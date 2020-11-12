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Из-за убийства осужденного в колонии завели уголовное дело в Новосибирской области

12:59 12.11.2020 Фото: СУ СКР по Новосибирской области
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Обнаружено тело 39-летнего осужденного с признаками насильственной смерти в виде множественных гематом и ссадин в области головы.

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В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства осужденного в колонии

Барабинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 11 ноября 2020 года около 23 часов 20 минут при проведении осмотра места происшествия в мусоросборнике промышленной зоны ФКУ ИК-13ГУФСИН России по Новосибирской области в Убинском районе в с. Раисино обнаружено тело 39-летнего осужденного с признаками насильственной смерти в виде множественных гематом и ссадин в области головы.
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На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование уголовного дела продолжается.

Источник: nsk.sledcom.ru

колония тюрьма убийство
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