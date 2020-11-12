Когда начнется массовая вакцинация "Спутником V", стало известно

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия планирует до конца года произвести 2 млн доз "Спутника V", а с апреля следующего года выпускать до 6 млн доз в месяц.

Массовая вакцинация "Спутником V" может начаться в январе-феврале 2021 года

Это произойдет, когда объем производства вакцины будет достигать 5-6 млн доз в месяц, отметил директор НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Вакцинация препаратом "Спутник V" для всех россиян вне зависимости от их профессии может начаться в январе-феврале 2021 года, когда объем производства вакцины будет достигать 5-6 млн доз в месяц. Об этом сообщил в среду директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Сейчас, когда врачей и учителей вакцинируют - это по производственному принципу вакцинация. А когда тебя не будут спрашивать, врач ты, учитель, водитель, инженер или кто-то другой, [то есть вакцинация будет] по месту жительства - этот момент должен наступить у нас в январе-феврале, когда будут отгружать каждый месяц 5-6 миллионов доз [вакцины]", - сказал он, выступая на заседании Еврейского делового клуба Solomon.help.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия планирует до конца года произвести 2 млн доз "Спутника V", а с апреля следующего года выпускать до 6 млн доз в месяц.

Пострегистрационные исследования

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса "Спутник V" могут закончиться в мае или июне 2021 года, сообщил Гинцбург.

"В полном объеме эти испытания завершатся не сегодня, не завтра. В лучшем случае - май-июнь", - сказал он.

РФПИ ранее сообщил, что эффективность "Спутника V" по итогам первого промежуточного анализа третьей фазы клинических исследований препарата в России составила 92%. Также отмечается, что наблюдение за 10 тысячами вакцинированных среди дополнительных волонтеров вне клинических испытаний (из медиков и других групп риска) подтвердило эффективность вакцины на уровне более 90%.

45-50 тыс. привитых из групп риска

Около 45-50 тыс. россиян из групп риска, в том числе медицинские работники, уже привились вакциной от коронавируса "Спутник V", сообщил Гинцбург.

"Группы риска сейчас вакцинируются массово, именно врачи, работающие в "красной зоне". На сегодняшний день провакцинировано этим препаратом порядка 45-50 тыс. людей. В основном это люди, врачи из группы риска", - сказал он.