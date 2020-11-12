Скандал: уволились 12 медиков после увольнения главного врача в ковид-больнице

Из ковидного госпиталя в Карелии уволились 12 медиков ради поддержки главврача

Из ковидного госпиталя в Карелии уволились 12 медиков ради поддержки главврача.

Фотки из Республиканской инфекционной больницы, которой руководил Иван Белкин, облетели интернет: люди там лежали в коридорах из-за нехватки мест. За такие пироги врача решили наказать. С Белкиным в одностороннем порядке расторгли договор, но его подчинённые против: считают, что шефа сместили несправедливо.

Рассказывают, что сейчас на 7 отделений приходятся около 80 медиков, а на 1 медсестру — 30 больных. Ситуация тяжёлая, валить всё на главврача странно. 12 человек — это более 10 % персонала, и если руководство не найдёт замену, работать будет буквально некому.



Источник: https://t.me/breakingmash