За стуки на 12 ноября: 21 608 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 18 811 человек.

COVID-19 никогда не оставит человечество

За последние сутки в России выявлено 21 608 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 571 (25,8%).

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:

1. Республика Дагестан – 0,6%



2. Республика Татарстан, Ханты – Мансийский автономный округ, Республика Марий Эл, Чувашская Республика – 0,7%3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край – 0,8%

Нарастающим итогом выявлено 1 858 568 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.

За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 18 811 человек:

Москва – 3959

Санкт-Петербург – 839

Забайкальский край – 787

Челябинская область – 639



Московская область – 490Нижегородская область – 476Мурманская область – 362Воронежская область – 350Саратовская область – 348Волгоградская область – 345Красноярский край – 323Свердловская область – 318Ульяновская область – 317Ростовская область – 298Белгородская область – 294Ставропольский край – 294Республика Бурятия – 287Ярославская область – 250Республика Крым – 245Курганская область – 245Архангельская область – 235Иркутская область – 235Кемеровская область – 229Хабаровский край – 208Оренбургская область – 207Самарская область – 206Омская область – 203Республика Калмыкия – 175Пермский край – 173Республика Алтай – 169Ханты- Мансийский автономный округ – 160Республика Коми – 159Курская область – 158Пензенская область – 156Алтайский край – 156Республика Марий Эл – 155Республика Тыва – 155Севастополь – 152Новосибирская область – 144Калужская область – 137Вологодская область – 136Тюменская область – 133Ленинградская область – 131Республика Чувашия – 131Ямало-Ненецкий автономный округ – 131Удмуртская Республика – 128Брянская область – 126Владимирская область – 123Смоленская область – 121Томская область – 121Приморский край – 121Ивановская область – 120Республика Саха (Якутия) – 119Тверская область – 116Амурская область – 116Костромская область – 111Орловская область – 109Рязанская область – 109Кировская область – 102Тульская область – 92Карачаево-Черкесская Республика – 91Липецкая область – 85Сахалинская область – 85Республика Дагестан – 83Астраханская область – 78Республика Карелия – 75Республика Северная Осетия – Алания – 75Калининградская область – 74Республика Адыгея – 70Республика Хакасия – 64Республика Ингушетия – 61Республика Мордовия – 60Магаданская область – 59Кабардино-Балкарская Республика – 56Новгородская область – 55Краснодарский край – 55Камчатский край – 48Тамбовская область – 46Республика Татарстан – 46Псковская область – 40Еврейская автономная область – 30Республика Башкортостан – 27Чеченская Республика – 8Ненецкий автономный округ – 4Чукотский автономный округ – 2

За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 388 168 человек.

За сутки подтверждено 439 летальных случаев с коронавирусом:

Москва – 71

Санкт-Петербург – 68

Ростовская область – 19

Красноярский край – 16

Иркутская область – 16



Нижегородская область – 14Московская область – 13Воронежская область – 12Удмуртская Республика – 10Алтайский край – 10Республика Бурятия – 10Республика Коми – 9Свердловская область – 9Оренбургская область – 8Кемеровская область – 8Самарская область – 7Ямало-Ненецкий автономный округ – 7Новосибирская область – 7Мурманская область – 6Республика Крым – 6Республика Дагестан – 6Пермский край – 6Ханты-Мансийский автономный округ – 6Курская область – 5Архангельская область – 5Краснодарский край – 5Ставропольский край – 5Республика Саха (Якутия) – 5Ивановская область – 4Тульская область – 4Калининградская область – 4Севастополь – 4Забайкальский край – 4Приморский край – 4Республика Карелия – 3Астраханская область – 3Волгоградская область – 3Кабардино-Балкарская Республика – 3Республика Чувашия – 3Пензенская область – 3Саратовская область – 3Липецкая область – 2Смоленская область – 2Тамбовская область – 2Новгородская область – 2Республика Калмыкия – 2Чеченская Республика – 2Тюменская область – 2Челябинская область – 2Белгородская область – 1Орловская область – 1Рязанская область – 1Ярославская область – 1Республика Марий Эл – 1Республика Мордовия – 1Республика Татарстан – 1Кировская область – 1Республика Тыва – 1

За весь период от коронавируса умерло 32 032 человека.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 66,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 591 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 439,6 тыс. человек.

Источник: стопкоронавирус.рф