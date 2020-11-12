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«Обещал устроить на склад»: ограбил безработную знакомую рецидивист под Новосибирском

17:15 12.11.2020
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Женщина приехала на другой конец страны из Карелии в поисках вакансий.

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Мужчина ограбил новую знакомую возле поселка Клубничный

Линейным отделом МВД России на станции Барабинск возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, подозреваемого в ограблении женщины. Неоднократно судимый мужчина приехал в Новосибирск, чтобы устроиться на работу. Возле одного из центров занятости населения он познакомился с 33-летней жительницей Карелии, также находившейся в столице Сибири в поисках работы.

Во время разговора злоумышленник неожиданно предложил новой знакомой помощь в трудоустройстве кладовщиком на продовольственную базу в Барабинске. Поверив, что нужная станция находится недалеко, женщина согласилась на поездку, однако проследовав большую часть пути, она засомневалась в правдивости своего спутника и испугалась. На остановочной платформе «Клубничная» потерпевшая вышла из вагона, чтобы уехать обратно в Новосибирск. Злоумышленник последовал за ней, сначала требовал отдать деньги, а затем вырвал из рук дамскую сумочку и скрылся. В лесополосе недалеко от станции он забрал 650 рублей из похищенной сумочки и отправился в сторону Новосибирска по автомобильной трассе.

Оставшись в незнакомом месте без денег, документов и телефона, потерпевшая обратилась за помощью в ближайший частный дом. Хозяйка напоила ее чаем и сообщила о преступлении в полицию. Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Барабинск во взаимодействии с сотрудниками отдела полиции «Убинское» МО МВД России «Каргатский» по горячим следам обнаружили и задержали подозреваемого. Похищенные вещи и деньги найдены и возвращены владелице.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (Грабеж), за которое установлено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок четыре года.

грабеж ограбление
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