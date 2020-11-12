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Уволен заведующий больницей, где медсестры били детей в Новосибирске

15:30 12.11.2020 Фото: скриншот видео
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Старшую сестру больницы и старшую сестру отделения, где произошли инциденты, понизили в должности.

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Заведующего больницей, где медсестра таскала ребенка за волосы, уволили

В Новосибирске уволили заведующего детским филиалом туберкулезной больницы, где жестоко обращались с детьми, сообщило областное правительство.

На прошлой неделе в интернете появилось видео, на котором видно, как медсестра туберкулезной больницы хватает маленькую девочку за волосы и бросает ее на кровать. Еще один видеоролик запечатлел, как другая медсестра бьет лежащего в кровати мальчика. Следственный комитет возбудил по этому поводу два уголовных дела.

"Совместная комиссия Минздрава и детского омбудсмена Новосибирской области оценила ситуацию, сложившуюся в детском филиале областной туберкулезной больницы, причины, которые могли привести к инциденту. Приняты кадровые решения, намечен план действий для предотвращения подобного в будущем", — говорится в сообщении правительства.

Кроме того, старшую сестру больницы и старшую сестру отделения, где произошли инциденты, понизили в должности.

"В детской туберкулезной больнице пересмотрено штатное расписание — будет увеличено количество нянь для детей, которые лежат без родителей. Готовятся документы для получения лицензии на образовательную деятельность — это позволит принять на работу воспитателя. В отделении, где лечатся маленькие дети, обновят мебель и игрушки в игровой комнате. Также в местах общего пользования — коридоры, игровые, палаты — будет смонтирована система видеонаблюдения", — заявили власти.

Уполномоченный по правам ребенка при в России Анна Кузнецова, со своей стороны, обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой разработать стандарт ухода за детьми, которые лежат в больницах без родителей, и установить там системы видеонаблюдения.

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