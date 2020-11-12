Критерии выбора турбокомпрессоров: на что стоит обратить особое внимание и для чего нужно такое оборудование?

Турбосистема внедряется в автомобиль во время тюнинга для усиления его мощности. Для водителей, которые решились на такую процедуру, вопрос о выборе турбокомпрессора является актуальным. Ассортимент оборудования достаточно широкий. Есть варианты для всех марок и моделей машин. Чтобы подобрать подходящий агрегат для своего «железногоконя», необходимо учесть несколько важных правил. В любом случае, на специализированном сайте: вы можете найти по этой ссылке все необходимое, а также оформить заявку на покупку турбокомпрессоров. Если возникают какие-то вопросы, всегда можно написать менеджеру в сети онлайн и задать их. Оперативный ответ не заставит себя ждать.

Ключевые характеристики для выбора турбокомпрессора

Универсальных моделей не существует, как бы производители не утверждали обратное. Каждая модель имеет свои отдельные эксплуатационные показатели, назначение и подходит для конкретного вида ТС. В выборе агрегата смотрим на следующее:

уровень давления в выпускном коллекторе — оборудование с небольшими показателями будет мощнее;

лучше приобретать оригинальную технику — это гарантия надежной работы устройства, защиты от перегрева и достаточного уровня наддува;

КПД колеса агрегата — от этого зависит срок эксплуатации всего механизма.

И не стоит забывать об охлаждении. Оно играет немаловажную роль в функциональности оборудования. Несмотря на то, что корпус изготавливается из термоустойчивых материалов, все же иногда случается повышение температурного режима до критических отметок. Интеркулер сгладит этот процесс и убережет агрегат от поломок.

Какие детали приобрести?

Чтобы оснастить турбосистему по полной и увеличить срок ее эксплуатации, необходимо приобрести и другие важные детали. К таким относим жидкое охлаждение, поворот улитки и запчасти для усиления соединения между выхлопной трубой и коллектором. Стоит отметить, что следует покупать исключительно качественное оборудование для турбосистем, чтобы оно прослужило длительное время.