в почки, легкие, печень.

Особенностями атипичной вирусной пневмонии или SARS являются:

преимущественно болеют взрослые от 25 до 65 лет, среди детей отмечались единичные случаи;

инкубационный период длится от 2 до 10 суток;

путь передачи инфекции - воздушно-капельный и фекально-оральный;

легочные симптомы появляются на 5 день, а до этого проявляются симптомы вирусной интоксикации – озноб, мышечные боли, тошнота, рвота, а иногда и диарея (такое течение заболевание может имитировать кишечную инфекцию);

со стороны крови отмечается снижение количества и лимфоцитов, и тромбоцитов (что нередко провоцирует геморрагический синдром);

в биохимическом анализе крови отмечается рост печеночных ферментов, что отражает поражение печени вирусом.

быстро развиваются такие осложнения как дистресс-синдром, токсический шок, острая дыхательная недостаточность.

Крайне высокая смертность при атипичной вирусной пневмонии объясняется постоянной мутацией вируса. Вследствие этого найти препарат, который бы убивал этот вирус, очень сложно.

Какие существуют стадии развития пневмонии?

Существуют три стадии развития пневмонии, через которые проходят все больные. Каждая стадия имеет свои характерные симптомы и клинические проявления.

Стадиями развития пневмонии являются:

стадия начала;

стадия разгара;

стадия разрешения.

Эти стадии соответствуют патологическим изменениям в легких, вызванным воспалительным процессом, на тканевом и клеточном уровне.

Стадия начала воспаления легких

Начало воспалительного процесса в легких характеризуется резким, внезапным ухудшением общего состояния больного на фоне полного здоровья. Внезапные изменения в организме объясняются его гиперергической (чрезмерной) реакцией на возбудителя пневмонии и его токсины.

Первым симптомом заболевания становится субфебрильная температура тела (37 – 37,5 градусов). В первые 24 часа она быстро возрастает до отметок в 38 – 39 градусов и больше. Высокая температура тела сопровождается рядом симптомов, вызванных общей интоксикацией организма токсинами возбудителя.

Симптомами общей интоксикации организма являются:

головные боли и головокружения;

общая усталость;

быстрая утомляемость;

ускоренное сердцебиение (более 90 – 95 ударов в минуту);

резкое снижение работоспособности;

потеря аппетита;

появление румянца на щеках;

синюшность носа и губ;

герпетические высыпания на слизистых оболочках губ и носа;

повышенная потливость.

В отдельных случаях заболевание начинается с признаков расстройства пищеварения – тошноты, рвоты, редко диареи. Также важными симптомами стадии начала заболевания являются кашель и боли в грудной клетке. Кашель появляется уже с первых дней заболевания. Изначально он сухой, но постоянный. Из-за постоянного раздражения и напряжения грудной клетки появляются характерные боли в загрудинной области.

Стадия разгара пневмонии

В стадии разгара происходит нарастание симптомов общей интоксикации организма, а также появляются признаки воспаления легочной ткани. Температура тела держится на высоком уровне и сложно поддается лечению жаропонижающими препаратами.

Симптомами воспаления легких в стадии разгара являются:

выраженные боли в груди;

учащение дыхания;

кашель;

выделение мокроты;

одышка.

Выраженные грудные боли обусловлены воспалением плевральных листков (оболочек легких), которые содержат большое количество нервных рецепторов. Болевые ощущения имеют точную локализацию. Наибольшая интенсивность болевых ощущений отмечается при глубоких вздохах, кашле и при наклонах туловища в больную сторону. Организм больного пытается приспособиться и уменьшить болевые ощущения за счет уменьшения подвижности пораженной стороны. Становиться заметным отставание половины грудной клетки в процессе дыхания. Сильные грудные боли приводят к появлению «щадящего» дыхания. Дыхание у больного пневмонией становится поверхностным и учащенным (более 25 – 30 дыхательных движений в минуту). Пациент пытается избегать глубоких вздохов.

В стадии разгара сохраняется постоянный кашель. Из-за постоянного раздражения плевральных листков кашель усиливается и становится мучительным. В разгар заболевания с кашлем начинает выделяться густая слизисто-гнойная мокрота. Изначально цвет мокроты серо-желтый либо желто-зеленый. Постепенно в выделениях появляются прожилки крови и частички разрушенных легких. Это придает мокроте кровянисто-ржавый цвет. В период разгара заболевания мокрота выделяется в большом количестве.

В результате воспаления дыхательной поверхности легких наступает дыхательная недостаточность, которая характеризуется выраженной одышкой. В первые два дня разгара болезни одышка появляется при движении и обычных физических нагрузках. Постепенно одышка появляется при выполнении минимальных физических нагрузок и даже в состоянии покоя. Иногда она может сопровождаться головокружениями и выраженной утомляемостью.

Стадия разрешения болезни

В стадии разрешения болезни вся симптоматика воспаления легких уходит на спад.



Какие осложнения может вызвать пневмония?

Исчезают признаки общей интоксикации организма, и нормализуется температура тела.Кашель постепенно утихает, а мокрота становится менее вязкой, вследствие чего легко отделяется. Ее объемы уменьшаются. Боли в грудной клетке появляются только при резких движениях или сильном кашле. Дыхание постепенно нормализуется, но сохраняется одышка при обычной физической нагрузке. Визуально наблюдается слабое отставание половины грудной клетки.

Пневмония может протекать с различными легочными и внелегочными осложнениями. Легочные осложнения – это те, которые затрагивают легочную ткань, бронхи и плевру. Внелегочные осложнения - это осложнения со стороны внутренних органов.

Легочными осложнениями пневмонии являются:

плеврит;

эмпиема;

абсцесс;

развитие обструктивного синдрома;

отек легких.

Плеврит

Плевритом называется воспаление листков плевры, которые покрывают легкие. Плеврит может быть сухим и влажным. При сухом плеврите в плевральной полости скапливаются сгустки фибрина, которые впоследствии склеивают листки плевры между собой. Основным симптомом сухого плеврита является очень интенсивная боль в грудной клетке. Боль связана с дыханием и появляется на высоте вдоха. Чтобы ослабить немного болевые ощущения пациент старается дышать реже и не так глубоко. При влажном или экссудативном плеврите основным симптомом является одышка и ощущения тяжести в груди. Причиной тому является накапливающаяся воспалительная жидкость в полости плевры. Эта жидкость давит на легкое, компрессируя его и, таким образом, уменьшая площадь дыхательной поверхности.

При плеврите быстро нарастают симптомы дыхательной недостаточности. Кожные покровы при этом быстро становятся цианотичными, наблюдаются перебои в работе сердца.

Эмпиема



Эмпиема, или гнойный плеврит, также является грозным осложнением пневмонии. При эмпиеме в плевральной полости скапливается не жидкость, а гной. Симптомы при эмпиеме аналогичны экссудативному плевриту, но выражены гораздо интенсивнее. Главным признаком является высокая температура (39 – 40 градусов) гектического характера. Для лихорадки данного типа характерны суточные колебания температуры от 2 до 3 градусов. Так, температура с 40 градусов может резко упасть до 36,6. Резкие подъемы и спады температуры сопровождаются ознобом и холодным потом. При эмпиеме также страдает сердечно-сосудистая система. Частота сердечных сокращений повышается до 120 ударов в минуту и более.

Абсцесс легкого

При абсцессе в легком образуется полость (или несколько полостей) в которой скапливается гнойное содержимое. Абсцесс – это деструктивный процесс, поэтому на его месте легочная ткань разрушается. Симптоматика этого состояния характеризуется выраженной интоксикацией. До определенного времени абсцесс остается закрытым. Но впоследствии он прорывается. Прорываться он может в полость бронха или в плевральную полость. В первом случае возникает обильное выделение гнойного содержимого. Гной из полости легкого выходит через бронх наружу. У пациента появляется зловонная, обильная мокрота. В то же время состояние пациента при прорыве абсцесса улучшается, температура спадает.

Если абсцесс прорывается в полость плевры, то развивается эмпиема плевры.

Развитие обструктивного синдрома

Симптомами обструктивного синдрома являются одышка и периодические приступы удушья. Связано это с тем, что легочная ткань на месте бывшей пневмонии теряет свою функциональность. На ее месте развивается соединительная ткань, которая замещает не только ткань легких, но и ее сосуды.

Отек легкого

Отек является самым грозным осложнением пневмонии, летальность при котором очень высока. При этом вода из сосудов проникает сначала в интерстиций легких, а потом и в сами альвеолы. Таким образом, альвеолы, которые в норме заполненным воздухом, заполняются водой.

В таком состоянии человек начинает быстро задыхаться и становится возбужденным. Появляется кашель, который сопровождается выделением пенистой мокроты. Пульс поднимается до 200 ударов в минуту, кожа покрывается холодным липким потом. Такое состояние требует реанимационных мер.

Внелегочными осложнениями пневмонии являются:

токсический шок;

токсический миокардит;

перикардит;

менингит;

гепатит.

Внелегочные осложнения пневмонии обусловлены специфическим действием бактерий. Одни патогенные бактерии обладают тропностью (сходством) к печеночной ткани, другие с легкостью проникают через гематоэнцефалический барьер и попадают в нервную систему.

Токсический шок

Токсический шок – это состояние, при котором в кровь пациента попадают токсины бактерий и вирусов. Это неотложное состояние, при котором наблюдается полиорганная недостаточность. Полиорганная недостаточность означается то, что в патологический процесс вовлечено более 3 органов и систем. Чаще всего страдает сердечно-сосудистая, почечная, пищеварительная и нервная системы. Основными симптомами являются лихорадка, снижение артериального давления и полиморфная сыпь на теле.

Токсический миокардит

Миокардитом называют поражение сердечной мышцы, в результате чего функция ее утрачивается. Наибольшей кардиотропностью (избирательностью к сердечной мышце) обладают вирусы. Поэтому вирусные пневмонии чаще всего осложняются токсическим миокардитом. Также специфически поражают сердечную ткань такие бактерии как микоплазма и хламидии.

Основными симптомами являются нарушения сердечного ритма, слабость сердечной деятельности, одышка.

Перикардит

Перикардитом называют воспаление серозной оболочки, которая покрапывает сердце. Перикардит может развиваться самостоятельно или предшествовать миокардиту. При этом в полости перикарда скапливается воспалительная жидкость, которая давит впоследствии на сердце и сжимает его. В результате этого развивается основной симптом перикардита – одышка. Кроме одышки пациент, страдающий перикардитом, предъявляет жалобы на слабость, боли в области сердца, сухой кашель.

Менингит

Менингит (воспаление менингеальных оболочек мозга) развивается вследствие проникновения патогенных микроорганизмов в центральную нервную систему. Менингит может также быть и бактериальным, и вирусным, в зависимости от того какой этиологии была пневмония.

Основными симптомами менингита являются тошнота, рвота, светобоязнь и ригидность затылочных мышц.

Гепатит

Является очень частым осложнением атипичных пневмоний. При гепатите поражается печеночная ткань, в результате чего печень перестает выполнять свои функции. Поскольку печень в организме играет роль фильтра, то при ее поражении все продукты обмена не выводятся из организма, а остаются в нем. При гепатите из разрушенных клеток печени в кровь поступает большое количество билирубина, что приводит к развитию желтухи. Также пациент предъявляет жалобы на тошноту, рвоту, тупую боль в правом подреберье.

Какие антибиотики используются в лечении пневмонии?

Выбор того или иного препарата зависит от формы пневмонии и индивидуальной переносимости препарата.

Препараты, которые используются в лечении типичной пневмонии

Патогенный микроорганизм Препараты первой линии Альтернативный препарат Staphylococcus aureus оксациллин;

ванкомицин. клиндамицин;

цефалоспорины I-II поколения (цефалексин, цефуроксим). Srteptococcus grup A пенициллин G;

пенициллин V. клиндамицин;

цефалоспорины III поколения (цефтриаксон). Str.pneumoniae пенициллин G и амоксициллин в случаях пенициллин-чувствительного пневмококка;

цефтриаксон и левофлоксацин в случае пенициллин-резистентного пневмококка. макролиды (эритромицин, кларитромицин);

респираторные фторхинолоны (левофлоксацин, моксифлоксацин). Enterobacteriaceae цефалоспорины III поколения (цефотаксим, цефтазидим). карбапенемы (имипенем, меропенем).

Конечно же, чтобы определить какой микроорганизм стал причиной пневмонии, необходимо время. Для этого надо выделить возбудителя из патологического материала, в данном случае мокроты. Все это занимает время, которого очень часто нет. Поэтому врач эмпирически подходит к этому вопросу. Он выбирает антибиотик с наиболее широким спектром действия. Также он учитывает характер заболевания, и если есть признаки анаэробной инфекции, он отдаст предпочтение бета-лактамным антибиотикам или карбапенемам.

Также, детально изучив историю болезни пациента, он может предположить, какого характера это заболевание. Если пациент недавно был госпитализирован, то, скорее всего, это нозокомиальная (госпитальная) пневмония. Если в клинической картине преобладают симптомы общей интоксикации, и пневмония больше похожа на корь или на свинку, то, скорее всего, это атипичная пневмония. Если же это внутриутробная пневмония новорожденного ребенка, то, возможно, ее причиной являются грамотрицательные бациллы или золотистый стафилококк.

Как только был установлен диагноз пневмонии, назначаются антибактериальные препараты (если это бактериальная пневмония).

Препараты, которые используются в лечении атипичной пневмонии

Источник инфекции Препараты первой линии Альтернативный препарат Acinetobacter респираторные фторхинолоны. карбапенемы. Bacteroides fragilis метронидазол

клиндамицин. цефокситин;

линкомицин. Chlamidia pneumoniae макролиды (эритромицин, кларитромицин);

тетрациклины. респираторные фторхинолоны. Chlamidia psittaci тетрациклины (доксициклин) макролиды (эритромицин, кларитромицин). Klebsiella pneumoniae цефалоспорины II – IV поколения (цефотаксим, цефтазидим, цефепим);

респираторные фторхинолоны. аминогликозиды (канамицин, гентамицин);

карбапенемы (имипенем, меропенем). Legionella макролиды;

респираторные фторхинолоны. доксициклин;

рифампицин. Mycoplasma макролиды. респираторные фторхинолоны. Pseudomonas aeruginosa антипсевдомонадные цефалоспорины (цефтазидим, цефепим). аминогликозиды (амикацин).

В лечении пневмонии очень часто прибегают к различным комбинациям из антибиотиков. Несмотря на то, что монотерапия (лечение одним препаратом) является золотым стандартом, она часто бывает неэффективной. Плохо пролеченная пневмония является основным фактором риска для последующего рецидива (повторного обострения).

Важно отметить, что хоть терапия антибиотиками является базовым лечением, в лечении пневмонии используются и другие препараты. В обязательном порядке антибиотикотерапия проводится параллельно с назначением противогрибковых препаратов (для профилактики кандидоза) и других препаратов, с целью устранения основных симптомов пневмонии (например, жаропонижающих средств для понижения температуры).

Существует ли прививка от пневмонии?

Универсальной прививки от пневмонии не существует. Существуют некоторые вакцины, которые действуют только в отношении определенных микроорганизмов. Например, самой известной вакциной является вакцина от пневмококка. Поскольку пневмококк является одним из самых частых возбудителей пневмонии, то эта вакцина предотвращает пневмококковую пневмонию. Самыми известными являются вакцины Превенар (США), Синфлорикс (Бельгия) и Пневмо-23 (Франция).

Вакцина Превенар является одной из самых современных и самых дорогостоящих. Назначается вакцина в три дозы с интервалом в один месяц. Считается, что иммунитет после прививки вырабатывается спустя месяц. Вакцина Синфлорикс ставится по такому же графику, как и Превенар. Пневмо-23 является самой старой из существующих ныне вакцин. Ставится она однократно, а срок ее действия около 5 лет. Существенным минусом этой прививки является то, что ее можно ставить только по достижению двухлетнего возраста. Известно, что новорожденные дети являются самой уязвимой категорией в плане развития пневмонии.

Сразу необходимо отметить, что прививка от пневмонии вовсе не означает, что ребенок или взрослый не заболеет вновь. Во-первых, можно заболеть пневмонией другого происхождения, например, стафилококковой. А во-вторых, даже от пневмококковой пневмонии иммунитет формируется не на всю жизнь. Производители вакцин предупреждают, что заболеть вновь после прививки возможно, но перенесет пациент болезнь гораздо легче.

Помимо пневмококковой вакцины существует прививка от гемофильной палочки. Гемофильная палочка, или палочка инфлюэнцы, также является частым возбудителем пневмонии. В России зарегистрированы следующие три вакцины - Акт-ХИБ, Хиберикс и Пентаксим. Они ставятся одновременно с вакциной от полиомиелита и гепатита В.

Что касается прививки от вирусной пневмонии, то здесь немного сложнее. Известно, что вирусы способны мутировать, то есть видоизменяться. Поэтому смоделировать вакцину против того или иного вируса очень сложно. Как только наука изобретает одну вакцину против известно вируса, он видоизменяется, и вакцина становится уже неэффективной.

Как развивается аспирационная пневмония?

Аспирационная пневмония – это такая пневмония, которая развивается в результате проникновения чужеродных веществ в легкие. Чужеродными веществами могут быть рвотные массы, частички пищи и другие инородные тела.

В норме дыхательные пути с помощью специальных механизмов препятствуют попаданию инородных тел в легкие. Одним из таких механизмов является кашель. Так, когда человеку в бронхиальное дерево попадает инородный объект (например, слюна), он начинает откашливать его. Однако существуют ситуации, когда эти механизмы неполноценны, и чужеродные частицы все-таки достигают легких, где оседают и вызывают воспаление.

Аспирационная пневмония может развиваться при следующих состояниях:

алкогольное опьянение;

наркотическое опьянение;

употребление некоторых лекарств;

бессознательное состояние;

сильная, неукротимая рвота;

ранний детский возраст.

Наиболее часто встречающиеся случаи – это алкогольное и наркотическое опьянение. Алкоголь, как и некоторые наркотики, ослабляет все рефлексы, в том числе и защитные механизмы. Очень часто такие состояния сопровождаются рвотой. При этом человек не в состоянии контролировать этот процесс. Рвотные массы с легкостью попадают в дыхательные пути. Надо отметить, что даже у здорового человека рвотные массы при сильной и неукротимой рвоте могут попадать в легкие.

У детей аспирационная пневмония может развиться при проникновении в бронхи частичек пищи. Такое случается тогда, когда в рацион малыша начинают вводить прикорм. Наибольшей опасностью обладает каши, например, гречневая. Даже одно гречневое зерно, попав в легкие, вызывает местное воспаление.

Еще одной группой риска являются люди, принимающие психотропные лекарственные средства, например, антидепрессанты или гипнотики (снотворные препараты). Эти препараты ослабляют все реакции организма, в том числе и рефлексы. Люди, особенно те, которые принимают снотворные медикаменты, находятся в сонном, несколько замедленном состоянии. Поэтому препятствие в дыхательные пути у них ослабляется, и пища (или напитки) с легкостью проникает в легкие.

Попадая в легочную ткань, инородные тела (рвотные массы, еда) вызывают воспаление и развитие пневмонии.

Источник: polismed