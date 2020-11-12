Взяли как мафию: Руководство водоканала задержано за взятки

Всего с января 2019 по настоящее время по указанным договорам были выполнены работы на сумму не менее 300 миллионов рублей, а в качестве взятки члены организованной преступной группы получили не менее 36 миллионов рублей, которые были распределены между ними.

Коррупционная схема выявлена и пресечена

Следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора, его заместителей, ряда должностных лиц АО «Нижегородский водоканал», подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По версии следствия, с июня 2018 года по настоящее время генеральный директор АО «Нижегородский водоканал», контрольный пакет акций которого принадлежит муниципальному образованию, совместно с пока не установленными следствием лицами создал и возглавил на территории города Нижнего Новгорода многочисленное организованное преступное сообщество с целью незаконного обогащения. Структурно сообщество состояло из объединения устойчивых организованных групп, сформированных из числа работников АО «Нижегородский водоканал» и гражданских лиц, действующих под единым руководством генерального директора и неустановленных пока лиц. В состав сообщества входили и два заместителя генерального директора акционерного общества.

Руководителями преступного сообщества была установлена фиксированная сумма денежных средств, которые контрагенты должны были платить в качестве взяток должностным лицам АО «Нижегородский водоканал», и она составляла от 10 % до 15 % с общей суммы договора поставки или оказания услуг.

Так, с июня 2018 года должностные лица акционерного общества обеспечили беспрепятственную победу одной коммерческой фирме по заключению и дальнейшему общему покровительству при исполнении договоров по засыпке котлованов, восстановлению дорожного покрытия и благоустройству после аварийно-восстановительных работ на инженерных коммуникациях в Нижнем Новгороде. В качестве взяток фирма передавала денежные средства в размере 12% от суммы выполненных работ по договору подряда.

Всего с января 2019 по настоящее время по указанным договорам были выполнены работы на сумму не менее 300 миллионов рублей, а в качестве взятки члены организованной преступной группы получили не менее 36 миллионов рублей, которые были распределены между ними.

Кроме того, с января 2019 по настоящее время, члены преступного сообщества получили от генерального директора другой коммерческой фирмы в качестве взятки не менее 20 миллионов рублей за беспрепятственное заключение договора оказания услуг, за общее покровительство при исполнении договора на оказание услуг, а доходы от взяток распределялись между членами группы.

Также с апреля 2020 года генеральный директор АО и члены организованной группы ежемесячно в качестве взятки получали от директора одной из коммерческой фирмы через аффилированную ей контору не менее 200 тысяч рублей. Всего за общее покровительство при исполнении договора на оказание клининговых услуг, его дальнейшее продление без проведения конкурсных процедур незаконно получено не менее 1 миллиона 200 тысяч рублей.

В отношении ряда руководителей указанных коммерческих организаций также возбуждены уголовные дела по ст. 291 УК РФ (дача взятки).

Коррупционная схема выявлена и пресечена следователями СК совместно с оперативными сотрудниками ФСБ.

В настоящее время следователями СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ по региону проводятся обыски в помещении АО «Нижегородский водоканал», в офисах коммерческих фирм, а также по месту жительства фигурантов.

По подозрению в совершении преступлений уже задержаны 7 подозреваемых, в том числе руководители акционерного общества. Расследование по уголовному делу продолжается.



Источник: nnovgorod.sledcom.ru