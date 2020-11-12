Ушла в отставку министр здравоохранения Наталия Ледяева

Она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Она написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Наталия Ледяева покинула пост главы министерства здравоохранения Иркутской области. Эту информацию подтвердили в пресс-службе областного минздрава.

Вопрос о смене руководства Минздрава Приангарья решат после проверок. В ведомстве отметили, что Наталия Ледяева написала заявление об увольнении по собственному желанию.

- Исполнять обязанности министра продолжит Анна Данилова, - добавили в правительстве. – Указом губернатора она была назначена на эту должность еще 16 октября.

Напомним, в начале октября в Иркутской области была раскрыта многомиллионая мошенническая схем по закупке фальсифицированных медицинских изделий. По версии следствия, в апреле этого года, когда коронавирус только начал распространяться по Приангарью, предприниматель из Ангарска заключил с Иркутской станцией скорой помощи контракт на поставку партии медицинских масок на 10 миллионов рублей.