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"США пройдут через очень мучительный период": Америка уже миновала свой пик, заявил Познер

11:30 12.11.2020 Фото: pixabay.com
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Напряженность в обществе нарастает их-за пандемии коронавируса и беспорядков на расовой почве.

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Познер констатировал упадок в США

Журналист и телеведущий Владимир Познер порассуждал о том, как действующий президент США Дональд Трамп менял страну и констатировал, что Америка находится в периоде упадка и миновала пик развития. Его слова опубликованы на сайте «Познер Online».

Рассуждая о том, что значит фраза Трампа «Вновь сделать Америку великой», журналист отметил, что идеалы о равенстве всех людей и их неотъемлемых правах делали США особой страной. «Но когда это перестает действовать, мне кажется, что — сам того не понимая, возможно, — но Трамп хотел бы, чтобы это вернулось. Это чувство того, что есть Америка», — уточнил Познер.

Телеведущий добавил, что Америка не развалится, однако будет вынуждена пройти через очень мучительный и тяжелый период. «Я очень верю во внутреннюю силу Соединенных Штатов, но у меня такое впечатление, что Америка достигла своего пика приблизительно когда был избран [35-ый президент Джон] Кеннеди», — описал Познер.

По его словам, это развитие США было видно во многих вещах, в том числе в автомобилях того периода, а также во многих внешних проявлениях. Ведущий добавил, что с тех пор Америка «чуть-чуть идет вниз, а не вверх». «У меня есть четкое ощущение, что Америка свой пик уже миновала», — заключил журналист.

Ранее Познер оценил возможность разъединения США на два государства и отметил, что американское общество раскололось после 2016 года, когда главой государства стал республиканец Дональд Трамп. Напряженность в обществе нарастает их-за пандемии коронавируса и беспорядков на расовой почве.

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От редакции

Америка в упадке?

Аноним, 12 ноября 2020 12:04
А когда пройдёт мучительный период в России, Познер не рассуждал?

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