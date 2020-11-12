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Вызвало споры в Сети откровенное фото Екатерины Варнавы

15:57 12.11.2020 Фото: © instagram.com/kativarnava
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Не все пользователи поняли смысл смелого изображения и подписи к нему.

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Откровенное фото Екатерины Варнавы вызвало споры в Сети

Актриса и участница шоу Comedy Woman Екатерина Варнава опубликовала в инстаграме откровенный снимок, на котором позирует полностью обнаженной. Разумеется, такая фотография сразу же вызвала оживленную дискуссию в комментариях среди подписчиков знаменитости.

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... нужно быть смешным для всех. photo @dvelichko

Публикация от КАТЯ ВАРНАВА (@kativarnava)

Не все пользователи поняли смысл смелого изображения и подписи к нему: "Хорошее фото, но не смешное", — прокомментировал ssosaev; "Зачем так пугать людей-то", — возмутился fck88422020; "Некрасивое фото и несмешное", — считает mariam.b_77.

Но большинство подписчиков сошлись во мнении, что участнице Comedy Woman идет такой смелый и, при этом, трогательный образ, дополненный бронзовым загаром и пышной прической в стиле супермодели Тины Кунаки.

"Рисовать! Тебя нужно рисовать", — заявила певица Екатерина Иванчикова (вокалистка группы IOWA).

"Очень красиво", — поделилась впечатлением gushinakatya; "Катя, вы прекрасны", — написала lesyaromy; "Вот это шоколадка", — отметила vasenko.natali; "Смело и со вкусом", — присоединилась к обсуждению nikol8399.

вброс вирусное провокация Екатерина Варнава
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От редакции

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dfg, 12 ноября 2020 16:41
Интересно живем, да? Голая титька вызывает истерику и ужас, а жмурики - это нормально...

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