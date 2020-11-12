Насмерть сбила пешехода автоледи на Hyundai Creta в Новосибирске

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Кроссовер насмерть сбил мужчину

Как сообщили в ГИБДД, новосибирец перебегал дорогу в неположенном месте.

В Первомайском районе Новосибирске у дома №49 на улице Героев Революции под колесами кроссовера погиб 55-летни мужчина. За рулем находилась 39-летняя сибирячка. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу.

— 11 ноября в 20:20 «Hyundai Creta» следовала по улице Героев Революции со стороны улицы Баумана в сторону улицы Первомайская. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. Он скончался в машине «Скорой помощи», — сообщили в ведомстве.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.