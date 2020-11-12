Застрелил в голову своего начальника на остановке обиженный работник в Новосибирске

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве около остановки «Сад им. Дзержинского»

Прокуратура Дзержинского района г. Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)

Уголовное дело расследовано следователем отдела регионального СКР.

По версии следствия, 30 октября 2019 года после окончания рабочего дня обвиняемый дождался потерпевшего возле проходной предприятия, проследовал за ним до остановки общественного транспорта «Сад им. Дзержинского» в Дзержинском районе г. Новосибирска. Потерпевший работал на одном предприятии с обвиняемым и являлся его непосредственным руководителем.

У остановки на почве личных неприязненных отношений злоумышленник произвел потерпевшему в голову один выстрел из неустановленного самодельного огнестрельного оружия, после чего с места преступления скрылся.

От полученного ранения 46-летний мужчина на следующий день скончался в больнице.

Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд г. Новосибирска.

Источник: epp.genproc.gov.ru