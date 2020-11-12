Все пособия семьям с детьми 2020: Кто получит 2 000, 5 000 и 10 000 рублей

Мы собрали все пособия и льготы для семей с детьми. Узнайте. на какие деньги вы можете рассчитывать.

На какие выплаты могут рассчитывать многодетные семьи?

Сегодня, 12 ноября "Курьер. Среда. Бердск" собрал цифры помощи многодетным семьям, на которые они могут рассчитывать на федеральном и региональном уровне.

Парадоксально, но единых критериев определяющих семью, как многодетную, на федеральном уровне нет. Региональные власти самостоятельно определяют понятие многодетной семьи. Так, в Новосибирской области многодетной считается семья, постоянно проживающая на территории Новосибирской области, в том числе приёмная семья, в которой хотя бы один из родителей (опекунов, попечителей) является гражданином Российской Федерации и имеет трёх и более детей (родных, усыновлённых(удочерённых), принятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет или старше восемнадцати лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях независимо от их организационно-правовых форм до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста двадцати трех лет.

Основанием для постановки на учет многодетной семьи, имеющей право на меры социальной поддержки, является удостоверение многодетной семьи, выданное родителям (опекунам, попечителям) либо одному из родителей (опекунов, попечителей), указанному в удостоверении многодетной семьи, центром социальной поддержки населения по месту жительства или месту пребывания многодетной семьи. Пасынки и падчерицы учитываются в составе многодетной семьи только в случае совместного проживания с одним из родителей и отчимом (мачехой).

Региональные деньги и льготы многодетным

1.30-процентную скидка на услуги ЖКХ (не меньше этой величины);

2.Первоочередной прием детей в дошкольные учреждения;

3.Бесплатный проезд в городском транспорте и пригородных автобусах для школьников;

4.Бесплатное посещение выставок, музеев, парков отдыха – не реже 1 дня в месяц;

5.Выделение земельных участков для огорода вне очереди;

6.Бесплатные завтраки и обеды для детей, обучающихся в школах и профучилищах;

7.Бесплатная школьная форма.

Федеральные выплаты многодетным семьям

1.Единовременная выплата. В 2020 году она была увеличена до 19620,40 руб.

2.Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Минимальный размер этой выплаты составляет 6 554 рубля;

3.Материнский капитал при рождении (усыновлении) второго или последующих детей. В 2020 году он составляет 466 617 рублей.

В Новосибирской области дополнительно предоставляется:

1. Материальная помощь многодетной семье при поступлении ребенка в первый класс общеобразовательной организации - 5000 рублей.

2. Материальная помощь при поступлении ребенка из многодетной семьи в образовательную организацию высшего образования для обучения по образовательной программе высшего образования - 10 000 рублей.

3. Ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей



многодетной семьи - 300 рублей.4. Ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для посещения школьных занятий для детей - обучающихся в общеобразовательных организациях - 2000 рублей.5. Единовременная денежная выплата на ремонт, строительство и приобретение жилья многодетным семьям, имеющим пять иболее несовершеннолетних детей - 100 000 рублей.6. Областной семейный капитал. 108 160 рублей. Право на распоряжение областным семейным капиталом наступает не ранее чем поистечении полутора лет со дня рождения (усыновления) третьего ребенка и последующих детей.7. Ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области,при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста - 11 698 рублей.

Кроме того, мамы должны помнить, что имеют право на:

1. Пособие по беременности и родам.

2. Единовременное пособие беременным женщинам, вставшим на учет в срок до 12 недель, — 810,19 руб. — по месту работы.

3. Единовременное пособие из федерального бюджета при рождении ребенка — 21604,95 руб. — по месту работы.

4. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет — 40 % от среднего заработка, но не менее 4050,92 руб. — по уходу за первым ребенком, 8101,85 руб. — по уходу за вторым и последующими детьми, по месту работы.

Наши читатели к такой "роскоши" от государства относятся по-разному:

- Бред про льготы при поступлении. Никаких льгот. И про земельный участок забудьте.

- Полный бред, я - многодетная мать, ни каких льгот нет вообще , все эти льготы по телевизору, да на бумагах или в Москве, а какие есть льготы, то не захочешь: за них нужно кучу бумаг предоставить и всё такое. Бесплатный проезд на ребенка нужно обновлять каждый месяц.

- Не каждый месяц обновлять, а раз в полгода, как нет льгот? 30% вам компенсирует государство на коммуналку и отопление, обеды в школе детям бесплатные (за 3х не малая сумма ежемесячно), при поступлении в 1-й класс 5000 дают, собрать письменные принадлежности хватит, ещё много частных контор которые льготы дают многодетным, почти все развлекательные центры и площадки. У бабушек наших такого не было, хотя по 8-10 детей были и не ныли.

- Я все льготы получаю, другой вопрос, что просто так их домой никто не принесет. Всё нужно выбивать, ходить и доказывать. С МФЦ это стало намного проще. Но даже с ними это всегда трудоёмкий процесс.

- Я мама троих детей. Никакие льготы я не получаю. Я обращалась не один раз за помощью. Отпинывали. Так что враньё это всё, а не помощь.

- Чё вы несёте? Все льготы есть, и их не так сложно получить! Я из Волгограда, мы и землю получили, и мат. капитал для строительства дома, все пособия нам переводят. Подтверждать, что семья малоимущая нужно раз в год и все документы через МФЦ. Единственное, лекарства, как правило, нет времени ждать, пока подпишут рецепт но один раз ради интереса прошли процедуру. Занимает 4-7 дней. Если не к спеху, то можно и подождать.

- Опять очередное враньё!!! Приходишь в собес, а они смотрят на тебя, как будто ты к ним домой пришла и у виска крутят пальцем. Я - мать пятерых детей, и кроме 250 рублей на ребенка я дополнительно ничего не получаю.

- Все враньё. В Республике Алтай отказали в погашении ипотеки в 450 000 рублей.

- Вообще бред, я с Алтая имею, 5 детей. Нет ничего, только детские пособия, вообще ничего нет у нас. Пошла спросила помощь сказали: нет ни питания бесплатного, ни лагеря, ни льгот по ЖКХ, ни участка. Ничего нет.

- Когда в Хакасии вступит в законную силу закон о выплатах многодетным в возрасте от 3 до 7 лет?

- К сожалению, часть мер поддержки многодетных семе являются по сути оговорками. Например, земля для малоимущих, стоящих в очереди на муниципальное жилье. При поступлении в ВУЗ льготы для кровных многодетных нет. Лекарства тоже сложно получить. Так что, меры лишь на бумаги или в денежным эквиваленте.

- Про региональный маткапитал. Моя семья многодетная, я мать-одиночка, 4 детей. Оформляли на 3-го ребенка: говорят "Квадраты жилой площади не позволяют". Сейчас у меня родилась еще одна дочь, ей уже 1 год, но не могу на нее нее оформить региональный маткапитал.

- Выплата прожиточного минимума для детей (на каждого ребёнка) - это при условии, если на каждого члена семьи приходится меньше прожиточного минимума. При этом для получения всех соц. выплат - многодетная мама должна работать. Если не трудоустроена и не состоит на учёте в центре занятости - значит никаких выплат не получите.