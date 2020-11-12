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Поймали за кражу пива и орешков следователя полиции в России

16:30 12.11.2020 Фото: pixabay.com
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Решается вопрос о предъявлении обвинения.

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Следователя российской полиции поймали за кражу пива и орешков из супермаркета

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено  уголовное дело в отношении сотрудника полиции УМВД России по городу Магнитогорску, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

По версии следствия, в период июня – сентября текущего года подозреваемый похищал продукты и иные товары в одном из сетевых магазинов города Магнитогорска.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется  сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СК Магнитогорск

кража следователь супермаркет
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