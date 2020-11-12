12.11
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Политика

Атаковали российско-турецкую колонну боевики. Есть пострадавшие

16:42 12.11.2020 Фото: pixabay.com
0

В ходе выполнения задач военной полиции ВС России по сопровождению колонны Турции в районе поста «Кабтан» в идлибской зоне деэскалации произошел взрыв.

% name% title
Боевики атаковали турецкую колонну, сопровождаемую ВС РФ

Сегодня произошел подрыв минно-взрывного устройства в районе совместного выполнения задач военной полиции ВС РФ по сопровождению турецкой колонны в районе поста "Кабтан" в зоне деэскалации "Идлиб". Во время проезда техники произошёл взрыв, в результате пострадала техника из состава турецкой колонны, есть раненые.

Ранее боевики уже не раз пытались сорвать договоренности по выводу турецких военных постов. Подобный инцидент был зафиксирован при выводе поста "Мурек", тогда по турецкой автоколонне был нанесён удар, сгорели грузовики.

Источник: t.me/RVvoenkor

атака боевики сирия террорист
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Боитесь войны?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскСломан 3 день КТ в разгар второй волны COVID-19 в поликлинике №2 Бердска или его починили?
17:19 12-11-2020
Сломан 3 день КТ в разгар второй волны COVID-19 в поликлинике №2 Бердска или его починили?
«Обещал устроить на склад»: ограбил безработную знакомую рецидивист под Новосибирском
17:15 12-11-2020
«Обещал устроить на склад»: ограбил безработную знакомую рецидивист под Новосибирском
Перерезал горло 13-летний подросток маме и жил с её телом две недели
17:00 12-11-2020
Перерезал горло 13-летний подросток маме и жил с её телом две недели
Какие требования обновил к автомобильной аптечке Минздрав? Узнайте
16:45 12-11-2020
Какие требования обновил к автомобильной аптечке Минздрав? Узнайте
" Погиб ты, когда делал то, что любил больше всего - летать": слова скорби о гибели ведущего "ДНК" Александра Колтового от продюсера программы «Звезды сошлись» Ludmila Moon
16:43 12-11-2020
Атаковали российско-турецкую колонну боевики. Есть пострадавшие
16:42 12-11-2020
Атаковали российско-турецкую колонну боевики. Есть пострадавшие
Некоторые категории пенсионеров получают выплаты через ПФР в 2020 году
16:40 12-11-2020
Некоторые категории пенсионеров получают выплаты через ПФР в 2020 году
Бердск"Надоели иногородние пришельцы": Устроила одиночный пикет за прямые выборы и местного мэра Наталья Слесарева в Бердске 1
16:33 12-11-2020
БердскВсе пособия семьям с детьми 2020: Кто получит 2 000, 5 000 и 10 000 рублей
16:30 12-11-2020
Все пособия семьям с детьми 2020: Кто получит 2 000, 5 000 и 10 000 рублей
Поймали за кражу пива и орешков следователя полиции в России
16:30 12-11-2020
Поймали за кражу пива и орешков следователя полиции в России