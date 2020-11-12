Похороны ведущего "ДНК" на НТВ Александра Колтового: дата и место прощания

Самолет Cessna, которым управлял Колтовой, рухнул в Подмосковье. Вместе с ним на борту самолета находилась Наталья Климова. Она тоже погибла. По предварительным данным причиной трагедии стала неисправность двигателя.

Где и когда можно проститься с погибшим ведущим НТВ Колтовым

Прощание с известным ведущим НТВ Колтовым состоится 14 ноября. Напомним, Александр Колтовой погиб в авиакатастрофе. Было опубликовано видео трагедии. Новость привела в ужас россиян 7 ноября 2020. Популярный ведущий ток-шоу и соведущий Леры Кудрявцевой Колтовой - погиб. Самолет Cessna, которым он управлял, рухнул в Подмосковье. Вместе с ним на борту самолета находилась Наталья Климова. Она тоже погибла. Возбуждено уголовное дело. По предварительным данным причиной трагедии стала неисправность двигателя.

Церемония прощания с Александром Колтовым состоится 14 ноября в большом зале Хованского крематория. Начало в 12.00.

Хроники трагедии

Напомним, самолет под управлением Колтового следовал в Рыбинск Ярославской области. Ведущий подал аварийный сигнал и посадил самолет в поле, но машина загорелась. По предварительным данным, через несколько минут после взлета загорелся двигатель. Огонь уничтожил Cessna почти полностью за пять минут. Перед вылетом судно успешно прошло все необходимые проверки.

По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. В качестве версий произошедшего рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета. Фрагменты сгоревшего самолета отправят на экспертизу.

- Продолжается изучение технической документации воздушного судна, полученная в ходе следствия информация будет исследована и сопоставлена с данными видеорегистраторов очевидцев авиапроисшествия, показаниями свидетелей, - сообщила представитель СУ на транспорте СК России Елена Марковская.

Кто был в самолете?

На борту самолета во время трагедии находилась пассажирка. По некоторым данным, это супруга Колтового. Однако ведущая Лера Кудрявцева, коллега Колтового, опровергла то, что в кабине с пилотом находилась его жена. Телеведущая написала в Instagram:

- Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей — выясняется.

Чуть позже Telegram-канал «112» раскрыл личность женщины, погибшей во время крушения самолета в Подмосковье вместе с ведущим НТВ.

- Стало известно, кто находился на борту с Александром. Девушку зовут Наталья Климова. Ее тело опознали, — уточняется в сообщении.



Климовой было 33 года, она была сотрудницей «одного из банков». По информации Telegram-канал «НеМалахов», Климова коренная москвичка, выпускница факультета технотронных архивов и документов Историко-архивного института РГГУ.

Последние слова Александра

Стало известно, что успел сказать диспетчеру перед крушением самолета Александр Колтовой. Об этом рассказал инструктор по летному делу Тимур Саттаров, который и научил телеведущего летать:

- Он успел доложить диспетчеру во "Внуково", что на борту пожар и он будет принимать решение идти на вынужденную посадку.

Редакция сайта "Курьер. Среда. Бердск" приносит соболезнования родным и близким Александра. Скорбим вместе с вами.