Поймали за кражу пива и орешков следователя полиции в России

Следователя российской полиции поймали за кражу пива и орешков из супермаркета

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника полиции УМВД России по городу Магнитогорску, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

По версии следствия, в период июня – сентября текущего года подозреваемый похищал продукты и иные товары в одном из сетевых магазинов города Магнитогорска.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: СК Магнитогорск