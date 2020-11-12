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Изменится схема маршрута №16 и перекроют участок дороги 15 ноября в Бердске

13:14 12.11.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Перекрытие связано с проведением работ по реконструкции трубопровода горячего водоснабжения и тепловой сети.

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Схема движения маршруток №16 «Вокзал – дом Ветеранов – Вымпел» в этот день будет изменена с 9 до 17 часов.

В связи с проведением работ по реконструкции тепловой сети, трубопровода горячего водоснабжения, 15 ноября 2020 года участок дороги по ул. Рогачева будет перекрыт.

Схема движения маршрута № 16 «Вокзал – дом Ветеранов – Вымпел» в этот день с 9.00 до 17.00 будет изменена. С ул. Красноармейская автобусы будут следовать по ул. Рогачева в сторону ул. Красная Сибирь (ООТ ДК «Родина»), ул. Лунная (ООТ «Семь Ветров»), ул. Космическая (ООТ «Космическая»), далее по своему маршруту. Без проезда по ООТ "Новая" и ООТ "Овощехранилище".

Приносим извинения за доставленные неудобства.

дорога ремонт
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