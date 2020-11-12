Задним числом выписали больничный пациенту с COVID-19 Ивану Кулагину в Бердске. Диагноз "пневмония" поставили по телефону всей семье

"Мы не знаем, чем лечиться, пользуемся советами знакомых, которые уже прошли болезнь, но купить ряд лекарств без рецепта нельзя. Врача нет уже неделю", - возмущен больной.

Неделю не может дождаться врачебной помощи семья из Бердска

"Курьер. Среда. Бердск" обратился с призывом к жителям города рассказать свои истории, как они выживают в период пандемии.

Поразительную историю сегодня, 12 ноября, рассказал 29-летний бердчанин Иван Кулагин:

- У меня был контакт со знакомым, которому официально, согласно тесту, поставили COVID-19. 5 ноября слегла вся наша семья: я, мама и папа. Пропало обоняние, поднялась температура, началась ломота в мышцах и кашель. Мы вызвали "скорую", но нам сразу сказали, что ждать придется дня два. По моим объяснениям симптомов, мне по телефону поставили диагноз "пневмония". Заниматься самолечением как-то не хотелось и я попытался вызвать врача. Дозвонился до нашей ЦГБ на Островского. Мне пообещали, что доктор будет, но ни в день вызова, ни на другой, ни до сих пор так никто и не пришел. За себя я не переживаю, я выживу. Но вот за родителей боюсь. Они у меня уже взрослые и сейчас остались абсолютно без помощи медицины.

Дальше, как рассказал Иван, пришли проблемы не только со здоровьем, но и работой. Для того, чтобы ему не поставили прогулы, требовался врач, который хронически не мог добраться до заболевшей семьи, несмотря на ежедневные звонки в больницу.

- Мы не знаем, чем лечиться, пользуемся советами знакомых, которые уже прошли болезнь, но купить ряд лекарств без рецепта нельзя.

11 ноября я смог добиться телефонного разговора с врачом. Она продиктовала список лекарств и задним числом, даже не видя меня, сказала, что выпишет больничный.

Иван в шоке от сложившейся ситуации:

- Если я в своем возрасте выживаю сейчас, как могу, то я не представляю, как приходится людям старшего поколения. Тест мне так и не сделали.

- Если честно, то, после знакомства с нашим здавоохранением, диагнозов и больничных по телефону, мне кажется, что реальное число заболевших в городе нужно умножить на три.

По данным оперативного штаба Новосибирской области, на утро 12 ноября в регионе выявлено 178 новых случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 144 человека. Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 62 года, 67 лет, 70 лет, 81 год и 89 лет, и женщины в возрасте 52 года и 57 лет.

С начала пандемии в Новосибирской области зафиксировано 19 455 случаев COVID-19, в том числе у 1 262 детей. 15 935 пациентов выписаны с выздоровлением. Всего в регионе от коронавируса умерли 640 человек.

Всего, по данным на 12 ноября, вирус в России обнаружили у 1858568 человек. На сегодня количество зараженных вирусом Covid-19 увеличилось на 21608. Зафиксированных случаев смертей от коронавируса сегодня увеличилось на 437 и составляет 32037.

Выздоровевших и выписанных из больниц увеличилось на 18811 и суммарно на сегодня равняется 1388168 человек.