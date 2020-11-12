12.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

За стуки на 12 ноября: 21 608 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19

15:30 12.11.2020 Фото: pixabay.com
0

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 18 811 человек.

% name% title
COVID-19 никогда не оставит человечество

За последние сутки в России выявлено 21 608 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 571 (25,8%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Дагестан – 0,6%

2. Республика Татарстан, Ханты – Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Чувашская Республика – 0,7%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край – 0,8%

Нарастающим итогом выявлено 1 858 568 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 18 811 человек:

Москва – 3959
Санкт-Петербург – 839
Забайкальский край – 787
Челябинская область – 639

Московская область – 490
Нижегородская область – 476
Мурманская область – 362
Воронежская область – 350
Саратовская область – 348
Волгоградская область – 345
Красноярский край – 323
Свердловская область – 318
Ульяновская область – 317
Ростовская область – 298
Белгородская область – 294
Ставропольский край – 294
Республика Бурятия – 287
Ярославская область – 250
Республика Крым – 245
Курганская область – 245
Архангельская область – 235
Иркутская область – 235
Кемеровская область – 229
Хабаровский край – 208
Оренбургская область – 207
Самарская область – 206
Омская область – 203
Республика Калмыкия – 175
Пермский край – 173
Республика Алтай – 169
Ханты- Мансийский автономный округ – 160
Республика Коми – 159
Курская область – 158
Пензенская область – 156
Алтайский край – 156
Республика Марий Эл – 155
Республика Тыва – 155
Севастополь – 152
Новосибирская область – 144
Калужская область – 137
Вологодская область – 136
Тюменская область – 133
Ленинградская область – 131
Республика Чувашия – 131
Ямало-Ненецкий автономный округ – 131
Удмуртская Республика – 128
Брянская область – 126
Владимирская область – 123
Смоленская область – 121
Томская область – 121
Приморский край – 121
Ивановская область – 120
Республика Саха (Якутия) – 119
Тверская область – 116
Амурская область – 116
Костромская область – 111
Орловская область – 109
Рязанская область – 109
Кировская область – 102
Тульская область – 92
Карачаево-Черкесская Республика – 91
Липецкая область – 85
Сахалинская область – 85
Республика Дагестан – 83
Астраханская область – 78
Республика Карелия – 75
Республика Северная Осетия – Алания – 75
Калининградская область – 74
Республика Адыгея – 70
Республика Хакасия – 64
Республика Ингушетия – 61
Республика Мордовия – 60
Магаданская область – 59
Кабардино-Балкарская Республика – 56
Новгородская область – 55
Краснодарский край – 55
Камчатский край – 48
Тамбовская область – 46
Республика Татарстан – 46
Псковская область – 40
Еврейская автономная область – 30
Республика Башкортостан – 27
Чеченская Республика – 8
Ненецкий автономный округ – 4
Чукотский автономный округ – 2

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 388 168 человек.

За сутки подтверждено 439 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 71
Санкт-Петербург – 68
Ростовская область – 19
Красноярский край – 16
Иркутская область – 16

Нижегородская область – 14
Московская область – 13
Воронежская область – 12
Удмуртская Республика – 10
Алтайский край – 10
Республика Бурятия – 10
Республика Коми – 9
Свердловская область – 9
Оренбургская область – 8
Кемеровская область – 8
Самарская область – 7
Ямало-Ненецкий автономный округ – 7
Новосибирская область – 7
Мурманская область – 6
Республика Крым – 6
Республика Дагестан – 6
Пермский край – 6
Ханты-Мансийский автономный округ – 6
Курская область – 5
Архангельская область – 5
Краснодарский край – 5
Ставропольский край – 5
Республика Саха (Якутия) – 5
Ивановская область – 4
Тульская область – 4
Калининградская область – 4
Севастополь – 4
Забайкальский край – 4
Приморский край – 4
Республика Карелия – 3
Астраханская область – 3
Волгоградская область – 3
Кабардино-Балкарская Республика – 3
Республика Чувашия – 3
Пензенская область – 3
Саратовская область – 3
Липецкая область – 2
Смоленская область – 2
Тамбовская область – 2
Новгородская область – 2
Республика Калмыкия – 2
Чеченская Республика – 2
Тюменская область – 2
Челябинская область – 2
Белгородская область – 1
Орловская область – 1
Рязанская область – 1
Ярославская область – 1
Республика Марий Эл – 1
Республика Мордовия – 1
Республика Татарстан – 1
Кировская область – 1
Республика Тыва – 1

За весь период от коронавируса умерло 32 032 человека.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 66,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 591 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 439,6 тыс. человек.

Источник: стопкоронавирус.рф

COVID-19 коронавирус пандемия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Будет спад?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Освятил ковидный госпиталь Митрополит Никодим в Новосибирске
15:45 12-11-2020
Освятил ковидный госпиталь Митрополит Никодим в Новосибирске
Всех под гребенку: Зарплату по справедливости учителям и врачам узаконил Путин. И кстати, другим бюджетникам тоже
15:44 12-11-2020
Всех под гребенку: Зарплату по справедливости учителям и врачам узаконил Путин. И кстати, другим бюджетникам тоже
Заразилась коронавирусом бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова
15:43 12-11-2020
Заразилась коронавирусом бывшая солистка «Тату» Юлия Волкова
Как МРОТ привязан к выплата, льготам и пособиям
15:40 12-11-2020
Как МРОТ привязан к выплата, льготам и пособиям
БердскПособия и выплаты на детей от рождения до 7 лет в ноябре 2020 по 5500 рублей и 12 000 рублей. Полный список
15:35 12-11-2020
Пособия и выплаты на детей от рождения до 7 лет в ноябре 2020 по 5500 рублей и 12 000 рублей. Полный список
Подтверждено 439 летальных случаев с коронавирусом за сутки на 12 ноября в России
15:31 12-11-2020
Подтверждено 439 летальных случаев с коронавирусом за сутки на 12 ноября в России
Уволен заведующий больницей, где медсестры били детей в Новосибирске
15:30 12-11-2020
Уволен заведующий больницей, где медсестры били детей в Новосибирске
За стуки на 12 ноября: 21 608 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19
15:30 12-11-2020
За стуки на 12 ноября: 21 608 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19
Снимут ли с денег пенсионеров на счетах в банках новый налог 13%
15:26 12-11-2020
Снимут ли с денег пенсионеров на счетах в банках новый налог 13%
Когда нужно разжижать кровь и чем опасны препараты для её разжижения
15:20 12-11-2020
Когда нужно разжижать кровь и чем опасны препараты для её разжижения