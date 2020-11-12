Перерезал горло 13-летний подросток маме и жил с её телом две недели

В Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по факту убийства женщины

11 ноября 2020 года в квартире одного из домов в городе Альметьевске обнаружено тело 36–летней женщины с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений шеи. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В совершении преступления подозревается 13-летний сын потерпевшей. По предварительным данным, убийство совершено несколько дней назад на почве личных неприязненных отношений.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: tatarstan.sledcom.ru