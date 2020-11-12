Узнал о заражении коронавирусом в перерыве матча футболист Домагой Вида

Встреча прошла в Стамбуле в среду и завершилась со счетом 3:3.

Встреча прошла в Стамбуле в среду и завершилась со счетом 3:3

Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида узнал о том, что инфицирован коронавирусом, в перерыве товарищеского матча против команды Турции, сообщается на сайте Хорватского футбольного союза (HNS).

Встреча прошла в Стамбуле в среду и завершилась со счетом 3:3, Вида был заменен в перерыве. Как отмечается в сообщении, медицинский штаб команды в ночь на четверг получил результаты тестирования, которое игроки прошли в среду.

"Поскольку главный тренер команды Златко Далич уже принял решение о замене Виды, медицинский штаб изолировал игрока в соответствии с эпидемиологическими требованиями до подтверждения результатов теста. Вида проведет следующие несколько дней на самоизоляции в Стамбуле", - говорится в сообщении.

"Все остальные члены национальной команды, сдавшие отрицательные тесты, должны отправиться в Стокгольм на матч Лиги наций против сборной Швеции (14 ноября)", - добавляется в сообщении.

Сборная Турции 15 ноября в Стамбуле в рамках Лиги наций сыграет с командой России.

Источник: rsport.ria.ru