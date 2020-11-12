Экспертные и юридические услуги в Москве и Санкт-Петербурге

Независимая «Единая Оценочная Компания» предлагает услуги в Москве и Санкт-Петербурге. В перечень услуг входит также абонентское юридическое обслуживание. На сайте https://eok-ocenka.com/otsenka/biznesa/otsenka-doli-ooo/ можно узнать о нем более подробно. Как и о других предложения и услугах компании.

Услуга абонентского юридического обслуживания

Не каждая организация и структура может позволить себе иметь в штате собственного юриста. Услуга абонентского юридического обслуживания решает проблему. Юрист компании оказывает услуги за ежемесячную фиксированную плату. У нее имеется три пакета предложений «Минимум», «Стандарт», «Премиум».

Каждый включает определенный набор юридических услуг за фиксированную плату. Абонентское юридическое обслуживание необходимо многим организациям и структурам. Например, таким как:

организации без штатного юриста или юридического отдела;

организации, которые экономят на штате;

предприниматели, которые нуждаются в регулярной юридической поддержке, сопровождении, помощи;

различные организации и структуры, которым необходима круглосуточная юридическая поддержка.

Абонентское юридическое обслуживание имеет ряд преимуществ. К ним стоит отнести значительную экономию на юридических услугах. Ведь собственного специалиста, а тем более юридический отдел содержать дорого. Специалисты компании имеют высокую квалификацию и широкий профиль. Они более профессионально и надежно решают юридические сложности, чем обычный штатный юрист. В штате компании работает большое количество юристов. Это исключает риск неоказания своевременной юридической помощи. Когда она необходима.

Компания также оказывает другие юридические и экспертные услуги. Ее деятельность лицензирована. Она также оказывает риэлтерские и оценочные услуги. На сайте можно найти подробную информацию о ее деятельности, услугах и предложениях. А также отзывы реальных клиентов. В ее штате работают специалисты разных профилей.

Консультации предоставляет менеджер, контактные данные указаны на сайте.