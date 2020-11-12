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Как привлечь деньги в дом 12 ноября 2020 в Синичкин день по народным приметам

13:44 12.11.2020 Фото: Pixabay
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В этот день на Руси отмечали праздник зимних птиц, среди которых особо выделяли синиц, так как именно они прилетали к 12 ноября.

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Дети вместе со своими родителями мастерили и развешивали кормушки с кормом

12 ноября отмечается народно-христианский праздник Синичкин день. По-другому его называют День Зиновия, Зиновий Синичник, Зинькин день и Синичкин праздник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 12 ноября

Наши предки 12 ноября отмечали праздник рыбаков и охотников. Считалось, что в этот день обязательно нужно поймать хотя бы одного зверька, иначе охота на протяжении всегда года могла бы быть неудачной.

Рыбаки на Зиновия также отправлялись на лов. Если сети приходили полными, улов непременно отмечали пирушкой на берегу реки.

В этот день на Руси отмечали праздник зимних птиц, среди которых особо выделяли синиц, так как именно они прилетали к 12 ноября.

На Зиновия дети вместе со своими родителями мастерили и развешивали кормушки с кормом. При этом говорили: «Подкорми птиц зимою — послужат тебе весною».

Женщины гадали в этот день, бросая крошки хлеба или кусочки сала и наблюдая за птицей. Если синица начинала клевать крошки, то в доме появится достаток, а если сало — живность.

Народные приметы 12 ноября

  • Если стаи синиц подлетают к дому — пора утепляться.
  • На Зиновия волки стаями ходят — к голоду, мору или войне.
  • Если к кормушкам подлетает много синиц — жди метелей и сильного снегопада.
  • Если синица свистит — это к ясному дню, если пищит — к ночному морозу.
  • Синица во двор прилетела — к счастью.
  • Синица стучит в окно — ждите замечательных известий или гостей.
  • Поймать во сне синицу — знак преодоления неприятностей, достижения целей.

Источник: altapress

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