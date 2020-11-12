Умер от коронавируса первый президент Бурятии Леонид Потапов

Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии

Ранее Потапова госпитализировали с коронавирусом, сообщил источник в Минздраве республики.

Первый президент Республики Бурятия, руководивший регионом с 1994 по 2007 год, Леонид Потапов умер на 86-м году жизни. Об этом сообщили в четверг в правительстве Бурятии.

"Леонид Васильевич Потапов скончался", - сообщили в правительстве. В пресс-службе республиканского кабмина сказали, что "создана правительственная комиссия по организации похорон, родственникам будет оказана вся необходимая помощь".

"Леонид Васильевич посвятил свою жизнь Бурятии, за годы руководства регионом в самое тяжелое для нашего государства время добился поступательного развития республики по всем направлениям. И после сложения полномочий президента Республики Бурятия продолжал трудиться на благо республики", - говорится в соболезновании от имени правительства Бурятии и главы региона Алексея Цыденова.

Как сообщил источник в Минздраве республики, ранее Потапов был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Леонид Потапов родился 4 июля 1935 года в поселке Уакит в Бурятии. Окончил Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, Иркутский институт народного хозяйства, работал на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе, в Бурятском обкоме КПСС.

В 1987 году ЦК КПСС направил Потапова в Туркменскую ССР, где он занимал посты председателя Марыйского облисполкома, заместителя председателя Верховного Совета Туркменской ССР. В апреле 1990 года Потапова на альтернативной основе избрали первым секретарем Бурятского обкома партии, а в октябре 1991 года - председателем Верховного Совета Бурятской АССР. В 1994 году он победил на всенародных выборах и стал первым президентом - председателем правительства Республики Бурятия, в 1998 и 2002 годах он переизбирался на второй и третий сроки. В последние годы Потапов работал в Бурятском научном центре Сибирского отделения РАН.