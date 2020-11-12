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За катастрофу в Карабахе правящая верхушка Армении отвечать не собирается

17:45 12.11.2020 Фото: pixabay.com
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Оппозиционные силы, считают во фракции, обязаны также представить "дорожную карту достижения победы в возобновляемой войне".

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Сторонники Пашиняна предложили оппозиции выступить против миротворцев в Карабахе

Правящая парламентская фракция "Мой шаг" предлагает оппозиции, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выступить против присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

"До обсуждения правомерности соглашения о прекращении карабахской войны предлагаем оппозиции заявить, что они выступают против российского посредничества, выступают за вывод российских миротворцев из зоны конфликта, и согласны продолжить войну", - говорится в распространенном фракцией заявлении.

Оппозиционные силы, считают во фракции, обязаны также представить "дорожную карту достижения победы в возобновляемой войне".

В правящей силе также отметили, что считают подписанное Пашиняном трехстороннее соглашение с президентами РФ и Азербайджана "возможностью избежать полной потери Арцаха (армянское название Карабаха - ИФ) и тысяч человеческих жертв".

"Мы уверены, что общественность должна получить ответы на все волнующие ее вопросы. В то же время мы не собираемся участвовать в заседаниях, которые могут дестабилизировать ситуацию и ставить под угрозу фронт и находящихся на фронте людей", - следует из заявления правящей фракции.

Оппозиция Армении не смогла добиться проведения внеочередного заседания парламента Армении по вопросу отставки Пашиняна из-за отсутствия кворума. Депутаты от правящей фракции не пришли на заседание.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято как капитуляция. В среду акции протеста в Ереване продолжились.

Источник: Интерфакс

военный конфликт Нагорный Карабах Никол Пашинян
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