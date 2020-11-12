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Шприцы и пробирки: медицинские отходы из ковид-госпиталей спрятали в гаражах

17:30 12.11.2020 Фото: стоп-кадр
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Сколько хранят их там, внутри, — неизвестно.

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В Уфе медицинские отходы из ковид-госпиталей спрятали в гаражах
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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По-новому начнут женить в ЗАГСах из-за пандемииШприцы и пробирки: медицинские отходы из ковид-госпиталей спрятали в гаражахЕщё 477 новостей

Вообще-то, опасный мусор (вроде использованных шприцев и кислородных трубок) обязаны утилизировать в течение 12 часов. Для этого больницы нанимают специальные компании, те сжигают отходы в печи, либо измельчают и заливают санитайзером. Но компания "НСК Эко-холдинг" живёт по каким-то своим законам. Ловили на нарушениях их несколько раз.

Теперь активисты решили проследить за маршрутом отходов — оказалось, что их попросту складируют в гаражах в Орджоникидзевском районе и посёлке Максимовка. Сколько хранят их там, внутри, — неизвестно. Что происходит с опасным содержимым после — тоже. Мимо всё это время ходили люди, и никто не знал об опасности. Территорию рядом со складами сейчас оцепили, началась проверка.

Источник: t.me/breakingmash

COVID-19 коронавирус отходы пандемия
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