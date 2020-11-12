12.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Памяти безвременно ушедшей на 57-м году жизни Елены Исламовой в Бердске

12:13 12.11.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
1

Родные, близкие и коллеги скорбят. 12 ноября скончалась замечательная, умная, красивая Елена Ивановна.

% name% title
Елена Исламова скончалась в ночь на 12 ноября 2020
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
% name% title

Памяти безвременно ушедшей на 57-м году жизни Елены Исламовой в БердскеУмер от коронавируса первый президент Бурятии Леонид ПотаповЕщё 510 новостей

Сегодня ночью, 12 ноября, после продолжительной болезни ушла из жизни Исламова Елена Ивановна. Судьба Елены Ивановны это пример истинного служения государству, патриотизма и любви к своей Родине.

Биография Исламовой Елены Ивановны

Исламова Елена Ивановна закончила два высших учебных заведения – в 1989 году Уфимский авиационный институт по специальности – машины и технология литейного производства и в 1999 году - Сибирскую Академию государственной службы по специальности – государственное и муниципальное управление.

В 1993 году Исламова Елена Ивановна была избрана трудовым коллективом Бердского электромеханического завода депутатом Бердского городского Собрания, в 1994 была назначена на должность заместителем главы администрации города Бердска по работе в городском Собрании, в которой проработала до 1995 года, после чего была переведена на должность начальника управления администрации по социальным вопросам.

В 1997 году администрация города Бердска стала территориальным органом государственной власти. В том же году главой города Терепой А.Г. Исламова Елена Ивановна была назначена на должность управляющего делами администрации города Бердска, в которой проработала 20 лет.

В 2003 году вступил в силу Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с которым на территории города Бердска были созданы органы местного самоуправления. Исламова Е.И. наряду с депутатами Совета депутатов города Бердска входила в рабочую группу по подготовке Устава города Бердска, который при ее непосредственном участии был написан с нуля и принят на сессии Совета депутатов.

Основу деятельности Исламовой Елены Ивановны составляла координация работы управления делами по созданию организационных и материально-технических условий деятельности аппарата администрации города Бердска, обеспечению взаимодействия деятельности администрации г. Бердска с Советом депутатов г. Бердска, органами местного самоуправления, населением, общественными объединениями и организациями, проведению выборов на территории города.

На протяжении всего периода службы в администрации города Елена Ивановна активно занималась решением вопросов социального положения женщин нашего города. При ее непосредственном участии был создан Женсовет города Бердска, председателем которого она являлась первые годы, и были найдены пути решения многих проблем женщин и детей Бердска.

С 2000 по 2014 годы Исламова Елена Ивановна являлась председателем территориальной избирательной комиссии города Бердска, с успехом проводя выборы различного уровня на территории города Бердска.

Высокие организаторские способности Елены Ивановны позволяли ей умело и четко координировать работу всех служб администрации по вопросам своей компетенции.

С 07 июня 2016 года и по 12 ноября 2020 года Исламова Елена Ивановна занимала должность директора Муниципального бюджетного учреждения «Городской центр культуры и досуга».

Деятельность Муниципального бюджетного учреждения «Городской центр культуры и досуга» направлена на предоставление населению разнообразных услуг культурно-досугового, развлекательного, просветительского и социально-культурного характера, создание условий для занятий любительским и самодеятельным творчеством, другой творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его досуга и отдыха.

За период деятельности в должности директора Городского центра культуры сделано очень много, стал уютным и красивым Городской дом культуры, коллективы обеспечены костюмами и инструментами .Проведена колоссальная работа в рамках реконструкции Городского парка культуры и отдыха.

Для коллектива Городского центра культуры и досуга уход из жизни Елены Ивановны стал огромной утратой. Мы всегда будем помнить нашу замечательную, умную, красивую Елену Ивановну…

ЛЮБИМ,ПОМНИМ,СКОРБИМ…

болезнь некролог прощание смерть умерла
Мнение читателей
0
0
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Выражаем глубокие соболезнования семье Елены Исламовой.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда Владимир Путин объявит о выплате в 10 000 рублей на каждого ребенка
12:40 12-11-2020
Когда Владимир Путин объявит о выплате в 10 000 рублей на каждого ребенка
БердскКадровые перестановки в горсовете Бердска: кто заменил Мысака и Бадьина, и какую роль сыграет Чекмазова?
12:40 12-11-2020
Кадровые перестановки в горсовете Бердска: кто заменил Мысака и Бадьина, и какую роль сыграет Чекмазова?
Приносит свои самые искренние и сердечные соболезнования родным и близким Елены Исламовой ЛДПР Бердска
12:37 12-11-2020
Приносит свои самые искренние и сердечные соболезнования родным и близким Елены Исламовой ЛДПР Бердска
«В России я бы не выжила»: как лечилась от коронавируса в Турции жительница Новосибирска
12:30 12-11-2020
«В России я бы не выжила»: как лечилась от коронавируса в Турции жительница Новосибирска
Рассказываем о признаках и лечении пневмонии во Всемирный день борьбы с пневмонией 12 ноября 2020
12:30 12-11-2020
Рассказываем о признаках и лечении пневмонии во Всемирный день борьбы с пневмонией 12 ноября 2020
Ретроградность с 12 по 14 ноября 2020: неуловимый ретроградный Меркурий смогут наблюдать жители Земли. Точеное время
12:27 12-11-2020
Ретроградность с 12 по 14 ноября 2020: неуловимый ретроградный Меркурий смогут наблюдать жители Земли. Точеное время
12 ноября 2020 года - Всемирный день борьбы с пневмонией
12:18 12-11-2020
12 ноября 2020 года - Всемирный день борьбы с пневмонией
Куда исчез свет на улице Химзаводской? Его нет уже несколько месяцев
12:17 12-11-2020
Куда исчез свет на улице Химзаводской? Его нет уже несколько месяцев
Лидер по наркомании, алкоголизму и проституции Новосибирская область в России, спрашивает Влад из Торонто
12:15 12-11-2020
Лидер по наркомании, алкоголизму и проституции Новосибирская область в России, спрашивает Влад из Торонто
Почему закрывает торговые представительства в Литве и на Украине Россия
12:15 12-11-2020
Почему закрывает торговые представительства в Литве и на Украине Россия