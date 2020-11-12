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Ретроградность с 12 по 14 ноября 2020: неуловимый ретроградный Меркурий смогут наблюдать жители Земли. Точеное время

12:27 12.11.2020 Фото: Pixabay
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Чтобы отыскать Меркурий нужно встать до восхода Солнца, увидеть на востоке яркую Венеру, мысленно провести линию от нее к восходящему Солнцу, на этой линии у горизонта (если нет облаков) найдете Меркурий! Бинокль вам в помощь.

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Меркурий появляется над восточным горизонтом после 6 утра вслед за яркой Венерой

Яркая Венера сияет утром на востоке перед восходом Солнца. Ниже и левее нее можно найти Меркурий! В ноябре по утром он доступен для наблюдения над восточным горизонтом, а Венера и Луна служат хорошими ориентирами для его поиска.

Астрономы называют Меркурий неуловимой планетой, так как он почти всегда скрывается в лучах Солнца и его трудно увидеть с небосвода Земли. «Счастливчик!» – называют астрономы того, кому удалось увидеть Меркурий. Наступило время попытаться «поймать» неуловимую планету и стать немного радостнее!

В ноябре всем жителям северного полушария Земли предоставляется возможность увидеть утром первую планету от Солнца – Меркурий! Его утренняя видимость продлится с 4 по 24 ноября, а лучшее время для наблюдения: 12-14 ноября. В эти дни продолжительность видимости Меркурия в средних широтах составит почти 1,5 часа (!) – это уникальная возможность найти его на утреннем небе. Яркая утренняя «звезда» Венера и тонкий серп Луны послужат хорошими ориентирами для поиска Меркурия на предрассветном небе в эти числа.

Итак, 10-14 ноября Меркурий появляется над восточным горизонтом после 6 утра вслед за яркой Венерой (она восходит около 5 утра) и располагается левее (восточнее) и ниже нее. 12-14 ноября к ним присоединится тонкий серп убывающей Луны (15.11.2020 – новолуние). Чтобы отыскать Меркурий нужно встать до восхода Солнца, увидеть на востоке яркую Венеру, мысленно провести линию от нее к восходящему Солнцу, на этой линии у горизонта (если нет облаков) найдете Меркурий! Бинокль вам в помощь. Лучшее время наблюдения – около 7 утра – смотрите рисунок:

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Видимый диаметр Меркурия за месяц медленно уменьшается от 9 до 5 угловых секунд при блеске, который увеличивается от 1m до -0,7m. Фаза планеты постепенно увеличивается от 0,15 до 0,95. Это означает, что при наблюдении в телескоп Меркурий будет иметь вид небольшого серпа, переходящего в полудиск, а затем - в овал.

Весь месяц Меркурий перемещается в одном направлении с Солнцем (с 3 ноября) по созвездию Дева, 16 ноября переходя в созвездие Весы. 10 ноября Меркурий достигнет максимальной западной (утренней) элонгация 19 градусов, после чего угловое расстояние от Солнца начнет уменьшаться (до 11 градусов к концу месяца), т.е. планета постепенно начнет скрываться в его лучах. На рисунке ниже (указано московское время) видно в каких созвездиях гостят Меркурий и Венера осенью 2020 года:

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МЕРКУРИЙ В НОЯБРЕ 2020:

2 ноября – Меркурий в перигелии

3 ноября – Меркурий в стоянии с переходом от попятного движения к прямому (12:00)

4 ноября – начало утренней видимости Меркурия

10 ноября – Меркурий в наибольшей западной (утренней) элонгации: 19,1° (20:10)

24 ноября – окончание утренней видимости Меркурия

На вечернее небо Меркурий выйдет в январе и мае 2021 года.

Для успешных наблюдений Меркурия в периоды видимости нужен бинокль, открытый горизонт и ясное сумеречное небо.

Желаем ясного неба и успешных наблюдений!

Источник: planetarium

«Меркурий» венера ретроградный меркурий
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