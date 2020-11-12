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Пересчитают вручную все голоса в ключевом американском штате

16:15 12.11.2020 Фото: pixabay.com
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Демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270.

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Ключевой американский штат объявил о полном ручном пересчете голосов

Джорджия, один из ключевых американских штатов на президентских выборах, объявил о полном ручном пересчете голосов. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на госсекретаря штата Брэда Раффенспергера.

Отмечается, что окончательные итоги голосования в регионе будут объявлены только 20 ноября. По данным телеканала Fox, кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден находится в небольшом отрыве от своего соперника Дональда Трампа в Джорджии. Согласно предварительным данным, за Байдена проголосовали 2 471 906 человек, тогда как за Трампа — 2 457 794 избирателя.
Ранее генеральный прокурор США Уильям Барр постановил расследовать сообщения о фальсификации выборов. Штаты должны уладить все процедуры, в том числе пересчет голосов и судебные споры по поводу результатов, до 8 декабря. Члены коллегии выборщиков будут подводить итоги во время заседания 14 декабря.

Демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США 7 ноября — по разным подсчетам, он набрал от 273 до 290 голосов выборщиков при необходимых 270. Трамп в ответ заметил, что его соперник поторопился назвать себя новым президентом.

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