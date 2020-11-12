Третье дело возбудили после издевательств над детьми в больнице Новосибирска

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области в рамках расследования уголовных дел о жестоком обращении медицинского персонала с детьми в детском отделении туберкулезной больницы возбуждено уголовное дело по факту совершения руководством ГБУЗ НСО «Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница» преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Напомним, 6 ноября 2020 года в сети Интернет было размещено видео, на котором медсестра детского отделения туберкулезной больницы берет малолетнего ребенка за волосы и кидает на кровать. Кроме того, автор видео утверждал, что подобные действия медсестры носят систематический характер. По результатам проведенных проверочных мероприятий в отношении медицинской сестры ГБУЗ НСО «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением).

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова

Кроме того, следователями СК России был установлен еще один факт совершения аналогичных противоправных действий другим сотрудником больницы в отношении малолетнего ребенка. В отношении указанного медицинского работника также было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ.

В ходе расследования данных уголовных дел получены данные о том, что должностные лица из числа руководства ГБУЗ НСО «Государственная областная новосибирская клиническая туберкулезная больница» не исполнили свои должностные обязанности вследствие недобросовестного и небрежного отношения к ним, не организовали надлежащий контроль за работой медицинских сестер по оказанию медицинской помощи и осуществлению надзора за ними, что привело к таким последствиям. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех должностных лиц из числа руководства, допустивших халатное отношение к своим обязанностям.

В рамках возбужденного уголовного дела о халатности следователи Следственного комитета тщательно изучат и проанализируют все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Источник: nsk.sledcom.ru