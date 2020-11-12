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Покажем всей России ковид-очереди в больницах и лечение в госпиталях COVID-19. Ждем ваше фото и видео от жителей Бердска и любого города страны

16:27 12.11.2020 Фото: Максима Плахотника
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Каждый день в редакцию звонят люди, которые столкнулись с коронавирусом. Кто-то рассказывает свои истории болезни, кто-то об очередях на КТ, к врачу. Другие - о смерти своих родных людей.

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Все пациенты с коронавирусом вынуждены толпиться в поликлинике

Дорогие читатели "Курьер. Среда. Бердск", коронавирус продолжает бушевать в России, Новосибирской области и Бердске. Горожанин Максим Плахотник поделился с редакцией фотографией очереди к врачу ЦГБ Бердска 28 октября. И фото под названием "Рассадник заразы: Огромная очередь из пациентов с COVID-19 попала на фото в поликлинике №2. Виновен минздрав, уверен житель Бердска" повергло в шок бердчан.

Каждый день в редакцию звонят люди, которые столкнулись с коронавирусом. Кто-то рассказывает свои истории болезни, кто-то об очередях на КТ, к врачу. Другие - о смерти своих родных людей. К сожалению, у нас нет возможности прийти во все поликлиники. Но вы можете показать жизнь в ковид так, как есть в реальности.  Поэтому мы просим вас, наши читатели, присылать фотографии и видео из поликлиник Бердска, Искитима и других городов России. Покажем вместе реальную ситуацию с больными коронавирусом и врачами всей России.

Ждем ваши фотографии и видео на электронную почту "Курьер. Среда. Бердск" bkurer@mail.ru, на WhatsApp редакции 8953-878-90-10.

больница врач коронавирус очередь присылайте фото
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