Подтверждено 439 летальных случаев с коронавирусом за сутки на 12 ноября в России

За последние сутки в России выявлено 21 608 заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 5 571 (25,8%).
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Республика Дагестан – 0,6%
3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Московская область, Свердловская область, Краснодарский край – 0,8%
Нарастающим итогом выявлено 1 858 568 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ.
За прошедшие сутки выписано в связи с выздоровлением 18 811 человек:
Москва – 3959
Санкт-Петербург – 839
Забайкальский край – 787
Челябинская область – 639
Нижегородская область – 476
Мурманская область – 362
Воронежская область – 350
Саратовская область – 348
Волгоградская область – 345
Красноярский край – 323
Свердловская область – 318
Ростовская область – 298
Белгородская область – 294
Ставропольский край – 294
Республика Бурятия – 287
Ярославская область – 250
Республика Крым – 245
Курганская область – 245
Иркутская область – 235
Кемеровская область – 229
Хабаровский край – 208
Оренбургская область – 207
Самарская область – 206
Омская область – 203
Республика Калмыкия – 175
Республика Алтай – 169
Ханты- Мансийский автономный округ – 160
Республика Коми – 159
Курская область – 158
Пензенская область – 156
Алтайский край – 156
Республика Марий Эл – 155
Севастополь – 152
Новосибирская область – 144
Калужская область – 137
Вологодская область – 136
Тюменская область – 133
Ленинградская область – 131
Республика Чувашия – 131
Удмуртская Республика – 128
Брянская область – 126
Владимирская область – 123
Смоленская область – 121
Томская область – 121
Приморский край – 121
Ивановская область – 120
Тверская область – 116
Амурская область – 116
Костромская область – 111
Орловская область – 109
Рязанская область – 109
Кировская область – 102
Тульская область – 92
Липецкая область – 85
Сахалинская область – 85
Республика Дагестан – 83
Астраханская область – 78
Республика Карелия – 75
Республика Северная Осетия – Алания – 75
Калининградская область – 74
Республика Хакасия – 64
Республика Ингушетия – 61
Республика Мордовия – 60
Магаданская область – 59
Кабардино-Балкарская Республика – 56
Новгородская область – 55
Краснодарский край – 55
Тамбовская область – 46
Республика Татарстан – 46
Псковская область – 40
Еврейская автономная область – 30
Республика Башкортостан – 27
Чеченская Республика – 8
Ненецкий автономный округ – 4
За весь период выписано в связи с выздоровлением 1 388 168 человек.
За сутки подтверждено 439 летальных случаев с коронавирусом:
Москва – 71
Санкт-Петербург – 68
Ростовская область – 19
Красноярский край – 16
Иркутская область – 16
Московская область – 13
Воронежская область – 12
Удмуртская Республика – 10
Алтайский край – 10
Республика Бурятия – 10
Республика Коми – 9
Свердловская область – 9
Кемеровская область – 8
Самарская область – 7
Ямало-Ненецкий автономный округ – 7
Новосибирская область – 7
Мурманская область – 6
Республика Крым – 6
Республика Дагестан – 6
Ханты-Мансийский автономный округ – 6
Курская область – 5
Архангельская область – 5
Краснодарский край – 5
Ставропольский край – 5
Республика Саха (Якутия) – 5
Ивановская область – 4
Калининградская область – 4
Севастополь – 4
Забайкальский край – 4
Приморский край – 4
Республика Карелия – 3
Астраханская область – 3
Волгоградская область – 3
Республика Чувашия – 3
Пензенская область – 3
Саратовская область – 3
Липецкая область – 2
Смоленская область – 2
Тамбовская область – 2
Новгородская область – 2
Чеченская Республика – 2
Тюменская область – 2
Челябинская область – 2
Белгородская область – 1
Орловская область – 1
Рязанская область – 1
Ярославская область – 1
Республика Мордовия – 1
Республика Татарстан – 1
Кировская область – 1
Республика Тыва – 1
За весь период от коронавируса умерло 32 032 человека.
По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 66,7 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 591 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 439,6 тыс. человек.
Источник: стопкоронавирус.рф