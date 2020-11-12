Зашли в тень: сколько управляющих компаний скрывают от граждан свои доходы и расходы, стало известно

Зашли в тень: каждая вторая УК скрывает свои доходы и расходы

Для исправления ситуации нужно повысить штрафы для компаний, считают эксперты.

Каждая вторая управляющая компания (УК) скрывает от граждан свои доходы и расходы — не выполняет обязанность размещать эту информацию в системе ГИС ЖКХ, а также не указывает количество домов в своем управлении. Об этом «Известиям» сообщили в Рейтинговом агентстве строительного комплекса (РАСК), которое провело специальное исследование. Жители не могут получить полную информацию о работе УК и не понимают, на что они расходуют их деньги. Эксперты считают, что стоит ужесточить административную ответственность для управляющих компаний за нарушения. В УК же говорят, что для работы с ГИС ЖКХ зачастую не хватает персонала, а на найм дополнительных сотрудников нет средств.

Системные сбои



В 2016 году в России запустили государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). В ней должны быть собраны реестры лицензий УК, списки домов, личные кабинеты плательщиков и управляющих компаний и другие данные. Информацию о своей деятельности УК обязаны размещать в системе по закону (209-ФЗ), ее могут видеть жители. За нарушение правила в КоАП (ст. 13.19.1 и 13.19.2) предусмотрены штрафы, указал эксперт комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Павел Склянчук.

Однако за годы существования работа системы показала себя не с лучшей стороны. ГИС ЖКХ всё еще далека от совершенства с технической точки зрения, сказала директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. В частности, система излишне громоздкая, постоянно «зависает», загружать в нее документы и большие объемы информации неудобно и сложно, рассказала эксперт.

Часть УК пренебрегают размещением данных в ГИС ЖКХ, сказал «Известиям» гендиректор РАСК, эксперт тематической площадки «Жилье и городская среда» ОНФ Николай Алексеенко. А граждане не получают полную информацию об их деятельности.

РАСК при участии ОНФ провел исследование размещаемой УК информации в ГИС ЖКХ. Выяснилось, что из более 18 тыс. имеющих лицензии УК ни одна не заполнила информацию о площади домов в своем управлении, а также о своей задолженности перед ресурсоснабжающими организациями (РСО). Каждая вторая компания не размещает информацию о доходах и расходах, каждая пятая — о количестве домов в управлении и численности персонала, говорится в исследовании (есть у «Известий»).

— УК нарушают закон, граждане не получают полные сведения об их деятельности. Это большая и довольно застарелая проблема, — сказал Николай Алексеенко.

Работа управляющих компаний непрозрачна: граждане не всегда знают, на что и как тратят их деньги, отметила Светлана Разворотнева. Иногда УК намеренно завышают стоимость своих услуг и скрывают это от жителей, сказал «Известиям» источник на рынке ЖКХ. Например, после банкротства одной из столичных компаний выяснилось, что она завышала тарифы на тепло, а также указывала в штате 100 человек персонала, хотя фактически работало значительно меньше людей, отметил собеседник «Известий».

На пути решения

В 2018–2020 годах за нарушения, связанные с ГИС ЖКХ, УК выписали 657 штрафов (в среднем по 5,7 тыс. рублей) и выдали 3,3 тыс. предупреждений. Всего к ответственности привлекли 2 661 УК, отмечено исследовании РАСК и ОНФ.

По ст. 13.19.1 КоАП, за неразмещение информации в системе предусмотрены штрафы 5–10 тыс. рублей для должностных лиц и 30–50 тыс. рублей для компаний. Также допускаются просто предупреждения, сказал партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Штрафы назначаются нечасто, потому что нарушение должно быть выявлено органами государственного жилищного надзора, затем вынесено предупреждение, а только после этого выписан штраф, отметил он.

— Привлечь УК к ответственности можно только первые три месяца с момента нарушения. Если постановление о штрафных санкциях вынесено позже, его можно без труда оспорить в судебном порядке, — рассказал юрист.

Довольно мягкие меры административной ответственности не могут быть серьезным сдерживающим фактором для нарушителей. Нужно ужесточить меры, считает Дмитрий Горбунов. Но в разумных границах, поскольку значительная часть УК работает на грани несостоятельности и уже имеет колоссальные долги перед поставщиками ресурсов, добавил он.

— Во многих мелких региональных УК просто не хватает персонала для работы в ГИС ЖКХ. Поэтому некоторым компаниям проще не вносить данные в плохо работающую систему, — указал гендиректор ПАО «Городские инновационные технологии» (крупная УК) Сергей Минко.

В системе много ненужной информации, а полезная, наоборот, отсутствует, сказала Светлана Разворотнева. Например, УК не обязаны указывать разбивку своих расходов по управлению каждым домом. Но зачастую они тратят деньги, собранные с жителей новых домов, на более дорогое обслуживание старых — это так называемое перекрестное финансирование.

— Разбивку доходов и расходов по каждому конкретному дому логично было бы отражать в ГИС ЖКХ — именно это позволит сделать деятельность УК более прозрачной, — подчеркнула директор ассоциации НП «Национальный жилищный конгресс» (ассоциация УК) Татьяна Вепрецкая.

Нужно радикально пересматривать перечень информации, которая заносится в систему — существенно его уменьшить и ввести новые пункты, считает Светлана Разворотнева.

Также необходимо децентрализовать систему — в ГИС должны быть региональные вкладки, в которых вся информация будет доступна местным властям (сегодня доступ есть только у Минстроя), считает Павел Склянчук. Нужно оптимизировать ГИС ЖКХ, упрощать ее, обучать персонал УК, добавил Сергей Минко.

На момент публикации в Минстрое на запрос «Известиям» не ответили.

Источник: Известия