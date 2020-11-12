«Не производит фурора»: пожаловался на размер пенсии 62-летний Сюткин

Валерий Сюткин высказался о пенсии

Певец Валерий Сюткин посетовал, что размер его пенсии «не производит фурора». Чтобы содержать семью, в 62 года артист продолжает активно работать.

«Я оформил и получаю пенсию, величина которой не производит фурора», — рассказал Валерий Сюткин изданию «Антенна-Телесемь». Он уточнил, что не жалуется на выплаты по старости, в данном случае он просто «констатирует факт».

Артист поделился, что работа позволяет достойно содержать семью. «Семье нужны дополнительные средства, а я главный добытчик. Это реальный стимул, чтобы трудиться», — отметил Сюткин. Летом в семье артиста произошло пополнение. На свет появился четвертый ребенок Валерия Сюткина — сына назвали Лео.

Ранее народный артист РСФСР Юрий Куклачев назвал размер своей пенсии и зарплаты художественного руководителя в Театре кошек. Шестизначной суммы ему с супругой хватает «впритык», поскольку кроме своих трат пара старается помогать детям.