Похудел бюджет на 13,9 млн рублей в пандемию в Бердске. Где власть возьмет деньга на зарплату учителям и помощь школьникам?

На сессии совета депутатов народные избранники принимали изменения в бюджет. Откуда поступят недостающая весомая сумма? В городе также нужны средства на зарплату сотрудникам отдела по делам молодежи и работникам управления ЖКХ.

Похудел бюджет Бердска из-за коронавируса на 13,9 млн рублей

Потерял 13,9 млн рублей собственных доходов в пандемию бюджет Бердска. Этот вопрос обсуждался на сессии совета депутатов Бердска 12 ноября. Напомним, "исчезли" деньги из-за COVID-19 из бюджета города, писал "Курьер. Среда. Бердск". На сессии с докладом выступил начальник управления финансов и налоговой политики мэрии Евгений Шмендель.

Это произошло, очевидно, из-за пандемии - снизились поступления по единому налогу на вмененный доход. Кроме того, 7,4 млн рублей потратили на подготовку школ к новому учебному году 2020 из-за коронавируса. 17,8 млн рублей потратили на бесплатное горячее питание для учеников начальной школы.

Депутатам пришлось решать, уменьшать ли на 9,7 млн рублей траты на социальную поддержку отдельных категорий школьников.

- Из областного бюджета поступили 13,9 млн рублей на зарплату учителям, сотрудникам отдела по делам молодежи и работникам управления ЖКХ и других необходимых расходов, - рассказал Шмендель.

В итоге благодаря поступления из областного бюджета доходная часть бюджета Бердска на 2020 год не изменилась и составила 3 124 000 рублей. Расходы составили 3 184 000 рублей.

Депутаты также решили вопрос об увеличении базового должностного оклада специалистам госслужбы и ежемесячной надбавки к окладу за классный чин муниципальных служащих.