Памяти безвременно ушедшей на 57-м году жизни Елены Исламовой в Бердске

Елена Исламова скончалась в ночь на 12 ноября 2020

Сегодня ночью, 12 ноября, после продолжительной болезни ушла из жизни Исламова Елена Ивановна. Судьба Елены Ивановны это пример истинного служения государству, патриотизма и любви к своей Родине.

Биография Исламовой Елены Ивановны

Исламова Елена Ивановна закончила два высших учебных заведения – в 1989 году Уфимский авиационный институт по специальности – машины и технология литейного производства и в 1999 году - Сибирскую Академию государственной службы по специальности – государственное и муниципальное управление.

В 1993 году Исламова Елена Ивановна была избрана трудовым коллективом Бердского электромеханического завода депутатом Бердского городского Собрания, в 1994 была назначена на должность заместителем главы администрации города Бердска по работе в городском Собрании, в которой проработала до 1995 года, после чего была переведена на должность начальника управления администрации по социальным вопросам.

В 1997 году администрация города Бердска стала территориальным органом государственной власти. В том же году главой города Терепой А.Г. Исламова Елена Ивановна была назначена на должность управляющего делами администрации города Бердска, в которой проработала 20 лет.

В 2003 году вступил в силу Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с которым на территории города Бердска были созданы органы местного самоуправления. Исламова Е.И. наряду с депутатами Совета депутатов города Бердска входила в рабочую группу по подготовке Устава города Бердска, который при ее непосредственном участии был написан с нуля и принят на сессии Совета депутатов.

Основу деятельности Исламовой Елены Ивановны составляла координация работы управления делами по созданию организационных и материально-технических условий деятельности аппарата администрации города Бердска, обеспечению взаимодействия деятельности администрации г. Бердска с Советом депутатов г. Бердска, органами местного самоуправления, населением, общественными объединениями и организациями, проведению выборов на территории города.

На протяжении всего периода службы в администрации города Елена Ивановна активно занималась решением вопросов социального положения женщин нашего города. При ее непосредственном участии был создан Женсовет города Бердска, председателем которого она являлась первые годы, и были найдены пути решения многих проблем женщин и детей Бердска.

С 2000 по 2014 годы Исламова Елена Ивановна являлась председателем территориальной избирательной комиссии города Бердска, с успехом проводя выборы различного уровня на территории города Бердска.

Высокие организаторские способности Елены Ивановны позволяли ей умело и четко координировать работу всех служб администрации по вопросам своей компетенции.

С 07 июня 2016 года и по 12 ноября 2020 года Исламова Елена Ивановна занимала должность директора Муниципального бюджетного учреждения «Городской центр культуры и досуга».

Деятельность Муниципального бюджетного учреждения «Городской центр культуры и досуга» направлена на предоставление населению разнообразных услуг культурно-досугового, развлекательного, просветительского и социально-культурного характера, создание условий для занятий любительским и самодеятельным творчеством, другой творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.

За период деятельности в должности директора Городского центра культуры сделано очень много, стал уютным и красивым Городской дом культуры, коллективы обеспечены костюмами и инструментами .Проведена колоссальная работа в рамках реконструкции Городского парка культуры и отдыха.

Для коллектива Городского центра культуры и досуга уход из жизни Елены Ивановны стал огромной утратой. Мы всегда будем помнить нашу замечательную, умную, красивую Елену Ивановну…

ЛЮБИМ,ПОМНИМ,СКОРБИМ…