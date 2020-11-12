Долгая дорога к полке: Выяснилась причина дефицита лекарств в аптеках

Аптечные ассоциации заявляют о том, что запас препаратов в торговых точках уже большей частью исчерпан.

В Минздраве уверены, что наблюдающаяся сейчас дефектура противомикробных препаратов в аптеках связана, прежде всего, с повышенным спросом среди населения

Аптечные ассоциации заявляют о том, что запас препаратов в торговых точках уже большей частью исчерпан.

Проблема дефицита лекарств в аптеках, который сегодня наблюдается по всем регионам РФ, не будет разрешена в ближайшее время из-за проблем в цепочке товарооборота. Постановление правительства об упрощении маркировки препаратов, выпущенное 2 ноября, этот процесс пока не ускорило. Оно облегчило жизнь аптекам и дистрибьюторам, но производители по-прежнему вынуждены тратить сутки на маркировку партий и регистрацию их в Росздравнадзоре. Система часто не видит промаркированный товар, и в итоге он вообще остается вне оборота. Представители фармрынка сообщают о нехватке антибиотиков и противовирусных средств, в том числе применяющихся для лечения COVID-19. Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что на устранение разрывов в товаропроводящей цепи могут уйти многие месяцы.

«То, чего нет»



Дефицит лекарств возник почти во всех регионах России, сообщила «Известиям» исполнительный директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова. В том числе в Краснодарском и Красноярском краях, Хакасии, Якутии, а также в Омской, Тульской, Калининградской и Московской областях. «Известия» направили запросы в региональные минздравы, но на момент публикации ответ был получен только от Подмосковья — власти области отрицают наличие проблемы.

А вот москвичи постоянно сталкиваются с отсутствием в аптеках тех или иных препаратов. Так, жительница столицы Наталья рассказала «Известиям», что неделю не могла купить в аптеке антисептик «Бетадин».

— В аптеке нам сразу сказали, что его не могут продать, потому что он не промаркирован. В итоге, прождав неделю, мы отказались от товара. Как я поняла, у них зависли все препараты. Мой муж ходил за заказом вчера, и ему сказали, что лекарств нет, потому что маркировку не прошли, — рассказала Наталья.

По словам Виктории Пресняковой, список дефицитных препаратов достаточно большой. В основном, не хватает антибиотиков, противовирусных средств и лекарств, которые применяются в схемах лечения COVID-19, например, антикоагулянтов и витамина D.

— В регионах по-прежнему дефицит лекарств растет, все жалуются на дефектуру. Чем дальше субъект, тем сложнее ситуация. Прайсы поставщиков пусты. Чтобы что-то успеть взять, аптеки работают ночью или рано утром. Такого кризиса, пожалуй, отрасль не испытывала никогда, — отметила представитель аптечных организаций.

Винят во всем частные аптеки, которые не отпускают лекарства, посетовала исполнительный директор ассоциации «Союзфарма» Мария Литвинова.

— А как мы будем отпускать то, чего нет? У нас в стране 80% частных аптек. Как можно закупать то, чего нет у дистрибьютора? — подчеркнула она.

«Известия» направили запросы в Минздрав, Росздравнадзор и Минпромторг с просьбой прокомментировать ситуацию с дефицитом лекарств в регионах.

В Минздраве уверены, что наблюдающаяся сейчас дефектура противомикробных препаратов в аптеках связана, прежде всего, с повышенным спросом среди населения. В ведомстве напомнили, что правительство выделило на лекарства для болеющих коронавирусом на дому более 5 млрд рублей до конца 2020 года. И многие регионы уже начали обеспечивать пациентов бесплатными лекарствами, а другие осуществляют закупку. Минздрав также предупредил граждан не приниимать антибиотики без назначения врача.

В Минпромторге «Известиям» сообщили, что ведомство запустило горячую линию «Маркировка» для всех участников оборота лекарств — регионов, производителей, аптек и дистрибьюторов. В целом в ведомстве высоко оценили готовность рынка к маркировке.

— Низкую степень готовности, однако, показали участники оптового-розничного звена — дистрибьюторы и аптеки, которые своевременно не подключились к системе, не доработали свои учетные системы, должным образом не протестировали все процессы и не обучили персонал, — отметили в ведомстве. — Кстати, на сегодняшний день в системе все еще не зарегистрировано 13% дистрибьюторов и более 15% аптек, хотя работа в ней является лицензионным требованием.

Замаркировались

Эксперты тоже связывают дефицит некоторых препаратов с возросшим спросом из-за эпидемии. Аптеки фиксируют повышение интереса к некоторым категориям лекарств, начиная с марта. По словам директора по развитию «Аналитической компании RNC Pharma» Николая Беспалова, очень серьезно вырос спрос на «Азитромицин» и «Левофлоксацин», который применяется в комплексной терапии коронавирусной инфекции.

По словам Николая Беспалова, повышенный спрос может быть связан не только с возросшей заболеваемостью COVID-19 и ОРВИ, но и с тем, что люди покупают лекарства впрок.

— Потребители опасаются столкнуться с COVID-19 в будущем и пытаются сделать какой-то запас, — отметил эксперт.

Второй причиной, по которой могли опустеть аптечные полки, является некорректно работающая система маркировки лекарств (точнее, информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов — ИС МДЛП). Несмотря на то, что 3 ноября в силу вступило постановление правительства, которое упростило регистрацию лекарств для участников рынка (№ 1779), по словам опрошенных «Известиями» представителей фарминдустрии, это распоряжение помогло лишь отчасти, потому что оно не отменило обязательство по маркировке лекарств производителями.

Как рассказал «Известиям» гендиректор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, упрощение по маркировке касается только дистрибьюторских и аптечных звеньев.

— Производитель должен работать с двумя взаимозависимыми системами. Получать разрешения в Росздравнадзоре и ИС МДЛП. Для того, чтобы отправить информацию в Росздравнадзор и получить разрешение на ввод товара в оборот, мы сначала должны получить ответ от МДЛП. Вместо 15 минут, мы их ждем по пять суток. Товар стоит в лучшем случае на складе, а в худшем — в производственном цехе, — рассказал эксперт.

Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева подтвердила «Известиям», что проблема дефицита лекарственных препаратов связана, в том числе, с некорректной работой системы маркировки» (ИС МДЛП).

— У системы нет избирательного подхода к лекарствам. ИС МДЛП на любом этапе товаропроводящей цепи может приостановить движение препаратов и до ноября упаковки препаратов лежали на складах, в аптеках по причине блокировки ИС «Маркировка». С выходом 2 ноября постановления правительства и официальным введением «уведомительного режима» аптечные организации начали реализовать те препараты, которые были у них недопущенными к продаже информационной системой, но это не решило всех проблем, — пояснила Игнатьева.​

Физическое наличие или отсутствие препаратов не связано с дефицитом, который есть на рынке, отметила она.

— По сути препарат сегодня может просто не доехать до аптеки, — добавила эксперт.

Необходимость маркировки заморозила товар на таможенных складах и он не может попасть в аптеки, подтвердила Виктория Преснякова.

— Благодаря постановлению правительства лишь частично удалось разгрузить аптеки от скопившихся в карантинных зонах лекарств. При этом нагрузка на аптечных работников только выросла. На работу производителей постановление никак не повлияло, — считает представитель рынка.

Препарат-невидимка

Проблемы наблюдаются и с уже промаркированными лекарствами, при отправке их дистрибьюторам, уточнил Виктор Дмитриев.

— Тот товар, который уже был промаркирован, тоже завис на складах. 30 октября произошел сбой, и часть кодов потерялась. Мне сообщают, что продолжает теряться и сейчас. С производства ушла продукция дистрибьютору с кодами, а когда она пришла — коды пропали. Система их не видит. Эта авария нигде не предусмотрена. Никто не знает, что с этой продукцией делать. Ее ни вперед продвинуть нельзя, потому что ее формально нет, ни назад вернуть, — сказал Дмитриев.

А вот заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Реваз Юсупов заверил «Известия», что система маркировки работает стабильно.

— В среднем более 90% документов обрабатываются менее чем за одну минуту, — сообщил представитель оператора.

По мнению ЦРПТ, проблемы участников товарно-проводимой цепочки могут заключаться в том, что многие из них недостаточно качественно интегрировались с системой и не были готовы работать с маркированными препаратами.

— Правительство приняло решение упростить систему и перевести ее в уведомительный режим до полной готовности отрасли, подписав соответствующее постановление. Поэтому маркировка не может являться причиной каких-либо задержек в поставках лекарств и тем более влиять на объем их производства, — заверил представитель ЦРПТ.

Повернуть вспять



Медицинское сообщество неоднократно направляло письма в различные инстанции с просьбой обратить внимание на проблему. По мнению представителей фармрынка, на время эпидемии COVID-19 должен быть установлен особый порядок работы системы маркировки. Опрошенные «Известиями» эксперты высказались за мораторий на маркировку до улучшения эпидобстановки и спада спроса на лекарственные изделия. Но в правительстве идею временного моратория не поддерживают. Об этом 10 ноября заявил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов по итогам встречи с членами кабмина.

Пока невозможно понять, сколько времени потребуется, чтобы восстановить товаропроводящую цепь в условиях сбоев в системе маркировки, добавил Виктор Дмитриев.

— Я не знаю, когда заработает система. Если она останется в таком виде, как сейчас, то никогда. Сегодня, со слов оператора, туда вносятся конструктивные изменения, покупается новое оборудование. Мы из этого делаем вывод, что система меняется. Раз она меняется, то она должна быть опять протестирована, чтобы она снова не легла, — заявил эксперт.

По мнению производителей, проводить тестирование в условиях возросшего спроса на лекарства и сообщений о дефиците равнозначно катастрофе.

— Сейчас мы сохраняем неработающую систему, пытаемся ее на коленке докрутить. Представьте что-то подобное в самолетостроении, чтобы самолет на ходу докручивали. Поэтому, чтобы катастрофы не произошло, нужно остановить всё. Тогда процесс можно будет восстановить в течение месяца, — заключил Дмитриев.

Похожего мнения придерживается и Виктория Преснякова.

— Вся отрасль неоднократно предупреждала, что введение маркировки в период COVID-19 приведет к лекарственному коллапсу. Сегодня, когда весь мир борется с ковидом, обеспечивая лекарственную доступность населению, наши действия оказались обратными, — сказала эксперт.

Представитель отрасли также подчеркнула, что ситуация сейчас только усугубляется и непонятно, когда она выровняется полностью.

Источник: Известия