Поручил создать резерв коек для больных COVID-19 Михаил Мишустин

При необходимости вводить ограничения из-за коронавируса, не допуская негативных экономических последствий.

Регионы должны до 16 ноября создать резервные койки для больных COVID-19

Главам российских регионов поручено до 16 ноября создать резервные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией и обеспечить лекарствами лечащихся амбулаторно. Соответствующие поручения опубликованы 12 ноября на сайте правительства.

"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ взять на личный контроль вопросы, касающиеся:... незамедлительного лекарственного обеспечения граждан, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях после выявления у них новой коронавирусной инфекции, создания резерва коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Также главам регионов поручено взять на личный контроль вопрос обеспечения медицинских организаций, оказывающих медпомощь пациентам с новой коронавирусом, лекарственными средствами, средствами индивидуальной защиты и средствами диагностики COVID-19.

Главы регионов предоставят в Минздрав информацию по указанным вопросам до 16 ноября 2020 года, далее – еженедельно.

Кроме того, российским губернаторам поручено при необходимости вводить ограничения из-за коронавируса, не допуская негативных экономических последствий.

"Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить надлежащий анализ региональными оперативными штабами текущей эпидемиологической обстановки в субъектах РФ и введение на его основе в пределах установленной компетенции необходимых ограничительных мер, направленных на снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, не допуская при этом негативные экономические последствия", - говорится в сообщении.

Добавляется, что о результатах будут докладывать в Роспотребнадзор.

"Срок – до 16 ноября 2020 года, далее – еженедельно", - подчеркивается в сообщении.