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Опасная "Пятница 13": как избежать проблем и стоит ли бояться 13 ноября 2020 года

20:20 12.11.2020 Фото: pxhere
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Пятница 13 — это время, когда активизируются различного рода шарлатаны, обманщики и искатели легкой наживы. Попасться на удочку таким людям проще простого. Если захочется что-то купить, лучше с этим подождать.

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Луна будет находиться в Знаке Весов

Пятница 13 — опасный день, в который люди ожидают возникновение множества проблем. Тем не менее многие из таких дней не очень опасны, а порой и вовсе довольно безобидны. Эксперты рассказали, что ждет нас 13 ноября 2020 года.

Пятница 13 — плохой день не только согласно наблюдениям. Даже с нумерологической точки зрения он опасен. Тем не менее не стоит отказываться от уверенности и надежды на лучшее.

Это не самый опасный день месяца

Дело в том, что в этот день Луна будет находиться в Знаке Весов, что очень хорошо воздействует на окружающую атмосферу и энергетику подобного дня. Пятница 13 — это символ хаоса и неразберихи, но в этот раз благодаря положению Луны проблем будет меньше, чем обычно.

Тем не менее 13 ноября войдет в список самых опасных дней ноября. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют пользоваться оберегами от сглаза и порчи, финансовыми оберегами.

Как избежать неприятностей 13 ноября

В эту пятницу 13 лучше не ссориться с людьми. Это касается в первую очередь близких. Любые споры и негатив могут привести к разрыву отношений. Это очень опасно, поскольку разрыв отношений в пятницу 13 будет непоправимым и нанесет мощный ущерб вашей удаче.

Очень опасными будут выяснения отношений с незнакомцами. Дело в том, что среди них могут оказаться люди с дурным глазом. Некоторые даже не осознают, насколько мощной негативной силой они обладают. В пятницу 13 количество сглазов резко возрастет. Не желайте никому зла и не наживайте врагов в этот неблагоприятный день.

В такие дни категорически запрещено проводить ритуалы на приворот или отворот. Лучше не гадать, так как прогноз будет неточным и может вас сильно расстроить.

В пятницу 13 нельзя тратить много денег, давать взаймы, брать кредиты, рисковать и влезать в авантюры. Пятница 13 — это время, когда активизируются различного рода шарлатаны, обманщики и искатели легкой наживы. Попасться на удочку таким людям проще простого. Если захочется что-то купить, лучше с этим подождать.

Это очень опасный день для доверчивых людей. Если вы часто поддаетесь влиянию негативных личностей либо вами легко манипулировать, постарайтесь это изменить сегодня. Не доверяйте никому, потому что токсичные люди будут весьма опасными.

неприятности опасный день пятница 13
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