"Надоели иногородние пришельцы": Устроила одиночный пикет за прямые выборы и местного мэра Наталья Слесарева в Бердске

"Нужен местный житель города на пост главы. Грамотный, честный, болеющий за народ и город, тогда и народ будет стоять горой за такого мэра", - уверена бердчанка.

Наталья Слесарева вновь вышла в одиночный пикет

Сегодня 12 ноября, активистка Бердска Наталья Слесарева провела очередной одиночный пикет. С чем он был связан, бердчанка рассказала "Курьер. Среда. Бердск".

- Я правила акцию в одиночном пикете. Народ требует прямые выборы мэра. Нужен местный житель города на пост мэра Бердска. Грамотный, честный, болеющий за народ и город, тогда и народ будет стоять горой за такого мэра, - уверена Наталья Петровна.

Горожанка вышла в пикет на площадь Горького возле администрации города, а также на остановке у старого универмага.

- Полиции не было, народ очень поддерживает, - отметила Слесарева.

Напомним, 27 ноября истекают полномочия мэра Бердска Евгения Шестернина. Напомним, его выбрал горсовет на сессии 26 ноября 2015 года после конкурсного отбора. Но это вовсе не значит, что 27 ноября 2020-го Шестернин закроет свой кабинет и больше не придет на работу.

Хотя определено лицо из муниципальных служащих, которое временно исполняет полномочия главы бердской администрации в его отсутствие - это замглавы по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Как сообщал «Курьер. Среда Бердск», бердские депутаты уже начали подготовку к предстоящим выборам. После завершения мэрского срока Шестернина депутатский корпус должен выбрать своих четырех представителей в конкурсную комиссию (столько же назначает губернатор) и объявить о начале приема документов от желающих сесть в кресло градоначальника. Действующий глава тоже вправе участвовать в конкурсе. Но пока Шестернин не распространяется о плахах баллотироваться на второй срок.

После проверки документов, предоставленных кандидатами, депутатский корпус объявляет дату конкурса (ответы на 30 вопросов теста на знание законодательства) и назначает сессию, на которой пройдут собственно выборы глава города — тайное голосование за одного из вышедших в финал конкурсантов.

Поскольку неизвестно, как пройдут конкурсные процедуры, сколько будет претендентов на мэрское кресло, сейчас назвать дату «выборов» невозможно. Но, скорее всего, предполагает председатель бердского горсовета Владимир Голубев, это произойдет в январе 2021 года, после новогодних каникул.

И до этого времени управлять Бердском по-прежнему останется Евгений Шестернин.

- Руководить городом будет Шестернин, - пояснил «Курьер. Среда. Бердск» 10 ноября спикер горсовета. - По Уставу города до момента избрания нового главы исполняет обязанности руководителя администрации города старый мэр.