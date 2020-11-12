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Узнал о заражении коронавирусом в перерыве матча футболист Домагой Вида

15:18 12.11.2020 Фото: © REUTERS / MURAD SEZER
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Встреча прошла в Стамбуле в среду и завершилась со счетом 3:3.

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Встреча прошла в Стамбуле в среду и завершилась со счетом 3:3
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Защитник сборной Хорватии по футболу Домагой Вида узнал о том, что инфицирован коронавирусом, в перерыве товарищеского матча против команды Турции, сообщается на сайте Хорватского футбольного союза (HNS).
Встреча прошла в Стамбуле в среду и завершилась со счетом 3:3, Вида был заменен в перерыве. Как отмечается в сообщении, медицинский штаб команды в ночь на четверг получил результаты тестирования, которое игроки прошли в среду.

"Поскольку главный тренер команды Златко Далич уже принял решение о замене Виды, медицинский штаб изолировал игрока в соответствии с эпидемиологическими требованиями до подтверждения результатов теста. Вида проведет следующие несколько дней на самоизоляции в Стамбуле", - говорится в сообщении.

"Все остальные члены национальной команды, сдавшие отрицательные тесты, должны отправиться в Стокгольм на матч Лиги наций против сборной Швеции (14 ноября)", - добавляется в сообщении.
Сборная Турции 15 ноября в Стамбуле в рамках Лиги наций сыграет с командой России.

Источник: rsport.ria.ru

игрок коронавирус футбол Домагой Вида
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