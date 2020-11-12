Атаковали российско-турецкую колонну боевики. Есть пострадавшие

В ходе выполнения задач военной полиции ВС России по сопровождению колонны Турции в районе поста «Кабтан» в идлибской зоне деэскалации произошел взрыв.

Боевики атаковали турецкую колонну, сопровождаемую ВС РФ

Сегодня произошел подрыв минно-взрывного устройства в районе совместного выполнения задач военной полиции ВС РФ по сопровождению турецкой колонны в районе поста "Кабтан" в зоне деэскалации "Идлиб". Во время проезда техники произошёл взрыв, в результате пострадала техника из состава турецкой колонны, есть раненые.

Ранее боевики уже не раз пытались сорвать договоренности по выводу турецких военных постов. Подобный инцидент был зафиксирован при выводе поста "Мурек", тогда по турецкой автоколонне был нанесён удар, сгорели грузовики.



Источник: t.me/RVvoenkor