12.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Как привлечь удачу 12 ноября 2020 в Синичкин день по народным приметам и поверьям

12:48 12.11.2020 Фото: Pixabay
0

В давние времена люди связали имена святых, память которых почитается, с названием птички синички, ведь ранее ее назвали «зинькой», и именно поэтому у этого дня такое название.

% name% title
Если синица залетит во двор, то в доме будет благополучие и достаток

В народе в этот день отмечается праздник, который носит название Синичкин день, а вот православные верующие почитают память мученицы Зиновии и мученика Зиновия, которые были сестрой и братом. С этим днем связано много примет и поверий, которые могут рассказать, когда можно ждать неудачи или как можно ее привлечь, а также они могут подсказать, какой будет погода.

Обычаями и традициями богат день 12 ноября

В давние времена люди связали имена святых, память которых почитается, с названием птички синички, ведь ранее ее назвали «зинькой», и именно поэтому у этого дня такое название. Еще это связано с тем, что в этот период на зимовку прилетали такие птицы, как синицы, снегири, чечетки и другие.

Именно 12 ноября почитались синицы, и для них мастерили кормушки. Существует поверье, согласно которому, если синица залетит во двор, то в доме будет благополучие и достаток.

В этот день было принято поздравлять тех, кто занимался рыбным промыслом и охотился, и им устраивали пышные проводы, когда они шли на свое дело.

Если охотник в этот день выедет на охоту и застрелит хоть одного зайца, то на протяжении всего года каждый раз будет добыча, а также удача будет сопутствовать. Перед тем, как отправиться на охоту, люди обещали лешему ничего в лесу плохого не делать, чтобы он им не навредил и не запутал следы.

Ждать ли удачи и о погоде, можно узнать из примет и поверий на 12 ноября

Раньше люди были очень наблюдательными, и им было несложно связывать происходящие события и природные изменения с последующими событиями или погодой. В этот день приметы и поверья могут рассказать следующее:

  • неудачу можно ждать в том случае, если заяц перебежал дорогу;
  • люди могут столкнуться с войной, эпидемией или голодом, если волки сбились в стаи и бродят;
  • для привлечения удачи в свою жизнь, необходимо покормить птиц;
  • в скором времени наступят холода, если синичек в этот день прилетело много;
  • будут сильные морозы, если выпал снег, напоминающий крупу;
  • погода будет сырой и дождливой, если синицы клюют кору деревьев;
  • если в раннее утро слышится пение птиц, то наступят холода;
  • беды можно ждать тому человеку, который на своем пути встретил волка.

Если представительница прекрасного пола в этот день съесть блюдо из зайца, то внешне станет еще красивее, и парни будут обращать на нее внимание.

Человек, рожденный 12 ноября, наделен невероятным обаянием, а также может достичь успеха в различных сферах деятельности. Если у него есть любимое дело, то он способен отдаться ему полностью.

Источник: rsute

поверья синичкин день. приметы традиции удача
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Покормите птиц сегодня?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскМечтал купить должность мэра на всемирной распродаже 11.11.2020 житель Бердска. Но в зеркальную дату купил растворимый кофе и колбаску по акции
14:03 12-11-2020
Мечтал купить должность мэра на всемирной распродаже 11.11.2020 житель Бердска. Но в зеркальную дату купил растворимый кофе и колбаску по акции
Арестовали на 10 суток водителя «фургаломобиля» за «экстремистский» ароматизатор
14:00 12-11-2020
Арестовали на 10 суток водителя «фургаломобиля» за «экстремистский» ароматизатор
БердскРабота в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
13:55 12-11-2020
Работа в Бердске: аптечный склад «Катрен» примет на работу
Долгая дорога к полке: Выяснилась причина дефицита лекарств в аптеках
13:45 12-11-2020
Долгая дорога к полке: Выяснилась причина дефицита лекарств в аптеках
Как привлечь деньги в дом 12 ноября 2020 в Синичкин день по народным приметам
13:44 12-11-2020
Как привлечь деньги в дом 12 ноября 2020 в Синичкин день по народным приметам
Когда самый короткий день в 2020 году: дата и точное время
13:40 12-11-2020
Когда самый короткий день в 2020 году: дата и точное время
40-летняя Ким Кардашьян похвасталась шикарной фигурой в лимонном купальнике
13:35 12-11-2020
40-летняя Ким Кардашьян похвасталась шикарной фигурой в лимонном купальнике
Понятие «МРОТ» исключат из нескольких законов
13:34 12-11-2020
Понятие «МРОТ» исключат из нескольких законов
БердскCOVID-19 по жесткому сценарию: Все о запретах и дозволениях с 1 ноября по 31 декабря 2020 в Новосибирской области
13:33 12-11-2020
COVID-19 по жесткому сценарию: Все о запретах и дозволениях с 1 ноября по 31 декабря 2020 в Новосибирской области
Ушла в отставку министр здравоохранения Наталия Ледяева
13:31 12-11-2020
Ушла в отставку министр здравоохранения Наталия Ледяева