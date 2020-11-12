12.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Освятил ковидный госпиталь Митрополит Никодим в Новосибирске

15:45 12.11.2020 Фото: Новосибирская митрополия РПЦ
1 2

Освящение и молебен были совершены на открытом воздухе – на площадке перед госпиталем.

% name% title
Митрополит Никодим освятил новый коронавирусный госпиталь в Новосибирске
Сюжет: Вторая волна COVID-19
% name% title

Поручил создать резерв коек для больных COVID-19 Михаил МишустинОсвятил ковидный госпиталь Митрополит Никодим в НовосибирскеЕщё 474 новостей

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освятил новый ковидный госпиталь в Новосибирске. Об этом сообщает Новосибирская митрополия.

11 ноября митрополит Новосибирский и Бердский Никодим освятил новый многофункциональный медицинский центр, построенный силами военных за 56 дней.

Современное здание медцентра распложено на территории 425-го военного госпиталя Центрального военного округа Министерства обороны Российской Федерации, и рассчитанно на 160 мест, уже работает на полную мощность. Сейчас в госпитале лечат не только военных, но и гражданское население.

Освящение и молебен были совершены на открытом воздухе – на площадке перед госпиталем. Обращаясь к собравшимся со словами напутствия, митрополит подчеркнул, что перед поездкой в медицинский центр духовенство, певчие и сотрудники пресс-службы Новосибирской епархии прошли специальные экспресс-тесты по выявлению наличия инфекции, тем самым исполнив предписания Роспотребназдора.

«Оттого, насколько мы тщательно будем выполнять рекомендации санитарных врачей зависит то, как быстро мы все распрощаемся с коронавирусом. Сегодня мы молились и о тех, кто трудится, и о тех, кто проходит лечение в госпитале, чтобы всех Господь благословил и даровал здравие».

Начальнику 425-го военного госпиталя А.В.Ускову владыка Никодим передал в дар икону небесного покровителя г. Новосибирска - Ново-Николаевска святителя и Чудотворца Николая.

госпиталь митрополит освящение
Мнение читателей
0
1
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Это поможет?

Аноним, 12 ноября 2020 15:59
Какие колоритные ребята запечатлены на этом фото, даже комментарии излишни, итак всё понятно...

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

«Обещал устроить на склад»: ограбил безработную знакомую рецидивист под Новосибирском
17:15 12-11-2020
«Обещал устроить на склад»: ограбил безработную знакомую рецидивист под Новосибирском
Перерезал горло 13-летний подросток маме и жил с её телом две недели
17:00 12-11-2020
Перерезал горло 13-летний подросток маме и жил с её телом две недели
Какие требования обновил к автомобильной аптечке Минздрав? Узнайте
16:45 12-11-2020
Какие требования обновил к автомобильной аптечке Минздрав? Узнайте
" Погиб ты, когда делал то, что любил больше всего - летать": слова скорби о гибели ведущего "ДНК" Александра Колтового от продюсера программы «Звезды сошлись» Ludmila Moon
16:43 12-11-2020
Атаковали российско-турецкую колонну боевики. Есть пострадавшие
16:42 12-11-2020
Атаковали российско-турецкую колонну боевики. Есть пострадавшие
Некоторые категории пенсионеров получают выплаты через ПФР в 2020 году
16:40 12-11-2020
Некоторые категории пенсионеров получают выплаты через ПФР в 2020 году
Бердск"Надоели иногородние пришельцы": Устроила одиночный пикет за прямые выборы и местного мэра Наталья Слесарева в Бердске 1
16:33 12-11-2020
БердскВсе пособия семьям с детьми 2020: Кто получит 2 000, 5 000 и 10 000 рублей
16:30 12-11-2020
Все пособия семьям с детьми 2020: Кто получит 2 000, 5 000 и 10 000 рублей
Поймали за кражу пива и орешков следователя полиции в России
16:30 12-11-2020
Поймали за кражу пива и орешков следователя полиции в России
БердскПокажем всей России ковид-очереди в больницах и лечение в госпиталях COVID-19. Ждем ваше фото и видео от жителей Бердска и любого города страны
16:27 12-11-2020
Покажем всей России ковид-очереди в больницах и лечение в госпиталях COVID-19. Ждем ваше фото и видео от жителей Бердска и любого города страны