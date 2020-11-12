COVID-19 по жесткому сценарию: Все о запретах и дозволениях с 1 ноября по 31 декабря 2020 в Новосибирской области

Оперативный штаб по противодействию коронавирусу одобрил введение с 16 по 30 ноября ряда новых ограничительных мер в регионе. Изучайте чек-лист.

Уже завтра ограничения из-за коронавируса могут быть ужесточены

Сегодня, 12 ноября, "Курьер. Среда. Бердск" разобрался, какие запреты действуют в Новосибирской области из-за пандемии коронавируса. куда еще можно попасть, а где двери служб закрыты.

Обучение

1. Школьные каникулы заканчиваются 16 ноября, но, согласно приказа Министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, подписанного 10 ноября, ученики 1–5-х и 11-х классов выйдут на очное обучение, все остальные будут заниматься дистанционно. Малокомплектные школы, а также коррекционные учебные заведения будут заниматься очно.

2. Полностью удаленно учатся студенты трех вузов: НГУАДИ, РАНГХиГС и Новосибирского филиала Томского университета. Очный режим обучения практикуется в Архитектурно-строительном университете и НГУЭУ.

3. Пять вузов Новосибирска используют смешанный режим обучения. Это НГМУ, НГТУ, НГАУ, НГПУ и СГУПС. Дистанционное обучение на большинстве факультетов введено в крупнейшем вузе Новосибирска — НГУ.

Запреты коронавируса

1. Введен запрет на работу организаций общественного питания и ночных клубов с 24:00 до 08:00.

2. Не работают детские площадки в ТРЦ.

3. С 28 ноября в общественном транспорте, такси, лифтах, на остановках, в местах массового пребывания людей и магазинах граждане обязаны находиться только в масках, в противном случае в обслуживании им будет отказано.

Кому работать разрешили

1. С сентября в Новосибирской области разрешили гастрольную деятельность в сфере культуры.

2. С сентября увеличили заполняемость стадионов с 25 до 50%.

3. Возобновлена работа учреждений молодежной политики.

4. Соляриям и салонам для снижения веса и похудения разрешили работать с сентября 2020.

5. Тогда же возобновили проведение мероприятий с участием граждан в сфере выставочной деятельности, работу концертных организаций, фестивалей с очным присутствием граждан при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

6. С 12 сентября в Новосибирской области возобновили свою деятельность театры, кинотеатры и концертные организации.

Какие службы закрыли двери

1. Бердский городской суд работает в дистанционном режиме: подачу документов, в том числе, процессуальных, необходимо осуществлять посредством почтовой связи или сервиса Электронное правосудие.

2.Комплексный центр социального обслуживания ведет прием только по предварительной записи.

3. Мэрия Бердска не ведет личный прием граждан.

Кто еще открыт

1. Двери МФЦ в городе пока отрыты.

2.Пенсионный фонд работает в обычном режиме.

3.Театры и кинотеатры еще открыты для посещения граждан, но со строгим соблюдением масочного режима.

4. Работают тренажерные залы. Администратор тренажерного зала "ACADEMIK", расположенного в Академгородке, рассказала:

- На совещании с губернатором области, где присутствовал наш руководитель, было озвучено: тренажерные залы пока закрываться не будут. В масках посетители идут до раздевалки, сами занятия идут без масок - площадь помещения нам это позволяет.

5. Открыты бассейны.

В аквапарке Новосибирска, доступ в который пока открыт, сообщили:

- Мы работаем в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора и приняли все возможные меры безопасности для того, чтобы гостям у нас было комфортно и спокойно. Доступ в аквапарк ограничен – не более 50% от вместимости. Измерение температуры на входе у каждого посетителя. Масочный режим в холле аквапарка. У нас установлены рециркуляторы воздуха. При входе и в местах общего пользования установлено оборудование для обработки рук антисептическими средствами. Персонал обеспечен запасом масок, перчаток. Сохраняется социальная дистанция 1,5 метра, (то есть занимать соседние шкафчики пока нельзя). Проводится уборка с применением дезинфицирующих средств: всех контактных поверхностей в местах общего пользования (дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов и т.д.), спортивного инвентаря, лежаков, скамеек, общественных туалетов, помещений душевых, раздевалок и бассейнов - не реже 1 раза в 2 часа, помещений общего пользования - не реже 1 раза в 4 часа.

Сидеть дома или выходить?

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников продлил режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса до 31 декабря 2020 года. Об этом говорится в постановлении № 194 главы региона. Документ внес изменения в постановление № 43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации».

Коронавирус в цифрах

По данным оперативного штаба на утро 11 ноября в регионе выявлено 19 277 случаев COVID-19. +185 за сутки. 15 791 пациент выписан с выздоровлением. Всего в регионе от коронавируса умерли 633 человека. В России выявлено 1 836 960 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки нашли 19 851 зараженных россиян. Жертв нового вируса в России - 31 593 человек.