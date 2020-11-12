Причины и симптомы, степени и диагностика опущения матки, лечение и профилактика

Об опущении матки говорят, если орган смещается ниже своего анатомического положения, а его связочный аппарат и мышцы ослаблены и не могут выполнять свои функции.

Об опущении матки говорят, если орган смещается ниже своего анатомического положения, а его связочный аппарат и мышцы ослаблены и не могут выполнять свои функции. Данное состояние при отсутствии своевременного лечения может прогрессировать и привести к частичному или полному выпадению органа во влагалище.

Причины

Опущение развивается у женщины под влиянием различных внешних и внутренних факторов:

разрыв тканей или травма мышц органов малого таза;

роды с осложненным течением, во время которых использовались акушерские щипцы или проводилась эпизиотомия, а также роды в ягодичномпредлежании плода;

перенесенные оперативные вмешательства на органах малого таза и влагалища;

врожденные пороки половых органов;

гормональные нарушения в период менопаузы, которые влияют на эластичность и растяжимость тканей влагалища и промежности.

К факторам риска, которые в будущем могут способствовать растяжению связочного аппарата матки относятся:

ожирение женщины;

поднятие тяжестей и усиленные физические нагрузки;

возрастные изменения половых органов;

многоплодная беременность;

частые роды, промежуток между которыми менее 3 лет;

повышенное давление в брюшной полости;

запоры;

новообразования малого таза доброкачественного или злокачественного характера.

Опущение органа за пределы физиологических границ влечет за собой смещение расположенных рядом мочевого пузыря, которое может быть причиной недержания мочи https://drugayaginekologiya.ru/lechenie/nederzhanie-mochi/. Обратившись в центр гинекологии, репродуктивной и эстетической медицины женщины смогут избавиться от этой деликатной проблемы в короткие сроки.

Степени опущения

Различают 4 степени опущения, для каждой из которой характеры свои клинические признаки и усиление симптоматики:

Первая степень – характеризуется опущением тела и шейки матки, в результате опущения располагается над входом во влагалище, но не показывается за пределы наружных половых органов. Вторая – ШМ показывается за пределами входа в вагину при поднятии тяжестей, натуживании, кашле, напряжении брюшной стенки. Третья – в состоянии расслабления у женщины из вульвы выступает шейка матки, а при малейшем натуживании, кашле, чихании показывается и часть тела органа. Четвертая – характеризуется полным выпадением матки наружу.

Симптомы

При отсутствии своевременной диагностики и лечения растяжение связочного аппарата матки быстро прогрессирует, что на начальном этапе сопровождается следующими клиническими симптомами:

тупые боли, часто тянущего характера в нижней части живота, пояснице и в области промежности;

ощущение постороннего предмета во влагалище при натуживании;

боль во время секса или полная невозможность соития;

появление периодических белесоватых выделений из половых путей;

изменение менструального цикла и различные менструальные нарушения – обильные болезненные месячные или длительное отсутствие своевременной менструации;

трудности с наступлением беременности.

По мере прогрессирования опущения, смещения мочевого пузыря и прямой кишки со своей анатомической позиции добавляются и другие симптомы:

частые позывы к мочеиспусканию, характеризующиеся резями, болями и чувством неполного опорожнения мочевого пузыря;

рецидивирующие циститы;

признаки мочекаменной болезни и пиелонефрита;

недержание мочи;

кишечные колики;

метеоризм;

недержание газов и каловых масс;

выпадение прямой кишки при натуживании во время дефекации;

частое воспаление геморроидальных узлов.

Зачастую поводом обращения пациентки к врачу является самодиагностика выступающего наружу из влагалища части органа с видоизмененной поверхностью. При игнорировании этого состояния выступающая часть матки будет тереться при ходьбе о половые органы или внутреннюю часть бедер, что станет причиной появления на матке язв и эрозий, глубоких пролежней и инфицированных очагов.

Диагностика

Патологию может быть выявлено во время профилактического осмотра у гинеколога или если пациентка сама обратилась к врачу с жалобами.

В диагностику патологии обязательно входит кольпоскопия. Пациентку, которой диагностировано опущение или выпадение матки, ставят на диспансерный учет к гинекологу и подбирают наиболее эффективное лечение.

При необходимости проведения пластической операции или наличии сопутствующих заболеваний матки дополнительно проводятся следующие диагностические исследования:

выскабливание содержимого матки и изучение полученного материала в гистологической лаборатории;

бакпосев выделений для исключения бактериальных инфекций мочеполовых путей;

урография с применением контрастного вещества – чтобы оценить работу выделительной системы и почек;

УЗИ органов малого таза и мочевыводящих путей;

КТ органов малого таза.

При выявлении опущения уретры и прямой кишки пациентку дополнительно осматривает и консультирует уролог и проктолог.

Важно! Растяжение связочного аппарата матки следует дифференцировать от кисты на ножке, миоматозного узла, выпадающего во влагалище, доброкачественной опухоли вагины.

Последствия

При отсутствии терапии опущение стенок влагалища совместно с цистоцеле и ректоцеле приводит к изменению работы органов брюшной полости, нарушениям кровообращения в прямой кишке, мочеточниках и мочевом пузыре – это вызывает различные осложнения в виде тяжелых воспалительных процессов, эрозий, некроза и вторичного инфицирования тканей.

Лечение

В зависимости от тяжести растяжения мышечно-связочного аппарата матки и наличия сопутствующих осложнений женщине назначают консервативное или хирургическое лечение.

Консервативная терапия включает в себя лечебные упражнения по Кегелю, направленные на укрепление мышц промежности и тазового дна, а также установку пессария – специального устройства, фиксирующего шейку матки в нужном анатомо-физиологическом положении. Пессарий нужно носить, не снимая не более 1 месяца, после чего делают перерыв, в противном случае нарушается кровообращение в тканях и может развиться некроз шейки матки. Наличие инородного предмета во влагалище может спровоцировать кольпит, молочницу или вагинит, поэтому для профилактики этих осложнений врач может рекомендовать женщине антисептические растворы для спринцевания или вагинальные свечи с антибактериальным эффектом.

В ходе хирургического вмешательства проводят пластику влагалища, где иссекают или ушивают «лишние» ткани, после чего фиксируют уретру и прямую кишку в нужном физиологическом положении.

Профилактика

Во избежание растяжения связочного и мышечного аппарата органов тазового дна женщинам любого возраста рекомендуется выполнять упражнения Кегеля, не поднимать тяжести (более 5-7 кг), следить за своим весом. Если женщина страдает хроническими запорами, то следует пересмотреть свой рацион питания и включить в меню продукты, богатые грубой клетчаткой.