Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

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Пресс-релиз

15:10 12.11.2020
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Вкусно поесть любит каждый, а если прием пищи будет состоять еще из народных, проверенных временем и полюбившихся русскому человеку блюд, то это просто замечательно.

Вкусно поесть любит каждый, а если прием пищи будет состоять еще из народных, проверенных временем и полюбившихся русскому человеку блюд, то это просто замечательно. Не многие рестораны могут удивить русской кухней в полном размере. Именно поэтому ресторан в Москве, который специализируется на русской кухне и уже долгое время радует своих клиентов потрясающим меню, предлагает всем желающим провести отличный вечер.

Многообразие предоставляемых блюд, которые вы легко найдете в меню, дает возможность каждому клиенту найти что-нибудь по своему аппетиту. Важно отметить, что высокое качество и приятная цена самым лучшим образом сочетаются в каждом отдельном блюде. Профессиональные повара, за плечами которых огромный опыт, готовы показать вам всё своё мастерство. А шеф-повар данного ресторана говорит следующее: «Ресторан Русское Подворье – это основная проекция истинного русского гостеприимства. Добротные порции, многообразие блюд русской и европейской кухни, впитавшие, в себя многовековые традиции нашей необъятной страны и домашний уют самого ресторана.»

На официальном сайте вы можете найти как постоянное, так и сезонное меню для вас и вашей компании. У вас есть отличная возможность забронировать подходящий зал, чтобы общая атмосфера органично вписывалась с темой вашего мероприятия. У вас есть возможность забронировать:

  • Частный зал. Зал для шумных вечеринок. Площадь позволяет разместить танцплощадку. В зале имеется отдельный вход, своя гардеробная зона и отдельные уборные.
  • Библиотека. Колоритное место для любителей домашней атмосферы. Отличное решение для семейного праздника или юбилея.
  • Веранда. Веранда расположена по правую сторону от основного входа, что позволяет использовать ее для Welcome-фуршетов. Веранда ресторана всегда открыта для гостей в теплое время года!
  • Кабинет. Изолированный зал для переговоров и деловых встреч, романтического вечера или маленького семейного праздника. Вас никто не побеспокоит.

Вам доступно подробное описание каждого зала в отдельности, чтобы вы заранее смогли определиться с местом проведения того или иного мероприятия. Качественные фотографии с удобных ракурсов помогут максимально увеличить ваше представление о помещении. Вам также стоит обратить внимание на раздел отзывов, где можно найти честные отзывы от довольных клиентов, которые уже воспользовались предоставляемыми услугами и готовы поделиться своим опытом. В том случае, если информации на сайте недостаточно и у вас существуют какие-либо волнующие вас вопросы, то вы всегда можете лично обратиться за ответами к специализированному сотруднику заведения, основная задача которого рассказать и показать вам всю основную информацию, сориентировать вас по меню, подобрать и забронировать нужный вам зал, а также помочь осуществить заказ с доставкой, опираясь на ваши вкусы, предпочтения и компанию.

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