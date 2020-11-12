" Погиб ты, когда делал то, что любил больше всего - летать": слова скорби о гибели ведущего "ДНК" Александра Колтового от продюсера программы «Звезды сошлись» Ludmila Moon

"Ко всем своим коллегам девушкам ты обращался «дорогая» и всегда делал комплименты. Тебя любили все и коллеги и герои и зрители", - написала в своем прощальном посте Moon.

Слова скорби продюсера программы «Звезды сошлись» Ludmila Moon о гибели Александра Колтового

Что смогла сказать на прощание Александру Колтовому продюсер программы «Звезды сошлись» на телеканале НТВ Ludmila Moon? Напомним, Александр Колтовой погиб в авиакатастрофе. Новость привела в ужас россиян 7 ноября 2020. Популярный ведущий ток-шоу "ДНК" и соведущий Леры Кудрявцевой Колтовой - погиб. Самолет Cessna, которым он управлял, рухнул в Подмосковье. Вместе с ним погибла Наталья Климова. Стала известна дата и место похорон Колтового.

- Я не могу сказать больше, чем уже написала у себя. Погиб близкий человек, какие эмоции могут быть у меня, - прокомментировала "Курьер. Среда. Бердск" Ludmila Moon гибель Колтового вчера, 12 ноября.

Накануне Людмила опубликовала пост, где выразила всю свою боль по поводу утраты.

- Большой, светлый, искренний̆, добрый, благородный, скромный. Ещё в пятницу писали с тобой мотор. Ещё в пятницу мы шутили в аппаратке. Ещё в пятницу ты улыбался своей широкой улыбкой. Ко всем своим коллегам девушкам ты обращался «дорогая» и всегда делал комплименты. Всем героям своих программ ты сочувствовал и всегда был на стороне справедливости. Тебя любили все и коллеги и герои и зрители. И погиб ты, когда делал то, что любил больше всего - летать. Сашенька, мы всегда будем тебя помнить и любить, - написала Ludmila Moon.

Хроника смерти Александра Колтового

Самолет под управлением Колтового следовал в Рыбинск Ярославской области. По предварительным данным, через несколько минут после взлета загорелся двигатель. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Начало в 12.00. Колтовой успел доложить диспетчеру во "Внуково", что на борту пожар и он будет принимать решение идти на вынужденную посадку. Церемония прощания с Александром Колтовым состоится 14 ноября в большом зале Хованского крематория.