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Миротворцев в Карабахе усилили вертолетами Ми-8 и Ми-24 из России

15:15 12.11.2020 Фото: pixabay.com
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Они будут контролировать районы прекращения военных действий.

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Вертолет Ми-8

Вертолеты Ми-8 и Ми-24 ВКС России будут контролировать районы прекращения военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в четверг журналистам в Минобороны России.
"Вертолеты будут задействованы в проведении миротворческой операции для осуществления воздушного мониторинга районов контроля прекращения огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, вертолеты также будут задействованы в доставке материально-технического имущества и личного состава миротворческого контингента в труднодоступные районы.

Вертолеты были переброшены на аэродром Еревана на самолетах военно-транспортной авиации Ан-124 "Руслан".

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Российский лидер, в частности, сообщил, что азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регионе будут размещены миротворцы из РФ. Кроме того, Баку и Ереван должны провести обмен пленными и телами погибших.

Минобороны России в среду сообщило, что по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара был подписан Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе. Он будет находиться на территории Азербайджана.

Источник: ТАСС

вертолет военный конфликт миротворцы Нагорный Карабах
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