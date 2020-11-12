Освятил ковидный госпиталь Митрополит Никодим в Новосибирске

Освящение и молебен были совершены на открытом воздухе – на площадке перед госпиталем.

Митрополит Никодим освятил новый коронавирусный госпиталь в Новосибирске

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освятил новый ковидный госпиталь в Новосибирске. Об этом сообщает Новосибирская митрополия.

11 ноября митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освятил новый многофункциональный медицинский центр, построенный силами военных за 56 дней.

Современное здание медцентра распложено на территории 425-го военного госпиталя Центрального военного округа Министерства обороны Российской Федерации, и рассчитанно на 160 мест, уже работает на полную мощность. Сейчас в госпитале лечат не только военных, но и гражданское население.

Освящение и молебен были совершены на открытом воздухе – на площадке перед госпиталем. Обращаясь к собравшимся со словами напутствия, митрополит подчеркнул, что перед поездкой в медицинский центр духовенство, певчие и сотрудники пресс-службы Новосибирской епархии прошли специальные экспресс-тесты по выявлению наличия инфекции, тем самым исполнив предписания Роспотребназдора.

«Оттого, насколько мы тщательно будем выполнять рекомендации санитарных врачей зависит то, как быстро мы все распрощаемся с коронавирусом. Сегодня мы молились и о тех, кто трудится, и о тех, кто проходит лечение в госпитале, чтобы всех Господь благословил и даровал здравие».

Начальнику 425-го военного госпиталя А.В.Ускову владыка Никодим передал в дар икону небесного покровителя г. Новосибирска - Ново-Николаевска святителя и Чудотворца Николая.