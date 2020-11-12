Как правильно выбрать диван: основные рекомендации

Для создания приятной и комфортной обстановки в гостиной, с особой внимательностью подходят к выбору дивана.

Для создания приятной и комфортной обстановки в гостиной, с особой внимательностью подходят к выбору дивана. От правильно подобранной модели будет зависеть не только ее долговечность, но и комфорт. Подобрать диваны в гостиную можно на представленном сайте.

Как выбрать конструкцию

Найти сегодня подходящий диван достаточно просто, ведь современные мебельные предприятия предлагают широкий выбор разнообразных моделей. Для того чтобы найти идеальную модель дивана в комнату, при поиске основное внимание уделяют размеру, внешнему виду и механизму изделия.

Если говорить о последней характеристике, то различают следующие виды:

«Книжка». Это всеми известный и популярный вид механизма, который используется в большинстве диванов. Принцип действия такой конструкции заключается в том, что спинка дивана спокойно раскладывается и превращает конструкцию в двуспальное место. Такая модель отличается своей простотой, удобством, небольшими размерами и недорогой стоимостью. Идеальный вариант как для небольшой гостиной, так и для спальни. «Дельфин». Одна из самых популярных моделей, которую используют при обустройстве зала. В сложенном виде представлено в виде буквы «Г». Для того чтобы разложить диван, достаточно вытащить нижнюю часть. Отлично подходит для больших комнат, особенно гостиных, так как даже в сложенном виде позволяет вместить на себе внушительное количество гостей. «Еврокнижка». Этот механизм очень похож на «Книжку», однако тут спинка и сидячая часть разделены между собой, поэтому при их объединении нужно сначала отодвинуть нижнюю часть, а только потом опустить спинку. Такие диваны простые и удобны в использовании.

Еще один важный момент при покупке – внешний вид. В этом случае изделие выбирают, опираясь на интерьер помещения. К примеру, диван в стиле лофт идеально выглядит в дизайне хай-тек, а вот более сдержанные и классические варианты подойдут для гостиных в классическом стиле.