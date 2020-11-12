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Умерли от коронавируса 7 человек за стуки на 12 ноября в регионе: что о них известно

15:02 12.11.2020 Фото: pixabay.com
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В отделениях реанимации находятся 142 человека. На ИВЛ – 32 пациента.

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Всего в Новосибирской области сделано 801 007 тестов на коронавирус

По данным оперативного штаба на утро 12 ноября в регионе выявлено 19 455 случаев COVID-19 (+178 за сутки), в том числе у 1 262 детей. 15 935 пациентов выписаны с выздоровлением (+144 за сутки).

Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 62 года, 67 лет, 70 лет, 81 год и 89 лет, и женщины в возрасте 52 года и 57 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 640 человек.

В отделениях реанимации находятся 142 человека. На ИВЛ – 32 пациента.

Госпитализированы 58 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 880.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1 712 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 801 007 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 3 996 жителей региона, 59 169 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 4 123 обращения, госпитализированы 18 человек.

Источник: Оперштаб НСО по коронавирусу

COVID-19 коронавирус пандемия
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Аноним, 12 ноября 2020 15:10
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