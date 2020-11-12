Умер тренер по биатлону Геннадий Челюканов в Новосибирске

Геннадий Егорович редко жаловался на здоровье - был для коллег и своих многочисленных воспитанников практически эталоном жизнелюбия и творческого долголетия

Сегодня ночью в Новосибирске скончался Заслуженный тренер России, кавалер Ордена Трудового Красного знамени, ветеран нашего тренерского цеха, неутомимый труженик – Геннадий Егорович Челюканов.

Не доживший чуть больше месяца до своего 81 дня рождения, Геннадий Егорович редко жаловался на здоровье - был для коллег и своих многочисленных воспитанников практически эталоном жизнелюбия и творческого долголетия. Заслуженного тренера он получил еще в 1974 году (на домашнем чемпионате мира в Минске его воспитанник – юниор Сергей Хохуля – завоевал золото, ставшее единственной личной наградой сборной СССР на ответственейшем старте). В биатлон же Челюканов пришел едва ли не на заре вида спорта – в 1961 году, одновременно с Виктором Маматовым. Здесь мы помещаем фильм, снятый о Геннадии Егоровиче несколько лет назад, под названием «Биатлон – его судьба». Так, выражаясь образно, сам Геннадий Егорович Челюканов был до сегодняшнего дня живой летописью нашего биатлона.

Начав свою тренерскую деятельность в 1967 году (более 50 лет в профессии!) Челюканов снискал авторитет вдумчивого и мудрого педагога и потрясающего мотиватора – иначе как бы доверяли ему многие и многие звезды новосибирского биатлона, начиная с Сергея Хохули и Сергея Булыгина, и заканчивая Светланой Ишмуратовой и Анной Богалий?! Будучи, в первую очередь, специалистом по стрельбе, Геннадий Егорович обладал редкой способностью заглянуть в душу спортсмена, понять его состояние и потенциал (как ближайший так и на перспективу), умел заразить своего воспитанника любовью и ответственностью за свою работу. К Челюканову тянулись все – от коллег-тренеров до детей, которые только изучали азы поведения на биатлонном стрельбище.

Посмотрите на фотографию, сделанную три года назад – Челюканов только-только зашел в свою тренерскую комнатку в подвале новосибирского стадиона (она же раздевалка, она же мастерская по ремонту оружия и доводке лыж…) и в следующую минуту его уже окружили дети.

От Челюканова чего-то нужно было всем и всегда, а его тренерская была на протяжении многих десятков лет, пожалуй, самым уютным и обжитым местом на стадионе – здесь говорили, спорили, убеждали, подгоняли и настраивали инвентарь, подолгу пили чай и кофе, словно пропитываясь аурой человека-профессионала, великого ремесленника, который везде к месту – и в национальной сборной, и на детском турнире. Слова и советы Челюканова ловили и потом многократно проговаривали про себя, стараясь понять их простую мудрость. Да и как можно было иначе относиться к рекомендациям человека, который сам учился стрельбе у снайперов-фронтовиков, который к каждому выстрелу относился следуя завету – «Сынок, запомни: второго выстрела у тебя не будет – если ты промажешь, то попадут в тебя».

Он всегда заряжен на работу и готов был ехать куда угодно – на Олимпийские игры, на чемпионат мира, на юношескую межзоналку… хоть днем, хоть ночью… Вызванная к нему самому в среду ночью скорая…не успела…

Память о замечательном тренере и выдающемся подвижнике сохранят в душе и сердце многие тысячи спортсменов и тренеров, которым посчастливилось работать с Геннадием Егоровичем. Союз биатлонистов России скорбит и выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Челюканова.



Источник: biathlonrus.com