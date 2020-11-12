Как привлечь удачу 12 ноября 2020 в Синичкин день по народным приметам и поверьям

В давние времена люди связали имена святых, память которых почитается, с названием птички синички, ведь ранее ее назвали «зинькой», и именно поэтому у этого дня такое название.

Если синица залетит во двор, то в доме будет благополучие и достаток

В народе в этот день отмечается праздник, который носит название Синичкин день, а вот православные верующие почитают память мученицы Зиновии и мученика Зиновия, которые были сестрой и братом. С этим днем связано много примет и поверий, которые могут рассказать, когда можно ждать неудачи или как можно ее привлечь, а также они могут подсказать, какой будет погода.

Обычаями и традициями богат день 12 ноября

В давние времена люди связали имена святых, память которых почитается, с названием птички синички, ведь ранее ее назвали «зинькой», и именно поэтому у этого дня такое название. Еще это связано с тем, что в этот период на зимовку прилетали такие птицы, как синицы, снегири, чечетки и другие.

Именно 12 ноября почитались синицы, и для них мастерили кормушки. Существует поверье, согласно которому, если синица залетит во двор, то в доме будет благополучие и достаток.

В этот день было принято поздравлять тех, кто занимался рыбным промыслом и охотился, и им устраивали пышные проводы, когда они шли на свое дело.

Если охотник в этот день выедет на охоту и застрелит хоть одного зайца, то на протяжении всего года каждый раз будет добыча, а также удача будет сопутствовать. Перед тем, как отправиться на охоту, люди обещали лешему ничего в лесу плохого не делать, чтобы он им не навредил и не запутал следы.

Ждать ли удачи и о погоде, можно узнать из примет и поверий на 12 ноября

Раньше люди были очень наблюдательными, и им было несложно связывать происходящие события и природные изменения с последующими событиями или погодой. В этот день приметы и поверья могут рассказать следующее:

неудачу можно ждать в том случае, если заяц перебежал дорогу;

люди могут столкнуться с войной, эпидемией или голодом, если волки сбились в стаи и бродят;

для привлечения удачи в свою жизнь, необходимо покормить птиц;

в скором времени наступят холода, если синичек в этот день прилетело много;

будут сильные морозы, если выпал снег, напоминающий крупу;

погода будет сырой и дождливой, если синицы клюют кору деревьев;

если в раннее утро слышится пение птиц, то наступят холода;

беды можно ждать тому человеку, который на своем пути встретил волка.

Если представительница прекрасного пола в этот день съесть блюдо из зайца, то внешне станет еще красивее, и парни будут обращать на нее внимание.

Человек, рожденный 12 ноября, наделен невероятным обаянием, а также может достичь успеха в различных сферах деятельности. Если у него есть любимое дело, то он способен отдаться ему полностью.

Источник: rsute